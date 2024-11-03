Вы знаете Москву? Наверняка скажете «да».
А знаете ли тех, кто навсегда соединил с нею судьбу и тем самым стал частью её истории? На театрализованной прогулке вы будете исследовать Москву и раскрывать секреты её жителей. Слушать о тех, кто был легендами или творил московские легенды. Вдохновляться ими и синхронизировать такт собственного сердца с ритмом города.
А знаете ли тех, кто навсегда соединил с нею судьбу и тем самым стал частью её истории? На театрализованной прогулке вы будете исследовать Москву и раскрывать секреты её жителей. Слушать о тех, кто был легендами или творил московские легенды. Вдохновляться ими и синхронизировать такт собственного сердца с ритмом города.
Описание экскурсии
Вы наденете наушники и будете следовать за необычным проводником, попавшим во временную петлю.
Увидите:
- Тверской бульвар
- МХАТ им. М. Горького
- Католическую церковь
- Большую Никитскую улица
- Дом Советов в Романовом переулке
- Библиотеку им. В. И. Ленина
Узнаете:
- Об истории ресторана «Пушкин» и театра им. Горького
- Превратностях судьбы Муслима Магомаева, Петра Чайковского, династии Капцовых и некоторых жителей Дома Советов
- Интересной жизни человека, давшего название Романову переулку
- Бронзовых хранителях Москвы, которых можно попросить о защите от невзгод и достижении желаемого
И многом другом!
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда беспроводных наушников, дождевики в случае дождя
- Сопровождать вас будет гид-проводник из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 200 ₽
|Дети до 12 лет
|2 000 ₽
|Пенсионеры
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 68 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические мероприятия в формате иммерсивных прогулок с элементами уличного спектакля (Премия «Маршрут года» 2019; «Мастера гостеприимства»). Эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки, гдеЗадать вопрос
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