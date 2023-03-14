Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Настоящий бункер, превращённый в музей
По специальной лестнице мы спустимся на глубину 65 метров — в четвёртый блок. Именно здесь должен был спасаться Сталин, если бы ядерная война между Америкой и Советским Союзом всё-таки разразилась. Во время часовой экскурсии вы:
узнаете, как бункер защищает от поражающих факторов ядерного взрыва;
увидите передовые для того времени инженерные конструкции и средства связи;
поймёте, какой персонал здесь работал и как;
рассмотрите единственную точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х;
посмотрите фильм о Холодной войне;
благодаря эксклюзивным спецэффектам увидите имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты;
ощутите, насколько державы были близки к третьей мировой войне, и по-новому взглянете на мир.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов Бункера-42
Вход в бункер разрешён детям с 8 лет, возьмите документы для подтверждения возраста
Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы с комфортом спуститься по лестнице
Подземная экскурсия не рекомендуется людям с респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, клаустрофобией, психическими расстройствами
Льготные категории: школьники, учащиеся лицеев, колледжей, студенты очного дневного отделения (до 23 лет), пенсионеры, инвалиды, ветераны (при условии гражданства РФ и СНГ)
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бункер-42 — Организатор в Москве
Провёл 42 экскурсии для 77 туристов
Объект «Бункер-42» («ЧЗ-293», «ГО-42») — это фортификационное подземное сооружение, которое находится в центре Москвы. Сейчас в нём проводятся экскурсии, а когда-то это был секретный объект, из которого управляли бомбардировщиками с ядерным оружием.
Наши гиды посвятили свою жизнь изучению истории и готовы в увлекательной форме рассказать вам о серьёзных событиях, которые происходили в своё время на территории России.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
14 мар 2023
Ходили компанией из 5 человек. Всем понравилось, особенно мужской части. Для молодого поколения, кто не жил в СССР, и кто интересуется этим периодом, будет интересно оказаться в окружении атрибутов того времени. Рассказчик полностью владел материалом и интересно преподносил его. В экскурсии присутствовал элемент неожиданности, который добавил острых ощущений. Из-за него не рекомендую для посещения с маленькими детьми и людям с повышенной тревожностью.
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Наталья
4 мар 2023
Экскурсия очень понравилась, познавательная,узнала новое,чему была удивлена!!!!! Рада,что сохранили такой объект и дали новую жизнь
Инна
27 фев 2023
Очень познавательно и актуально, к сожалению, на сегодняшний день. Интересные эксперименты, показали наглядный фильм. Но спуск-подьем ногами 18 этажей! Лифт по медицинским показаниям, детям разрешают.
Н
Надежда
27 фев 2023
Очень интересная экскурсия, рекомендуем- не пожалеете!
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Светлана
15 фев 2023
Экскурсия очень понравилась, не ожидала, что в центре Москвы есть такие достопримечательности, вернее не думала об этом))) мы немного опоздали, поэтому не услышала имя нашего гида: такой приятный молодой человек. Всё норм, особенно приятная цена экскурсии. Одно но: обратно поднимались по ступенькам 288 шт🤦♀️ это было жесть. Опять же повторюсь: мы опоздали, поэтому группу догоняли на лифте, спуск вниз. Я была в полной уверенности, что и наверх мы на лифте, но нет, ползли с мужем как могли наверх. В итоге уже на скамейке при выходе увидели нашего экскурсовода, говорю ему: я думала вы пошутили про 288 ступенек вверх, он мне: надо было предупредить, что не сможете вверх подняться. Это была и наша вина, что мы опоздали, видимо в начале экскурсии он говорил, что спуск и под'ем пешком. Час ходить, стоять людям с лишним весом очень тяжко. Поэтому на будущее пусть пусть экскурсоводы при под'еме ещё раз напоминают, что подниматься вверх 288 ступеней, но есть лифт для тех кому тяжело. В целом очень приятное времяпрепровождение, сейчас рассматриваю от вашей компании другие экскурсии. Заинтересовал алмазный фонд. Большое спасибо!!