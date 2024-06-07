читать дальше оружии. Здесь вы много узнаете о проекте стадиона и истории района, жизни и характере Сталина. Спасибо, что восстановили по крупицам! Объект необходимо посетить, экскурсовод потрясающий и заинтересовывающий.

Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной