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Даниловский монастырь - древнейшая обитель Москвы

Поклониться святыням и познакомиться с историей комплекса
Какой вы представляете главную резиденцию Патриарха? Обитель вас удивит: она непарадная и очень уютная, а каждый камень дышит историей. Вы посетите храмы и соборы, поклонитесь мощам святых, увидите гроб Матроны Московской. Услышите о прошлом монастыря и почувствуете, как он согревает душу и успокаивает ум.
Даниловский монастырь - древнейшая обитель Москвы
Даниловский монастырь - древнейшая обитель Москвы
Даниловский монастырь - древнейшая обитель Москвы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Воскресенский храм.
  • собор отцов Семи Вселенских соборов.
  • Троицкий собор.
  • церковь Серафима Саровского и гроб, в котором похоронили Матрону Московскую.
  • частицы чудотворных мощей князя Даниила. У него просят о помощи со здоровьем, работой, личной жизнью и жильём.
  • башмачок Спиридона Тримифунтского. Это единственный святой, к которому идут именно при денежных затруднениях. За его благословением обращаются перед дальними поездками и командировками.
  • частицы мощей Святителя Николая Мирликийского и Александра Невского.

Вы узнаете:

  • какому русскому царю явился князь Даниил и попросил возродить монастырь.
  • какую роль в восстановлении обители сыграл Брежнев.
  • где первоначально похоронили писателя Гоголя и поэта Хомякова.

Организационные детали

  • По желанию отправимся на такси на Даниловское кладбище и посмотрим, где находится могила Матроны Московской. Длительность поездки — 7 минут, оплачивается дополнительно.
  • С вами будет гид из нашей команды.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Тульская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 9693 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Входит в следующие категории Москвы

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