  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+

5
15 отзывов
Бункер 4.
Бункер 4. – Гид из Москвы
Во времена Холодной войны под землей в центре Москвы построили тайный бункер.

С помощью него осуществлялось командование бомбардировщиками и передача засекреченных сообщений.

Тайные коридоры сохранились до сих пор — в них находится музей 🖼.

Мы погрузимся в атмосферу эпохи и выясним, что же такое ядерное оружие, как оно создавалось, как изменило историю 📖.

Будем говорить о начале Холодной войны, когда СССР и США схлестнулись в ядерном противостоянии.

А в конце экскурсии 🧭 с помощью спецэффектов посмотрим, как же происходит взрыв ядерной бомбы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.15 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 100 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+

Что вы увидите

  • Музей Бункер-42
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела. Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР. История о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+
Бункер-42. Начало холодной войны и ядерное оружие. 10+

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бункер 4.
Бункер 4.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

15 отзывов оставили туристы

Бункер 4. проводит ещё 2 экскурсии

Бункер Сталина-42. Гриф снят
900
1.17 часа
Бункер Сталина-42. Гриф снят
297 отзывов
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
2 040
2 часа
Спецобъект на Таганке. Экскурсия в Бункер. 16+
17 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов