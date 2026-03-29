Н Наталья

Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик: невероятно эрудированный и способный увлечь свою аудиторию)) Было необычайно интересно узнать об истории Москвы на данной экспозиции. Хотела бы отметить большое количество интерактивных экспонатов на выставке, особенно интересных для детей. Да и в целом можно получить полное представление об истории нашей столицы! Однозначно рекомендую)

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