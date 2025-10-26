О Ольга Невероятная экскурсия! Очень понравилась и детям и взрослым, интересный нескучный формат, отличный гид, умеющий работать со всеми поколениями! Очень рекомендую всем! Мастер класс занимательный, результат унесли домой.

В Виктория Были на экскурсии международной группой, включая ребенка дошкольного возраста - все в полном восторге, было очень интересно и действительно много информации, которую не все знают. МК шикарный, шоколад вкусный. Всем рекомендую (всем друзьям уже порекомендовали)

Ксения В целом, интересная экскурсия. Мастер-класс для компании взрослых людей не интересный. Все в целом, неплохо, но непонятно, за что такой ценник:)

М Мария Нам очень понравилась экскурсия!! Дети остались очень довольны:)

Спасибо!

Ольга Нам очень понравилось!

Экскурсовод влюблен в дело которым занимается. Атмосфера очень теплая, информации много и она хорошо структурирована, подана легко и запоминается!

Рекомендую к посещению!

Ольга Очень понравилась экскурсия. Содержание емкое и интересное. Всем рекомендую. Бонусом бесплатная парковка.

С Саиф Очень классная и познавательая экскурсия было интересно

Е Екатерина Прикольно чтобы развлечь туристов на два часа

М Мария Замечательная экскурсия по бывшей фабрике Эйнема (теперь только так хочется называть знаменитый Красный Октябрь)👌🏼 Были с детьми в возрасте от 4 до 16 лет. Все довольны, было интересно и детям, и взрослым. Андрей молодец, увлекательно поведал об истории предприятия. Спасибо!

Елена Приятно провели время с экскурсоводом Андреем, узнали о близлежащих районах много нового, понравился мастер-класс, ели конфетки и в магазине Алёнка набрали с хорошей скидкой большой ассортимент

Марина Спасибо огромное Андрею за такое

интересное и незабываемое знакомство с историей шоколада и не только! Узнали много нового, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча!