Около древней обители, Новодевичьего монастыря, за стенами которой прятали женщин со множеством частиц «не» : неординарных, непосредственных, часто неудобных и неугодных, но всегда небедных и непростых, раскинулось Новодевичье кладбище. Сначала ему хватало места в периметре сей «привилегированной женской темницы», но к концу 19го века то ли население Москвы стало чаще умирать, чем жить, то ли число знатных и богатых на душу населения возросло, но в 1904 году выбралось кладбище наружу и заполнило собой 2, 7 гектара.

Известным инженерам, архитекторам, скульпторам давало кладбище сначала работу, а потом и последний приют. Вера Мухина 8 лет труда отдала памятнику «Умирающий лебедь», который украсил могилу «лучшего певца среди юристов и лучшего юриста среди певцов» Леонида Собинова, - похоронена была почти рядом.

Расцвело Новодевичье кладбище, преобразилось, обзавелось удобными дорожками, лавочками, витиеватыми, кованными теремками, где продают милые сувениры 🎁, после того, как в 1927 году оказали ему высшую меру внимания и уважения- по решению ВЦИК оно было "... выделено для захоронения лиц с общественным положением", -как гласил директивный документ.

Этих лиц с общественным положением Вы знаете и мы приглашаем Вас узнать о них новое.

Одевайтесь теплее, чем нужно, берите термосы с чаем-кофе, друзей и хорошее настроение! Поверьте, будет очень интересно!