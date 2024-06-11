Военкор — профессия серьёзная! Во время Великой Отечественной войны они находились в гуще событий, сражаясь за Родину, — пусть не оружием, но меткими наблюдениями и образами.
Раскрыть тайны их ремесла поможет мой квест: на прогулке по Парку Победы нам предстоит собрать информацию, отснять фотоматериалы, испытать сложности полевых условий и в конце выпустить боевой листок.
Раскрыть тайны их ремесла поможет мой квест: на прогулке по Парку Победы нам предстоит собрать информацию, отснять фотоматериалы, испытать сложности полевых условий и в конце выпустить боевой листок.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Пытливые и неугомонные — так отзывались о корреспондентах времён Великой Отечественной войны их боевые товарищи. Эти же качества пригодятся вам во время фотоквеста по Поклонной горе. Вместе мы:
- разгадаем символику паркового комплекса, скульптур и памятников (монумент Победы, фонтанный комплекс «Годы войны»)
- выясним, какие рекорды есть у Поклонной горы (самые высокие, самые большие, самые первые)
- поговорим об исторических личностях, которым посвятили некоторые монументы мемориала (монумент «По дорогам войны»)
- прислушаемся к голосам героев — известных и без вести пропавших
- узнаем историю жизни солдат, поднявших над Рейхстагом Знамя Победы
Вы узнаете
- Чем примечательна профессия военного корреспондента
- На какие камеры снимали военные фотографы во время Великой Отечественной войны,
- Что является главным оружием военного корреспондента
- Какие известные поэты и писатели стали на время Великой Отечественной войны военными корреспондентами фронтовых газет
Известные монументы, посвящённые событиям военных лет, предстанут перед вами в неожиданном свете — словно в объективе военкора. Следуя советам профессионального фотографа, вы сделаете первые снимки в жанре репортажа. А ещё напишете собственную заметку и выпустите в свет боевой листок — мини-газету о выдающемся сражении или легендарном герое.
Организационные детали
- Квест рекомендован для детей 10 лет и старше
- В составе детских групп взрослые сопровождающие участвуют бесплатно
- Экскурсию также можно провести для школьной группы (10-25 человек), стоимость — 500 руб. /чел. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий (бесплатно).
- В дни празднования Дня Победы доступ в парк может быть через металлоискатели или частично ограничен
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 415 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный экскурсовод города Москвы и профессиональный фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свойЗадать вопрос
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