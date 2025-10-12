Мы с вами окунёмся в спокойную и уютную атмосферу древнего монастыря.
Его стены помнят блистательные взлёты и горестные падения, семейные драмы и политические заговоры, народные волнения и придворные интриги. Поговорим об этом, посетим действующие храмы и рассмотрим музейную экспозицию.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Смоленский собор 16 века (зайти внутрь можно только летом).
- Палаты Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью 16–17 веков.
- Колокольню в стиле московского барокко и башни крепостной стены.
- Надпрудную башню царевны Софьи 17 века, а ещё Лопухинские и Мариинские палаты.
- Успенскую церковь с трапезной (зайти можно только вовремя богослужения, по расписанию), Преображенскую и Покровскую надвратные церкви.
- Некрополь Новодевичьего монастыря.
Я расскажу:
- Как появился новый девичий монастырь близ Москвы и какие исторические события с ним связаны.
- Какое отношение к обители имеет Борис Годунов.
- Как правление царевны Софьи повлияло на облик монастыря.
- А ещё — о мастерстве золотошвей и иконописцев, наполеоновских войсках и многом другом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экскурсионный билет, включая вход на экспозицию Новодевичьего монастыря в сопровождении экскурсовода: взрослые — 500 ₽, студенты, дети, пенсионеры, члены многодетных семей, инвалиды — 300 ₽.
- Продолжительность экскурсии может сократиться до 1 часа 45 минут (в зависимости от погодных условий).
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.
Дресс-код для посещения монастыря:
- Для мужчин: длинные брюки.
- Для женщин: юбка/длинное платье/брюки, платок/шарф на голову.
во вторник и пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Новодевичий проезд, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт, как развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. И обо всём этом и многом другом обязательно вам расскажу. Приглашаю на прогулки по Москве!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Дарья
12 окт 2025
«Экскурсия была интересная. Спасибо.» - это слова моего 17-летнего сына, хорошо подготовленного к (или «по») истории. Приводить на эту экскурсию детей моложе старшей школы, я считаю, смысла нет. И не
М
Марина
8 окт 2025
Экскурсия началась вовремя, но длилась не 2 часа как было заявлено, а только 1.45, причем последние 10 минут - просмотр фильма.
Хотелось бы больше исторических фактов, описания эпох.
Услышать от экскурсовода "с Костромы", а не "из Костромы" довольно странно… как и "залазить" вместо "залезать"…
Татьяна
Ответ организатора:
Уважаемая, Марина. Мне очень жаль, что экскурсия не произвела на вас впечатления. Я благодарна вам за ваше внимание к моей
А
Алина
5 окт 2025
Татьяна-замечательный экскурсовод!
Рассказ был интересным, а общение с самой Татьяной было максимально комфортным! Спасибо!
Анна
30 сен 2025
Экскурсия с Татьяной понравилась! Спасибо большое! Только Пушкин жил в других годах)
Само место любимое, узнали много нового 💐
Г
Галина
21 сен 2025
Чудесная экскурсия, я даже не догадывалась сколько исторических событий и людей связаны с монастырем. Были с детками, поэтому нам удалось соединить прогулку по парку и культурную программу. Два часа пролетели незаметно, потому что было интересно, несмотря на то, что дети периодически перетягивали внимание на себя 😀
Надежа
17 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу, грамотно, с юмором, интересно.
Оксана
14 сен 2025
Отлично организованная экскурсия. Татьяна очень интересно рассказала об истории Новодевичьего монастыря, показала его основные достопримечательности.
В
ВасилийУсольцев
8 сен 2025
Экскурсия была очень интересная, познавательная. Рассказ экскурсовода Татьяны был очень увлекательный и интересный. Огромное спасибо.
Т
Татьяна
1 сен 2025
Отличная экскурсия: прекрасная подача материала, глубокое знание истории Новодевичьего монастыря, его основателей и тех, кто его воссоздавал снова и снова. Татьяне искренняя благодарность за полный рассказ, все сложилось! Время пролетело незаметно и с пользой, захотелось освежить свои знания истории.
Караханова
31 авг 2025
Спасибо большое, с Татьяной было очень интересно и комфортно. Все понравилось! Рекомендую
Р
Рива
23 авг 2025
Хочу порекомендовать светскую экскурсию в Новодевичий монастырь. Группа была небольшая. Все было хорошо слышно. Получали истиное удовольствие и от материала экскурсии и как его преподносила экскурсовод, и от неспешной прогулки
Марина
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Татьяне! Очень информативно, познавательно. Интересно подает исторические факты, остались только положительные эмоции!!! Рекомендую
Ирина
3 июл 2025
Интересная экскурсия в компании изумительного экскурсовода Татьяны. Много новой информации, интересно. Прогнозировали дождик, Татьяна взяла плащ и зонтики,также взяла платки для входа на территорию монастыря. Хороший портфель экскуросовода, все структуировано и понятно.
Я
Яна
28 июн 2025
Все супер!
А
Алёна
14 июн 2025
Это была замечательная экскурсия!) несмотря на дождь и непогоду экскурсия состоялась и принесла много положительного. Экскурсовод Татьяна оказалась очень хорошим рассказчиком с большим запасом знаний. Прекрасное место с богатейшей историей. Татьяна провела нас по всему монастырю, заходили в храм и музей, были на службе. Рассказала про иконы и их историю. Я до сих пор под впечатлением. Спасибо, Татьяна! 💖
