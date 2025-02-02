Торжественный собор и малые церкви, дворцовые палаты и келейные корпуса, колокольня, крепостные стены и башни — всё это вы увидите на экскурсии по Новодевичьему монастырю.
Мы полюбуемся архитектурным ансамблем, раскроем его роль как царской обители, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь.
Мы полюбуемся архитектурным ансамблем, раскроем его роль как царской обители, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Один из древнейших монастырей Москвы хранит множество тайн и секретов. Его стены помнят Ивана Грозного, и Бориса Годунова, Софью Романову и Евдокию Лопухину. А на территории сохранилось несколько красивейших мест, привлекающих внимание на туристической карте Москвы:
- Смоленский собор — древнейшее сооружение монастыря
- Церковь Амвросия Медиаланского, построенная ещё при Иване Грозном
- Могила первой настоятельницы Елены Девочкиной, скончавшейся в 1547 году
- Успенская церковь с уникальной трапезной
- Напрудная башня, в стенах которой провела свои последние годы Софья Алексеевна
Я расскажу историю возникновения обители, начиная с правления Василия III и заканчивая современностью. Поговорим о царских насельницах, о непростых женских судьбах и жизни монастыря в самые сложные исторические этапы развития нашего государства. И послушаем серебряный перезвон колоколов на одной из самых красивых колоколен Москвы.
Организационные детали
- Билеты на территорию монастыря приобретаются отдельно: 300 ₽ взрослый, 100 ₽ льготный
- При посещении территории монастыря необходимо исключить из одежды короткие шорты и платья. Дамам рекомендую взять с собой косынку или платок для покрытия головы при посещении церкви.
- Мы осмотрим внутри только те объекты, которые открыты для посещений руководством монастыря в день экскурсии. К сожалению, гид не может уточнить и урегулировать данный вопрос заранее
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новодевичьего монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1936 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
2 фев 2025
Все понравилось: интересная подача, много исторических фактов, видно, что экскурсовод вкладывает душу в свой рассказ. Даже дети слушали внимательно.
Рекомендую!
Рекомендую!
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