Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела. Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР. История о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.

Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.