Е Елена Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной читать дальше на другую дату, а другой оставить. Или оба перенести.

И я хотела это обсудить с кем-то из сотрудников. Но мне так и не удалось разобраться с первым билетом, в результате он пропал. С обратной связью у вас очень плохо. сама экскурсия была интересная, но связаться с вашей компанией оказалось очень сложно. Мне нужно было один билет вернуть или перенести

С Светлана Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Потрясающий особняк, великолепные интерьеры,спасибо Светлане за интересный рассказ!!!

А Анна Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Интересная и содержательная экскурсия. Кто не был - рекомендую

Г Галина Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева Прекрасный экскурсовод, влюбленный в свое дело. Всегда чувствуется, когда человек любит то, чем занимается и стремится донести до окружающих максимум интересной информации. Очень красивый особняк, великолепные залы. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Е Елена Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева Мало доступных аппартаментов. Цена сильно завышена. Цена завышена. Экскурсовод понравился.

Е Екатерина Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Очень понравилась Экскурсовод Светлана! Интересно рассказывает,красивая и притягательная женщина!

Т Тарас Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Экскурсовод Дмитрий рассказывал очень интересно и активно! Вовлекал в историю, подсвечивал на что обратить внимание и что еще можно посетить. Мы круто провели время

О Оксана Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева Красивый особняк. Интересная история о владельце.

Т Татьяна Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной На экскурсию попали совершенно случайно и были удивлены увиденному. Потрясающий красоты лестница и комнаты. То он так сохранился просто потрясающе. Раньше и не слышала об этом Купце, теперь надо побольше узнать про него.

Экскурсия очень интересная, большое спасибо

Е Елена Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Отдельная благодарность экскурсоводу Владе Владимировне!!! Прочувствовали атмосферу быта одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Узнали много нового и интересного об этом великолепном особняке.

Д Диана Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Были с мамой на экскурсии 11 октября. ОЧень нас впечатлил Особяк как визуально, так и своей историей. Отдельная Благодарность Екатерине за очень интересную и легкую экскурсию, узнали много нового не только об Особняке, но и о Москве

И Ирина Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной Смотрели усадьбу Н Д. Стахеева. Интересная экскурсия. Даже не подозревала, что в довольно скромном снаружи особняке такие шикарные интерьеры. Познавательно, красиво. Впечатляет. Рекомендую посмотреть всем, кто ещё не видел. Да и Стахеев- интересная личность.