Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела. Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР. История о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.