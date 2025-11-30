Групповая
Бриллиантовые тайники золотого магната: экскурсия в особняк Стахеева
Начало: Москва, станция метро Красные Ворота, выход №2
Расписание: См. расписание
13 дек в 10:45
3 янв в 10:45
2580 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в особняк Стахеева: секреты миллионера с Басманной
Начало: Садовая-Спасская улица, 21/1
Расписание: Ежедневно
13 дек в 13:45
14 дек в 13:00
2159.10 ₽
2399 ₽ за человека
Групповая
В особняк Стахеева или Морозова (с прогулкой по Москве)
Начало: Москва, станция метро Чкаловская, выход №7
Расписание: См. расписание
1650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 ноября 2025сама экскурсия была интересная, но связаться с вашей компанией оказалось очень сложно. Мне нужно было один билет вернуть или перенести
- ССветлана30 ноября 2025Потрясающий особняк, великолепные интерьеры,спасибо Светлане за интересный рассказ!!!
- ААнна24 ноября 2025Интересная и содержательная экскурсия. Кто не был - рекомендую
- ГГалина19 ноября 2025Прекрасный экскурсовод, влюбленный в свое дело. Всегда чувствуется, когда человек любит то, чем занимается и стремится донести до окружающих максимум интересной информации. Очень красивый особняк, великолепные залы. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ЕЕлена10 ноября 2025Мало доступных аппартаментов. Цена сильно завышена. Цена завышена. Экскурсовод понравился.
- ЕЕкатерина8 ноября 2025Очень понравилась Экскурсовод Светлана! Интересно рассказывает,красивая и притягательная женщина!
- ТТарас3 ноября 2025Экскурсовод Дмитрий рассказывал очень интересно и активно! Вовлекал в историю, подсвечивал на что обратить внимание и что еще можно посетить. Мы круто провели время
- ООксана22 октября 2025Красивый особняк. Интересная история о владельце.
- ТТатьяна22 октября 2025На экскурсию попали совершенно случайно и были удивлены увиденному. Потрясающий красоты лестница и комнаты. То он так сохранился просто потрясающе. Раньше и не слышала об этом Купце, теперь надо побольше узнать про него.
Экскурсия очень интересная, большое спасибо
- ЕЕлена21 октября 2025Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Отдельная благодарность экскурсоводу Владе Владимировне!!! Прочувствовали атмосферу быта одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Узнали много нового и интересного об этом великолепном особняке.
- ДДиана13 октября 2025Были с мамой на экскурсии 11 октября. ОЧень нас впечатлил Особяк как визуально, так и своей историей. Отдельная Благодарность Екатерине за очень интересную и легкую экскурсию, узнали много нового не только об Особняке, но и о Москве
- ИИрина13 октября 2025Смотрели усадьбу Н Д. Стахеева. Интересная экскурсия. Даже не подозревала, что в довольно скромном снаружи особняке такие шикарные интерьеры. Познавательно, красиво. Впечатляет. Рекомендую посмотреть всем, кто ещё не видел. Да и Стахеев- интересная личность.
- ЮЮрий28 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Сам особняк, конечно, шикарен. Очень приятно, что такие произведения искусства можно увидеть почти в не тронутом виде.
