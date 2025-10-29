На экскурсии я покажу вам главные локации этого уникального места.
Поговорим о символике параметров монумента Победы — стелы в виде трёхгранного штыка, центральной аллеи парка и фонтанного комплекса. Вспомним о событиях ВОВ.
После экскурсии вас ждёт подарок — кадры с репортажной фотосъёмки, которую будет вести наш профессиональный фотограф.
Поговорим о символике параметров монумента Победы — стелы в виде трёхгранного штыка, центральной аллеи парка и фонтанного комплекса. Вспомним о событиях ВОВ.
После экскурсии вас ждёт подарок — кадры с репортажной фотосъёмки, которую будет вести наш профессиональный фотограф.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самый высокий монумент в России.
- один из крупнейших по водоизмещению фонтанных комплексов в стране.
- православный храм с архитектурными элементами в стиле хай-тек.
- Вечный огонь, который был перенесён сюда на время, а остался навсегда.
- памятник главным помощникам Красной Армии.
Вы узнаете:
- почему Вечный огонь горит не синим пламенем и сколько для него надо газа.
- где можно увидеть более 400 раритетных экспонатов военной техники.
- какая страна, не участвуя в войне, всячески помогала Советскому Союзу и понесла колоссальные потери.
- кто боролся плечом к плечу с Красной Армией.
Организационные детали
- Для вашего комфорта экскурсии провожу с радиогидами или усилителем голоса.
- Могу организовать программу для школьных групп от 12 лет. Детали обсудим в переписке.
во вторник в 11:00, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
30 окт 2025
Отличная экскурсия, познавательная и даже с развлечениями. Как доп бонус еще и с фотографом, который улавливает очень интересные моменты прогулки. Спасибо огромная - отличная идея!
З
Зинаида
28 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Получилось посетить экскурсию по Поклонной горе, посвященной истории страны и организации паркового комплекса. Масса впечатлений и эмоций, ведь на протяжении всего маршрута было сопровождение гида Константина, который
Получилось посетить экскурсию по Поклонной горе, посвященной истории страны и организации паркового комплекса. Масса впечатлений и эмоций, ведь на протяжении всего маршрута было сопровождение гида Константина, который
Е
Евгений
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Константин очень образно и с воодушевлением вёл рассказ, привлекая внимание как взрослых так и детей. В ходе экскурсии я узнал много интересных и новых фактов об
О
Ольга
30 сен 2025
Спасибо Константину, он заставил взглянуть по-новому не только на это потрясающее место, но и погрузил нас в атмосферу героизма, гордости за Отечество. Экскурсия была наполнена интересными фактами о трагических страницах
Т
Татьяна
29 сен 2025
Случился полный разрыв шаблона типа «Мы на Поклонке были сто раз и всё там знаем». Оказалось, что очень мало чего мы знаем. Константин стоооолько материала выдал уникального. Респект! Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. А репортажное фото вообще сразило наповал. Мы все такие красивые получились, увлеченные и вовлеченные.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Погрузитесь в атмосферу духовности, посетив уникальный комплекс на севере Москвы, где гармонично сосуществуют четыре религии
Начало: У метро Владыкино
Расписание: в среду в 16:00
7 дек в 16:00
10 дек в 16:00
1800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Парк Победы: экскурсия для школьников
Мемориальный комплекс на Поклонной горе - место для серьезных бесед и размышлений. Узнайте о героях и подвигах в доступной форме
Начало: У метро Парк Победы
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
11 500 ₽ за всё до 6 чел.