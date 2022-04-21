Покровский бульвар, хорошо известный по фильму «Покровские ворота», был проложен в 1820-х годах на месте снесенного участка стены Белого города, и получил свое название по улице Покровка. В XVII в. местность в районе будущего Покровского бульвара активно заселяли выходцы из Украины, что отразилось на топонимике близлежащих переулков, немного позже бульвар стал застраиваться домами знатных аристократических родов по проектам известных архитекторов; многие из них сохранились до сих пор. По отношению к центру Москвы, бульвар находится на возвышенности, с которой, несмотря на современную застройку и в зависимости от ракурса, открывается интересный вид.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Покровка, д. 20, памятник Н. Чернышевскому
Завершение: на пересечении с Яузским бульваром
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 11 ч.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.