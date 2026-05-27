Осмотреть всю коллекцию музея за один раз непросто, поэтому в аудиоэкскурсии мы собрали самые интересные и знаковые экспонаты постоянной экспозиции. Вы увидите животных со всего мира в природных ландшафтах.
Поймёте, как создавался музей, проследите путь от идеи до уникальной коллекции и, конечно, узнаете много интересного о животном мире и человеке.
Описание билета
- Первый этаж и раздел об истории создания музея. Вы узнаете, как формировалась коллекция и каким задумывался музей
- Зал №3 на первом этаже главного корпуса — самая ценная часть экспозиции. Вы рассмотрите чучела животных со всего мира, которых объединили по географии и среде обитания. Например, в зоне «Саванна» вы увидите слонов, жирафов, зебр, крокодила и гиену
- Второй этаж. Посвящён биологии и развитию естественнонаучных знаний. Вы поймёте, как формировалась жизнь на Земле
- Третий этаж с залами «Зоогеография», «Макроэволюция» и технологиями дополненной реальности. Вы услышите о происхождении человека и влиянии цивилизации на природу
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1260 ₽
|Дети до 18: билет + аудиотур
|565 ₽
|Дети до 7 лет: билет + аудиотур
|265 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Дарвиновский музей
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Москвы
