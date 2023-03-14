в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00

Спуск в бункер времён Холодной войны

Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище

4.8
5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы часто слышим рассказы о противостоянии СССР и США во время Холодной войны.

Да, рассказы, истории… А может, этого всего и не было вовсе или было, но не так уж масштабно и серьёзно? Ещё как было, и бункер на Таганке тому яркое доказательство. Вы спуститесь в убежище, построенное для самого Сталина.

На глубине 65 м узнаете про свойства конструкций, увидите копию атомной бомбы, средства связи того времени и многое другое!
Спуск в бункер времён Холодной войны
Спуск в бункер времён Холодной войны
Спуск в бункер времён Холодной войны
Спуск в бункер времён Холодной войны
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Настоящий бункер, превращённый в музей

По специальной лестнице мы спустимся на глубину 65 метров — в четвёртый блок. Именно здесь должен был спасаться Сталин, если бы ядерная война между Америкой и Советским Союзом всё-таки разразилась. Во время часовой экскурсии вы:

  • узнаете, как бункер защищает от поражающих факторов ядерного взрыва;
  • увидите передовые для того времени инженерные конструкции и средства связи;
  • поймёте, какой персонал здесь работал и как;
  • рассмотрите единственную точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х;
  • посмотрите фильм о Холодной войне;
  • благодаря эксклюзивным спецэффектам увидите имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты;
  • ощутите, насколько державы были близки к третьей мировой войне, и по-новому взглянете на мир.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов Бункера-42
  • Вход в бункер разрешён детям с 8 лет, возьмите документы для подтверждения возраста
  • Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы с комфортом спуститься по лестнице
  • Подземная экскурсия не рекомендуется людям с респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, клаустрофобией, психическими расстройствами
  • Льготные категории: школьники, учащиеся лицеев, колледжей, студенты очного дневного отделения (до 23 лет), пенсионеры, инвалиды, ветераны (при условии гражданства РФ и СНГ)

в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Е
14 мар 2023
Ходили компанией из 5 человек. Всем понравилось, особенно мужской части. Для молодого поколения, кто не жил в СССР, и кто интересуется этим периодом, будет интересно оказаться в окружении атрибутов того времени. Рассказчик полностью владел материалом и интересно преподносил его. В экскурсии присутствовал элемент неожиданности, который добавил острых ощущений. Из-за него не рекомендую для посещения с маленькими детьми и людям с повышенной тревожностью.
Ходили компанией из 5 человек. Всем понравилось, особенно мужской части. Для молодого поколения, кто не жилХодили компанией из 5 человек. Всем понравилось, особенно мужской части. Для молодого поколения, кто не жил
Н
4 мар 2023
Экскурсия очень понравилась, познавательная,узнала новое,чему была удивлена!!!!! Рада,что сохранили такой объект и дали новую жизнь
Инна
27 фев 2023
Очень познавательно и актуально, к сожалению, на сегодняшний день. Интересные эксперименты, показали наглядный фильм. Но спуск-подьем ногами 18 этажей! Лифт по медицинским показаниям, детям разрешают.
Н
27 фев 2023
Очень интересная экскурсия, рекомендуем- не пожалеете!
С
15 фев 2023
Экскурсия очень понравилась, не ожидала, что в центре Москвы есть такие достопримечательности, вернее не думала об этом))) мы немного опоздали, поэтому не услышала имя нашего гида: такой приятный молодой человек. Всё норм, особенно приятная цена экскурсии. Одно но: обратно поднимались по ступенькам 288 шт🤦‍♀️ это было жесть. Опять же повторюсь: мы опоздали, поэтому группу догоняли на лифте, спуск вниз. Я была в полной уверенности, что и наверх мы на лифте, но нет, ползли с мужем как могли наверх. В итоге уже на скамейке при выходе увидели нашего экскурсовода, говорю ему: я думала вы пошутили про 288 ступенек вверх, он мне: надо было предупредить, что не сможете вверх подняться. Это была и наша вина, что мы опоздали, видимо в начале экскурсии он говорил, что спуск и под'ем пешком. Час ходить, стоять людям с лишним весом очень тяжко. Поэтому на будущее пусть пусть экскурсоводы при под'еме ещё раз напоминают, что подниматься вверх 288 ступеней, но есть лифт для тех кому тяжело. В целом очень приятное времяпрепровождение, сейчас рассматриваю от вашей компании другие экскурсии. Заинтересовал алмазный фонд. Большое спасибо!!

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