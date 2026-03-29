Зову вас на экскурсию по главной экспозиции Музея Москвы. Она посвящена истории развития столицы и укладу жизни москвичей в разные времена.
На выставке мы рассмотрим древние артефакты и археологические находки, которые нельзя увидеть больше ни в одном музее. Подробно изучим быт, культуру и традиции московских жителей.
На выставке мы рассмотрим древние артефакты и археологические находки, которые нельзя увидеть больше ни в одном музее. Подробно изучим быт, культуру и традиции московских жителей.
Описание билета
Вы увидите:
- оригинальные фрагменты древнего Кремля и мощения Красной площади
- старинную обувь москвичей и детские игрушки 15–17 веков
- картины и гравюры с видами Москвы
- машинку для пробивания банковских чеков 19 века
- личный фотоаппарат инженера Владимира Шухова
И это далеко не полный список!
Вы узнаете:
- какой была повседневная жизнь москвичей с 10 по 20 век
- какие игрушки были у московских детей и как развлекались взрослые
- как выглядели трубы первой водопроводной системы
- как Москва переживала чуму и пожары
- как выглядели коньки во время зимних московских забав
- осталось ли что-то от Кремля 12 века (спойлер: да!)
И многое другое!
Организационные детали
Входные билеты включены.
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Музей Москвы
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1007 туристов
Я нежно люблю и глубоко изучаю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик: невероятно эрудированный и способный увлечь свою аудиторию)) Было необычайно интересно узнать об истории Москвы на данной экспозиции. Хотела бы отметить большое количество интерактивных экспонатов на выставке, особенно интересных для детей. Да и в целом можно получить полное представление об истории нашей столицы! Однозначно рекомендую)
+1
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В
Очень хорошая экскурсия, спасибо
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