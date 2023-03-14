в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00

Экскурсия очень понравилась, не ожидала, что в центре Москвы есть такие достопримечательности, вернее не думала об этом))) мы немного опоздали, поэтому не услышала имя нашего гида: такой приятный молодой человек. Всё норм, особенно приятная цена экскурсии. Одно но: обратно поднимались по ступенькам 288 шт🤦‍♀️ это было жесть. Опять же повторюсь: мы опоздали, поэтому группу догоняли на лифте, спуск вниз. Я была в полной уверенности, что и наверх мы на лифте, но нет, ползли с мужем как могли наверх. В итоге уже на скамейке при выходе увидели нашего экскурсовода, говорю ему: я думала вы пошутили про 288 ступенек вверх, он мне: надо было предупредить, что не сможете вверх подняться. Это была и наша вина, что мы опоздали, видимо в начале экскурсии он говорил, что спуск и под'ем пешком. Час ходить, стоять людям с лишним весом очень тяжко. Поэтому на будущее пусть пусть экскурсоводы при под'еме ещё раз напоминают, что подниматься вверх 288 ступеней, но есть лифт для тех кому тяжело. В целом очень приятное времяпрепровождение, сейчас рассматриваю от вашей компании другие экскурсии. Заинтересовал алмазный фонд. Большое спасибо!!