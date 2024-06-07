1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
«Спуск в бункер, который помнит противостояние СССР и США»
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
«Настоящий бункер, превращённый в музей»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
«Бункер в Измайлово, замаскированный под советский стадион, может похвастаться исключительной историей создания, забвения и возрождения: обо всем этом вы непременно узнаете на экскурсии»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
«Групповая экскурсия на секретный правительственный объект— Бункер 42»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
«Во времена Холодной войны под землей в центре Москвы построили тайный бункер»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
«Приглашаем вас на прогулку по лабиринтами сталинского бункера»
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«ДЕТИ допускаются на экскурсию строго СТАРШЕ 10 ЛЕТ Экскурсия с посещением закрытых мемориалов сталинской эпохи – военного бункера и довоенного стадиона, так и не ставшего самым большим в стране»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
«О подвиге дивизии напомнит впечатляющий мемориальный комплекс: строгие фигуры шести воинов высотой 10 метров и интерактивный музей-бункер с обзорной площадкой на крыше»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13 400₽ за всё до 3 чел.
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
«Наша прогулка начнется с посещения старого стадиона — казалось бы, причем здесь бункер»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Групповая
1 час 6 минут
Бункер-42
«Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по музею Бункер-42»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 18:00
1 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ЮЮлия3 июня 2024Обязательно к посещению!
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
- ААнастасия26 мая 2024Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
- ССергей20 мая 2024Содержательно, познавательно. Грамотный гид, хорошие коммуникации.
- ГГалина19 мая 2024Отлично организованная экскурсия. Будет интересно и взрослым и детям, идеальный вариант для семейного похода. Интересные экспозиции, захватывающий рассказчик-экскурсовод. Полтора часа пролетели как один миг. Рекомендую. Не забывайте удобную обувь, так как спускаться и подниматься далеко.
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия понравилась, все очень хорошо организовано, однозначно рекомендую.
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