Покровский бульвар, хорошо известный по фильму «Покровские ворота», был проложен в 1820-х годах на месте снесенного участка стены Белого города, и получил свое название по улице Покровка. В XVII в. местность в районе будущего Покровского бульвара активно заселяли выходцы из Украины, что отразилось на топонимике близлежащих переулков, немного позже бульвар стал застраиваться домами знатных аристократических родов по проектам известных архитекторов; многие из них сохранились до сих пор. По отношению к центру Москвы, бульвар находится на возвышенности, с которой, несмотря на современную застройку и в зависимости от ракурса, открывается интересный вид.