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Древняя обитель: Новодевичий монастырь и некрополь

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Древняя обитель: Новодевичий монастырь и некрополь
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 990 ₽ за человека

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Древняя обитель: Новодевичий монастырь и некрополь
Древняя обитель: Новодевичий монастырь и некрополь

Что вы увидите

  • Новодевичий монастырь
  • Новодевичий некрополь
Около древней обители, Новодевичьего монастыря, за стенами которой прятали женщин со множеством частиц «не» : неординарных, непосредственных, часто неудобных и неугодных, но всегда небедных и непростых, раскинулось Новодевичье кладбище. Сначала ему хватало места в периметре сей «привилегированной женской темницы», но к концу 19го века то ли население Москвы стало чаще умирать, чем жить, то ли число знатных и богатых на душу населения возросло, но в 1904 году выбралось кладбище наружу и заполнило собой 2, 7 гектара.
Известным инженерам, архитекторам, скульпторам давало кладбище сначала работу, а потом и последний приют. Вера Мухина 8 лет труда отдала памятнику «Умирающий лебедь», который украсил могилу «лучшего певца среди юристов и лучшего юриста среди певцов» Леонида Собинова, - похоронена была почти рядом.
Расцвело Новодевичье кладбище, преобразилось, обзавелось удобными дорожками, лавочками, витиеватыми, кованными теремками, где продают милые сувениры 🎁, после того, как в 1927 году оказали ему высшую меру внимания и уважения- по решению ВЦИК оно было "... выделено для захоронения лиц с общественным положением", -как гласил директивный документ.
Этих лиц с общественным положением Вы знаете и мы приглашаем Вас узнать о них новое.
Одевайтесь теплее, чем нужно, берите термосы с чаем-кофе, друзей и хорошее настроение! Поверьте, будет очень интересно!
Что входит
  • пешеходная экскурсия по Новодевичьему Некрополю
  • услуги гида-экскурсовода
  • внешний осмотр Новодевичьего монастыря.
Начало
🚩 Москва, Новодевичий пр., 1,
Место завершения
🏁 Новодевичий некрополь
Древняя обитель: Новодевичий монастырь и некрополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
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