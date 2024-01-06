Тайны Донского монастыря и его некрополя

Индивидуальная экскурсия в Москве

Посетить старинные храмы, погулять по некрополю и полюбоваться видами с крепостной стены

Донской монастырь — не самый древний и крупный монастырь Москвы, но он покорит вас тихим очарованием и удивительной историей. Я покажу его храмы, башни и некрополь.

Расскажу о татарских набегах и находчивых русских царях, великих зодчих и трагических событиях мятежного 20 века. А также о патриархе Тихоне, который провёл здесь последние годы жизни.
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Тайны Донского монастыря и его некрополя
Ближайшие даты:
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Описание

У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.

Что вас ожидает

Донской монастырь

Вы увидите главные места монастыря: Большой и Малый соборы, храм Архангела Михаила и Сретенскую церковь. Подниметесь на смотровую площадку на башне крепостной стены и полюбуетесь видами монастыря с высоты. Я расскажу, как русские цари прогнали татар не прибегая к помощи армии. Какие драматические события происходили здесь во время Чумного бунта и как удалось спасти горельефы взорванного Храма Христа Спасителя. А также поделюсь историей жизни и заточения патриарха Тихона.

Секреты Донского некрополя

«Спит в Донском монастыре русское дворянство», — эти слова из известной бардовской песни очень точно описывают Донской некрополь. Я поделюсь его легендами и расшифрую значение масонских символов. Покажу безымянные могилы и тайные захоронения тех, кого до сих пор запрещено поминать. Кроме того, вы увидите фамильную усыпальницу Голицыных. А также могилы других знатных московских семейств: Пушкиных, Грибоедовых, Одоевских, Салтыковых, Тургеневых и других.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Большой и Малый соборы — 200 руб/чел, храм Михаила Архангела — 100 руб/чел, Сретенская церковь — 50 руб/чел, подъём на башню крепостной стены — 200 руб/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Шаболовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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