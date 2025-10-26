На экскурсии по бывшей фабрике "Красный Октябрь" каждый найдет что-то интересное. Прогулка по Золотому острову откроет историю уникального района и его старинных зданий.
В музее "Роза Эйнема" вы увидите редкие кондитерские упаковки и узнаете секреты создания культовых сладостей. На мастер-классе попробуйте себя в роли шоколатье, создавая десерт по мотивам легендарных конфет. Участники всех возрастов смогут насладиться атмосферой и результатами своих трудов
В музее "Роза Эйнема" вы увидите редкие кондитерские упаковки и узнаете секреты создания культовых сладостей. На мастер-классе попробуйте себя в роли шоколатье, создавая десерт по мотивам легендарных конфет. Участники всех возрастов смогут насладиться атмосферой и результатами своих трудов
5 причин купить этот мастер-класс
- 📜 История фабрики с 19 века
- 🏛 Прогулка по Золотому острову
- 🍫 Уникальный кондитерский мастер-класс
- 🎨 Арт-кластер на месте фабрики
- 🎁 Скидка на продукцию «Алёнка»
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Золотой остров
- Музей «Роза Эйнема»
Описание мастер-класса
Прогулка по Золотому острову
- Вы пройдёте по стрелке Балчуга и территории бывшей фабрики «Красный Октябрь».
- Узнаете, как появился этот уникальный район, какие тайны хранят его старинные здания.
- Поймёте, как на месте фабричных корпусов сегодня появился арт-кластер.
- Заглянете внутрь сохранившихся интерьеров и ощутите атмосферу прошлого.
Музей «Роза Эйнема»
- Вы погрузитесь в историю легендарной фабрики — с её основания и до наших дней.
- Полюбуетесь старинными и современными упаковками, рекламными плакатами.
- И откроете секреты создания культовых сладостей, таких как «Мишка косолапый» и «Алёнка».
Кондитерский мастер-класс
- Вы продегустируете горячий шоколад и попробуете создать уникальный десерт по рецепту легендарной конфеты «Мишка косолапый».
- А готовые кондитерские шедевры вы упакуете и заберёте домой, чтобы насладиться результатом своих трудов.
Организационные детали
- Мастер-класс подходит участникам всех возрастов и уровней подготовки.
- Дети до 16 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении родителей.
- После экскурсии вы получите скидку 20% на продукцию фирменного магазина «Алёнка».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1036 туристов
Андрей — экскурсовод на фабрике «Красный Октябрь». Автор экскурсий и мастер-классов, которые погружают гостей в историю фабрики и кондитерское искусство. В моих программах — рассказы о создании легендарных сладостей, такихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 окт 2025
Невероятная экскурсия! Очень понравилась и детям и взрослым, интересный нескучный формат, отличный гид, умеющий работать со всеми поколениями! Очень рекомендую всем! Мастер класс занимательный, результат унесли домой.
В
Виктория
8 сен 2025
Были на экскурсии международной группой, включая ребенка дошкольного возраста - все в полном восторге, было очень интересно и действительно много информации, которую не все знают. МК шикарный, шоколад вкусный. Всем рекомендую (всем друзьям уже порекомендовали)
Ксения
4 сен 2025
В целом, интересная экскурсия. Мастер-класс для компании взрослых людей не интересный. Все в целом, неплохо, но непонятно, за что такой ценник:)
М
Мария
1 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия!! Дети остались очень довольны:)
Спасибо!
Спасибо!
Ольга
22 июл 2025
Нам очень понравилось!
Экскурсовод влюблен в дело которым занимается. Атмосфера очень теплая, информации много и она хорошо структурирована, подана легко и запоминается!
Рекомендую к посещению!
Экскурсовод влюблен в дело которым занимается. Атмосфера очень теплая, информации много и она хорошо структурирована, подана легко и запоминается!
Рекомендую к посещению!
Ольга
14 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Содержание емкое и интересное. Всем рекомендую. Бонусом бесплатная парковка.
С
Саиф
6 июл 2025
Очень классная и познавательая экскурсия было интересно
Е
Екатерина
19 июн 2025
Прикольно чтобы развлечь туристов на два часа
М
Мария
19 июн 2025
Замечательная экскурсия по бывшей фабрике Эйнема (теперь только так хочется называть знаменитый Красный Октябрь)👌🏼 Были с детьми в возрасте от 4 до 16 лет. Все довольны, было интересно и детям, и взрослым. Андрей молодец, увлекательно поведал об истории предприятия. Спасибо!
Елена
7 июн 2025
Приятно провели время с экскурсоводом Андреем, узнали о близлежащих районах много нового, понравился мастер-класс, ели конфетки и в магазине Алёнка набрали с хорошей скидкой большой ассортимент
Марина
12 мая 2025
Спасибо огромное Андрею за такое
интересное и незабываемое знакомство с историей шоколада и не только! Узнали много нового, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча!
интересное и незабываемое знакомство с историей шоколада и не только! Узнали много нового, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча!
Н
Николай
8 апр 2025
Отличная познавательная экскурсия и для взрослых и для детей, остались довольны. Интересная подача материала. Очень профессиональный экскурсовод Андрей. Много интересной информации узнали. В конце прошел мастер - класс по изготовлению конфет. Рекомендую.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
12 ноя в 19:00
16 ноя в 14:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на уникальном мастер-классе в Москве. Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои сладкие шедевры
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Булгаковский мир Патриарших
Пройти по одному из самых красивых мест столицы и проникнуться атмосферой знаменитого романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.