Посетить старинные храмы, погулять по некрополю и полюбоваться видами с крепостной стены
Расскажу о татарских набегах и находчивых русских царях, великих зодчих и трагических событиях мятежного 20 века. А также о патриархе Тихоне, который провёл здесь последние годы жизни.
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Описание
У меня есть аккредитация Донского монастыря на право проведения экскурсий на его территории.
Что вас ожидает
Донской монастырь
Вы увидите главные места монастыря: Большой и Малый соборы, храм Архангела Михаила и Сретенскую церковь. Подниметесь на смотровую площадку на башне крепостной стены и полюбуетесь видами монастыря с высоты. Я расскажу, как русские цари прогнали татар не прибегая к помощи армии. Какие драматические события происходили здесь во время Чумного бунта и как удалось спасти горельефы взорванного Храма Христа Спасителя. А также поделюсь историей жизни и заточения патриарха Тихона.
Секреты Донского некрополя
«Спит в Донском монастыре русское дворянство», — эти слова из известной бардовской песни очень точно описывают Донской некрополь. Я поделюсь его легендами и расшифрую значение масонских символов. Покажу безымянные могилы и тайные захоронения тех, кого до сих пор запрещено поминать. Кроме того, вы увидите фамильную усыпальницу Голицыных. А также могилы других знатных московских семейств: Пушкиных, Грибоедовых, Одоевских, Салтыковых, Тургеневых и других.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Большой и Малый соборы — 200 руб/чел, храм Михаила Архангела — 100 руб/чел, Сретенская церковь — 50 руб/чел, подъём на башню крепостной стены — 200 руб/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Шаболовская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.