Из Москвы - в древний Дмитров (с теплоходной прогулкой и обедом на борту)
Вы прогуляетесь по историческому центру одного из древнейших городов Подмосковья, увидите монастыри и храмы, пройдёте по местному Арбату и отыщете необычные скульптуры. Второй частью путешествия станет теплоходная прогулка по водохранилищам Канала имени Москвы. На борту вас будет ждать горячий речной обед.
Описание экскурсии
Дмитров — город Юрия Долгорукого
Во время обзорной экскурсии вы узнаете, как появился Дмитров и какую роль он играл в истории Северо-Восточной Руси. Гид расскажет о княжеском основании города, торговых путях и жизни средневекового поселения. А вы тем временем увидите главные достопримечательности Дмитрова:
Успенский собор — один из красивейших храмов Подмосковья
Борисоглебский мужской монастырь — древнюю обитель с многовековой историей
старинные улицы исторического центра
дмитровский Арбат и скульптуры «Гости из прошлого»
Теплоходная прогулка по водохранилищам
После прогулки по городу вас ждёт двухчасовое путешествие на теплоходе. Вы пройдёте по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам — живописной части Канала имени Москвы. С палубы открываются спокойные виды на зелёные берега, леса и дачные посёлки. Во время поездки предусмотрен горячий обед.
Примерный тайминг
8:45 — выезд из Москвы 11:00–12:00 — обзорная экскурсия по Дмитрову 12:00–12:30 — прогулка по дмитровскому Арбату, свободное время 12:30–14:30 — теплоходная прогулка по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам с обедом 15:00 — выезд в Москву 18:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и водная прогулка на теплоходе
Теплоход «Москва-173» оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
Обед от капитана с наливочкой оплачивается дополнительно — 890 ₽ за чел. (по желанию, при бронировании программы)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
5400 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Алтуфьево»
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
