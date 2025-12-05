Это весёлое и познавательное путешествие по Китай-городу и Варварке. Мы полюбуемся древними храмами и палатами.
Вспомним, как наши предки встречали Новый год и Рождество, какие обряды сопровождали зимние торжества.
Поговорим о любимых играх и игрушках детворы старой Москвы: от звонких погремушек и глиняных свистулек до захватывающей игры в кубарь — старинный волчок.
Описание квеста
- Вы пройдёте через условные ворота Китайгородской стены и окажетесь на оживлённой Варварке — улице храмов и палат, где родился первый из рода Романовых.
- В интерактивной форме окунётесь в историю района и полюбуетесь сохранившейся древней городской архитектурой.
- Весёлые фанты, ребусы, загадки и игры познакомят вас с бытом наших предков, а также с символикой и значением народных игрушек и оберегов.
- В палатах первых бояр Романовых вы согреетесь чаем или сбитнем, приготовленным по древним монастырским рецептам.
- В финале — беспроигрышная лотерея с праздничным настроением и приятными сюрпризами.
- Закончим квест у сказочного по красоте храма Василия Блаженного.
Вы узнаете:
- как царская семья встречала Новый год и какие подарки дарили друг другу.
- какие традиции были у иноземцев.
- как шутили и развлекались наши купцы в Гостином дворе.
- какие игрушки были самыми популярными у детворы того времени.
Организационные детали
- Напитки оплачиваются дополнительно.
- На большую группу выдаю индивидуальные радиогиды.
- Могу провести квест для школьной группы до 25 чел. Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 599 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
