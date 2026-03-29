Мои заказы

Музей Москвы: столица от древности до наших дней (билеты включены)

Древние гаджеты, инженерные решения, быт и развлечения москвичей - в одной экспозиции
Зову вас на экскурсию по главной экспозиции Музея Москвы. Она посвящена истории развития столицы и укладу жизни москвичей в разные времена.

На выставке мы рассмотрим древние артефакты и археологические находки, которые нельзя увидеть больше ни в одном музее. Подробно изучим быт, культуру и традиции московских жителей.
5
2 отзыва
Музей Москвы: столица от древности до наших дней (билеты включены)
Музей Москвы: столица от древности до наших дней (билеты включены)
Музей Москвы: столица от древности до наших дней (билеты включены)

Описание билета

Вы увидите:

  • оригинальные фрагменты древнего Кремля и мощения Красной площади
  • старинную обувь москвичей и детские игрушки 15–17 веков
  • картины и гравюры с видами Москвы
  • машинку для пробивания банковских чеков 19 века
  • личный фотоаппарат инженера Владимира Шухова

И это далеко не полный список!

Вы узнаете:

  • какой была повседневная жизнь москвичей с 10 по 20 век
  • какие игрушки были у московских детей и как развлекались взрослые
  • как выглядели трубы первой водопроводной системы
  • как Москва переживала чуму и пожары
  • как выглядели коньки во время зимних московских забав
  • осталось ли что-то от Кремля 12 века (спойлер: да!)

И многое другое!

Организационные детали

Входные билеты включены.

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 18 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Школьники1500 ₽
Студенты1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Музей Москвы
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1007 туристов
Я нежно люблю и глубоко изучаю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик: невероятно эрудированный и способный увлечь свою аудиторию)) Было необычайно интересно узнать об истории Москвы на данной экспозиции. Хотела бы отметить большое количество интерактивных экспонатов на выставке, особенно интересных для детей. Да и в целом можно получить полное представление об истории нашей столицы! Однозначно рекомендую)
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:+1
Это далеко не первая наша экскурсия с Анастасией и как всегда полный восторг! Анастасия бесподобный рассказчик:
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень хорошая экскурсия, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Музей Москвы: столица от древности до наших дней (билеты включены)»

«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
2 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 11:30
31 июл в 11:30
7 авг в 11:30
3300 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
На автобусе
3.5 часа
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Узнайте Москву за один день: автобусная экскурсия, прогулка по Красной площади и посещение Кремля. Профессиональный гид расскажет об истории столицы
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
1 авг в 10:30
8 авг в 10:30
2900 ₽ за человека
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
1 час
7 отзывов
Билеты
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах
Начало: Около Государственного исторического музея
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
1250 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
1900 ₽ за человека