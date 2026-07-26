Какой вы представляете главную резиденцию Патриарха? Обитель вас удивит: она непарадная и очень уютная, а каждый камень дышит историей. Вы посетите храмы и соборы, поклонитесь мощам святых, увидите гроб Матроны Московской. Услышите о прошлом монастыря и почувствуете, как он согревает душу и успокаивает ум.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Воскресенский храм.
- собор отцов Семи Вселенских соборов.
- Троицкий собор.
- церковь Серафима Саровского и гроб, в котором похоронили Матрону Московскую.
- частицы чудотворных мощей князя Даниила. У него просят о помощи со здоровьем, работой, личной жизнью и жильём.
- башмачок Спиридона Тримифунтского. Это единственный святой, к которому идут именно при денежных затруднениях. За его благословением обращаются перед дальними поездками и командировками.
- частицы мощей Святителя Николая Мирликийского и Александра Невского.
Вы узнаете:
- какому русскому царю явился князь Даниил и попросил возродить монастырь.
- какую роль в восстановлении обители сыграл Брежнев.
- где первоначально похоронили писателя Гоголя и поэта Хомякова.
Организационные детали
- По желанию отправимся на такси на Даниловское кладбище и посмотрим, где находится могила Матроны Московской. Длительность поездки — 7 минут, оплачивается дополнительно.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тульская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 9693 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Даниловский монастырь - древнейшая обитель Москвы»
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
2 авг в 17:00
9 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
В каждой избушке свои погремушки: традиции и забавы древней Москвы
Семейная квест-экскурсия по Китай-городу и Варварке
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
Завтра в 10:30
28 июл в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Из Москвы - в древний Дмитров (с теплоходной прогулкой и обедом на борту)
Посетить один из старейших городов Подмосковья и с ветерком прокатиться по водохранилищам
Начало: У станции метро «Алтуфьево»
15 авг в 08:45
6 сен в 08:45
4760 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов
Пройти от Городка до Саввино-Сторожевской обители и узнать, о работе Чехова в местной больнице
Начало: У станции метро «Строгино»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
28 июл в 11:00
30 июл в 11:00
3000 ₽ за человека
от 7000 ₽ за человека