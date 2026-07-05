в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00

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Мы часто слышим рассказы о противостоянии СССР и США во время Холодной войны.



Да, рассказы, истории… А может, этого всего и не было вовсе или было, но не так уж масштабно и серьёзно? Ещё как было, и бункер на Таганке тому яркое доказательство.



На глубине 65 м узнаете про свойства конструкций, увидите копию атомной бомбы, средства связи того времени и многое другое!