Торжественный собор и малые церкви, дворцовые палаты и келейные корпуса, колокольня, крепостные стены и башни — всё это вы увидите на экскурсии по Новодевичьему монастырю. Мы полюбуемся архитектурным ансамблем, раскроем его роль как царской обители, зайдём в его соборы и осмотрим монастырский некрополь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Один из древнейших монастырей Москвы хранит множество тайн и секретов. Его стены помнят Ивана Грозного, и Бориса Годунова, Софью Романову и Евдокию Лопухину. А на территории сохранилось несколько красивейших мест, привлекающих внимание на туристической карте Москвы:

Смоленский собор — древнейшее сооружение монастыря

— древнейшее сооружение монастыря Церковь Амвросия Медиаланского , построенная ещё при Иване Грозном

, построенная ещё при Иване Грозном Могила первой настоятельницы Елены Девочкиной, скончавшейся в 1547 году

Елены Девочкиной, скончавшейся в 1547 году Успенская церковь с уникальной трапезной

с уникальной трапезной Напрудная башня, в стенах которой провела свои последние годы Софья Алексеевна

Я расскажу историю возникновения обители, начиная с правления Василия III и заканчивая современностью. Поговорим о царских насельницах, о непростых женских судьбах и жизни монастыря в самые сложные исторические этапы развития нашего государства. И послушаем серебряный перезвон колоколов на одной из самых красивых колоколен Москвы.

Организационные детали