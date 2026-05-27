Вы прогуляетесь по историческому центру одного из древнейших городов Подмосковья, увидите монастыри и храмы, пройдёте по местному Арбату и отыщете необычные скульптуры. Второй частью путешествия станет теплоходная прогулка по водохранилищам Канала имени Москвы. На борту вас будет ждать горячий речной обед.

Описание экскурсии

Дмитров — город Юрия Долгорукого

Во время обзорной экскурсии вы узнаете, как появился Дмитров и какую роль он играл в истории Северо-Восточной Руси. Гид расскажет о княжеском основании города, торговых путях и жизни средневекового поселения. А вы тем временем увидите главные достопримечательности Дмитрова:

Успенский собор — один из красивейших храмов Подмосковья

Борисоглебский мужской монастырь — древнюю обитель с многовековой историей

старинные улицы исторического центра

дмитровский Арбат и скульптуры «Гости из прошлого»

Теплоходная прогулка по водохранилищам

После прогулки по городу вас ждёт двухчасовое путешествие на теплоходе. Вы пройдёте по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам — живописной части Канала имени Москвы. С палубы открываются спокойные виды на зелёные берега, леса и дачные посёлки. Во время поездки предусмотрен горячий обед.

Примерный тайминг

8:45 — выезд из Москвы

11:00–12:00 — обзорная экскурсия по Дмитрову

12:00–12:30 — прогулка по дмитровскому Арбату, свободное время

12:30–14:30 — теплоходная прогулка по Икшинскому и Пестовскому водохранилищам с обедом

15:00 — выезд в Москву

18:00 — возвращение в Москву

Организационные детали