в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 16:00 и 20:00

Мы часто слышим рассказы о противостоянии СССР и США во время Холодной войны.
Да, рассказы, истории… А может, этого всего и не было вовсе или было, но не так уж масштабно и серьёзно? Ещё как было, и бункер на Таганке тому яркое доказательство.
На глубине 65 м узнаете про свойства конструкций, увидите копию атомной бомбы, средства связи того времени и многое другое!
Да, рассказы, истории… А может, этого всего и не было вовсе или было, но не так уж масштабно и серьёзно? Ещё как было, и бункер на Таганке тому яркое доказательство.
На глубине 65 м узнаете про свойства конструкций, увидите копию атомной бомбы, средства связи того времени и многое другое!
Описание экскурсии
Настоящий бункер, превращённый в музей
По лестнице мы спустимся на глубину 65 метров — в четвёртый блок. Во время часовой экскурсии вы:
- узнаете, как бункер защищает от поражающих факторов ядерного взрыва;
- увидите передовые для того времени инженерные конструкции и средства связи;
- поймёте, какой персонал здесь работал и как;
- рассмотрите точную копию первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 1950-х;
- посмотрите фильм о Холодной войне;
- благодаря эксклюзивным спецэффектам увидите имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска межконтинентальной баллистической ракеты;
- ощутите, насколько державы были близки к третьей мировой войне, и по-новому взглянете на мир.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из экскурсоводов Музея Холодной Войны «Бункер-42 на Таганке»
- Вход в бункер разрешён детям с 8 лет, возьмите документы для подтверждения возраста
- Спуск и подъём осуществляется только по лестнице — это является частью экскурсионной программы. Всего предстоит пройти 12 этажей туда и обратно
- Надевайте удобную обувь и одежду, чтобы с комфортом спуститься по лестнице
- Подземная экскурсия не рекомендуется людям с респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, болезнями сердца, клаустрофобией, психическими расстройствами
- Льготные категории:
— в будние дни: школьники, пенсионеры, инвалиды, многодетные родители, ветераны боевых действий (при условии гражданства РФ и СНГ).
— в выходные дни льготной категорией являются только школьники, многодетные родители, ветераны боевых действий (при условии гражданства РФ и СНГ)
ежедневно в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (рф и снг)
|1700 ₽
|Школьный, пенсионный
|750 ₽
|Иностранные граждане
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бункер-42 — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4042 туристов
Объект «Бункер-42» («ЧЗ-293», «ГО-42») — это фортификационное подземное сооружение, которое находится в центре Москвы. Сейчас в нём проводятся экскурсии, а когда-то это был секретный объект, из которого управляли бомбардировщиками с ядерным оружием. Наши гиды посвятили свою жизнь изучению истории и готовы в увлекательной форме рассказать вам о серьёзных событиях, которые происходили в своё время на территории России.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень интересная экскурсия. что было не очень, это что группа была большая гида не всегда было слышно
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Экскурсия поразила,очень увлекательно,до мурашек!
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Все отлично! Гид знает материал, а не просто заучен - у людей были вопросы, он с радостью отвечал, видно, что работа ему нравится. Сам маршрут и история интересны. После экскурсии можно пойти в ресторан - цены средние по Москве, очень вкусно! Видеосъемка запрещена, фото можно (только в 1 зале нельзя).
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Интересное место, 1час экскурсии пролетел не заметно, имейте ввиду что нужно спускаться по лестнице 18 этажей вниз. Пусть такие места всегда служат только как музеи.
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Прекрасная экскурсия! Дай Бог чтобы нам никогда не понадобились бункеры! Всем рекомендую к посещению
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С
Рекомендую! Много положительных эмоций, новой информации, эффективная подача событий. Детям уделяют особое внимание: предупреждают о громких сигналах, вовлекают в экскурсию, дают место в первых рядах для обзора.
Бронируйте заранее, ищите адекватные цены на разных сайтах👌🏼
Бронируйте заранее, ищите адекватные цены на разных сайтах👌🏼
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