читать дальше

выбор на новом этапе жизненного пути — я решил стать экскурсоводом. С детства мне отец всегда говорил: «Лучше никак, чем кое-как!» И эти слова воспитали во мне профессиональный подход к делу. Для получения новых навыков я решил пойти учиться сразу в две школы: школа гида «Глазами инженера» и Центр подготовки туристических кадров «Киевская 22». Теперь я профессиональный экскурсовод по Москве. С профессиональным фотографом Андреем Митиным мы создали коллаборацию. При заказе фотоэкскурсий у нас вы можете быть уверены, что каждый из нас будет заниматься своим делом, не распыляя своё внимание.