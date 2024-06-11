Военкор — профессия серьёзная! Во время Великой Отечественной войны они находились в гуще событий, сражаясь за Родину, — пусть не оружием, но меткими наблюдениями и образами. Раскрыть тайны их ремесла поможет мой квест: на прогулке по Парку Победы нам предстоит собрать информацию, отснять фотоматериалы, испытать сложности полевых условий и в конце выпустить боевой листок.

Описание квеста

Что вас ожидает

Пытливые и неугомонные — так отзывались о корреспондентах времён Великой Отечественной войны их боевые товарищи. Эти же качества пригодятся вам во время фотоквеста по Поклонной горе. Вместе мы:

разгадаем символику паркового комплекса, скульптур и памятников (монумент Победы, фонтанный комплекс «Годы войны»)

выясним, какие рекорды есть у Поклонной горы (самые высокие, самые большие, самые первые)

поговорим об исторических личностях, которым посвятили некоторые монументы мемориала (монумент «По дорогам войны»)

прислушаемся к голосам героев — известных и без вести пропавших

узнаем историю жизни солдат, поднявших над Рейхстагом Знамя Победы

Вы узнаете

Чем примечательна профессия военного корреспондента

На какие камеры снимали военные фотографы во время Великой Отечественной войны,

Что является главным оружием военного корреспондента

Какие известные поэты и писатели стали на время Великой Отечественной войны военными корреспондентами фронтовых газет

Известные монументы, посвящённые событиям военных лет, предстанут перед вами в неожиданном свете — словно в объективе военкора. Следуя советам профессионального фотографа, вы сделаете первые снимки в жанре репортажа. А ещё напишете собственную заметку и выпустите в свет боевой листок — мини-газету о выдающемся сражении или легендарном герое.

Организационные детали