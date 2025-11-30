Мои заказы

Особняк Стахеева – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Стахеева» в Москве, цены от 1650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева
Начало: Москва, станция метро Красные Ворота, выход №2
Расписание: См. расписание
13 дек в 10:45
3 янв в 10:45
2580 ₽ за человека
Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной
На автобусе
1.5 часа
-
10%
60 отзывов
Групповая
Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной
Начало: Садовая-Спасская улица, 21/1
Расписание: Ежедневно
13 дек в 13:45
14 дек в 13:00
2159.10 ₽2399 ₽ за человека
В особняк Стахеева или Морозова (с прогулкой по Москве)
Пешая
2 часа
18 отзывов
Групповая
В особняк Стахеева или Морозова (с прогулкой по Москве)
Начало: Москва, станция метро Чкаловская, выход №7
Расписание: См. расписание
1650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Стахеева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева
  2. Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной
  3. В особняк Стахеева или Морозова (с прогулкой по Москве)
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Особняк Стахеева" можно забронировать 3 экскурсии от 1650 до 2580 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Особняк Стахеева», 85 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль