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Вы знаете Москву? Наверняка скажете «да».



А знаете ли тех, кто навсегда соединил с нею судьбу и тем самым стал частью её истории? На театрализованной прогулке вы будете исследовать Москву и раскрывать секреты её жителей. Слушать о тех, кто был легендами или творил московские легенды. Вдохновляться ими и синхронизировать такт собственного сердца с ритмом города.