Донской монастырь — не самый древний и крупный монастырь Москвы, но он покорит вас тихим очарованием и удивительной историей. Я покажу его храмы, башни и некрополь. Расскажу о татарских набегах и находчивых русских царях, великих зодчих и трагических событиях мятежного 20 века. А также о патриархе Тихоне, который провёл здесь последние годы жизни.

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Описание

У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.

Что вас ожидает

Донской монастырь

Вы увидите главные места монастыря: Большой и Малый соборы, храм Архангела Михаила и Сретенскую церковь. Подниметесь на смотровую площадку на башне крепостной стены и полюбуетесь видами монастыря с высоты. Я расскажу, как русские цари прогнали татар не прибегая к помощи армии. Какие драматические события происходили здесь во время Чумного бунта и как удалось спасти горельефы взорванного Храма Христа Спасителя. А также поделюсь историей жизни и заточения патриарха Тихона.

Секреты Донского некрополя

«Спит в Донском монастыре русское дворянство», — эти слова из известной бардовской песни очень точно описывают Донской некрополь. Я поделюсь его легендами и расшифрую значение масонских символов. Покажу безымянные могилы и тайные захоронения тех, кого до сих пор запрещено поминать. Кроме того, вы увидите фамильную усыпальницу Голицыных. А также могилы других знатных московских семейств: Пушкиных, Грибоедовых, Одоевских, Салтыковых, Тургеневых и других.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Большой и Малый соборы — 200 руб/чел, храм Михаила Архангела — 100 руб/чел, Сретенская церковь — 50 руб/чел, подъём на башню крепостной стены — 200 руб/чел.