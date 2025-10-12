Мои заказы

Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря

Прикоснуться к богатой истории священной обители
Мы с вами окунёмся в спокойную и уютную атмосферу древнего монастыря.

Его стены помнят блистательные взлёты и горестные падения, семейные драмы и политические заговоры, народные волнения и придворные интриги. Поговорим об этом, посетим действующие храмы и рассмотрим музейную экспозицию.
Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря
Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря© Татьяна
Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря© Татьяна
Время начала: 12:00, 13:30, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Смоленский собор 16 века (зайти внутрь можно только летом).
  • Палаты Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью 16–17 веков.
  • Колокольню в стиле московского барокко и башни крепостной стены.
  • Надпрудную башню царевны Софьи 17 века, а ещё Лопухинские и Мариинские палаты.
  • Успенскую церковь с трапезной (зайти можно только вовремя богослужения, по расписанию), Преображенскую и Покровскую надвратные церкви.
  • Некрополь Новодевичьего монастыря.

Я расскажу:

  • Как появился новый девичий монастырь близ Москвы и какие исторические события с ним связаны.
  • Какое отношение к обители имеет Борис Годунов.
  • Как правление царевны Софьи повлияло на облик монастыря.
  • А ещё — о мастерстве золотошвей и иконописцев, наполеоновских войсках и многом другом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсионный билет, включая вход на экспозицию Новодевичьего монастыря в сопровождении экскурсовода: взрослые — 500 ₽, студенты, дети, пенсионеры, члены многодетных семей, инвалиды — 300 ₽.
  • Продолжительность экскурсии может сократиться до 1 часа 45 минут (в зависимости от погодных условий).
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке.

Дресс-код для посещения монастыря:

  • Для мужчин: длинные брюки.
  • Для женщин: юбка/длинное платье/брюки, платок/шарф на голову.

Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт, как развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. И обо всём этом и многом другом обязательно вам расскажу. Приглашаю на прогулки по Москве!
Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Караханова)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Караханова)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Караханова)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Марина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Марина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алёна)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Кристина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Кристина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Кристина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Кристина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Кристина)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Алла)Светская экскурсия в прошлое и настоящее Новодевичьего монастыря (Светлана)
Дарья
Дарья
12 окт 2025
«Экскурсия была интересная. Спасибо.» - это слова моего 17-летнего сына, хорошо подготовленного к (или «по») истории. Приводить на эту экскурсию детей моложе старшей школы, я считаю, смысла нет. И не
знающих историю России - тоже. Почему. Татьяна избрала себе самую сложную миссию, максимально сложную. Рассказать мирянам историю России в судьбах, проходящих/пересекающих/касающихся истории монастыря. Донести и объяснить не воцерквлённым людям духовную жизнь России, показать, насколько неразделимы были в прошлые века духовная/религиозная и мирская стороны жизни.
Это не развлекательная увеселительная программа. Тема серьёзная и непростая. Татьяна - талантливый рассказчик, материал усваивается не нагромождением дат и фактов, а логичным повествованием. Знание истории как предмета дополняется объяснением духа эпохи и выстраивает события не столько последовательностью дат, сколько причинно-следственными связями. Дат в рассказе минимум - ориентируемся по именам исторических персон. Поэтому человеку, знающему историю, становится интересно! Он начинает видеть знакомые факты с «другой стороны». Он их по-другому теперь понимает.
Татьяна - очень заботливый приятный человек и опытный высокопрофессиональный экскурсовод. (Сложные иконоведческие понятия легко разъясняет на примерах. Не спешит, видит, что я что-то фотографирую - предлагает выгодные ракурсы, я заинтересовалась вышивкой - предлагает фильм по теме и подробный осмотр экспонатов музея.)
Впечатлены. Благодарны.
Татьяна, сил Вам, вдохновения, новых программ, интересных вопросов и подготовленных посетителей!

«Экскурсия была интересная. Спасибо.» - это слова моего 17-летнего сына, хорошо подготовленного к (или «по») истории.
М
Марина
8 окт 2025
Экскурсия началась вовремя, но длилась не 2 часа как было заявлено, а только 1.45, причем последние 10 минут - просмотр фильма.
Хотелось бы больше исторических фактов, описания эпох.
Услышать от экскурсовода "с Костромы", а не "из Костромы" довольно странно… как и "залазить" вместо "залезать"…
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Уважаемая, Марина. Мне очень жаль, что экскурсия не произвела на вас впечатления. Я благодарна вам за ваше внимание к моей
подаче материала и организации. Впредь учту все замечания. Длительность экскурсии сокращена на 10 минут из-за погодных условий. Просмотр фильма, продолжительностью 7 минут, про золотошвей Новодевичьего монастыря включён в мою экскурсию.

А
Алина
5 окт 2025
Татьяна-замечательный экскурсовод!
Рассказ был интересным, а общение с самой Татьяной было максимально комфортным! Спасибо!
Татьяна-замечательный экскурсовод!
Анна
Анна
30 сен 2025
Экскурсия с Татьяной понравилась! Спасибо большое! Только Пушкин жил в других годах)
Само место любимое, узнали много нового 💐
Г
Галина
21 сен 2025
Чудесная экскурсия, я даже не догадывалась сколько исторических событий и людей связаны с монастырем. Были с детками, поэтому нам удалось соединить прогулку по парку и культурную программу. Два часа пролетели незаметно, потому что было интересно, несмотря на то, что дети периодически перетягивали внимание на себя 😀
Надежа
Надежа
17 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу, грамотно, с юмором, интересно.
Оксана
Оксана
14 сен 2025
Отлично организованная экскурсия. Татьяна очень интересно рассказала об истории Новодевичьего монастыря, показала его основные достопримечательности.
В
ВасилийУсольцев
8 сен 2025
Экскурсия была очень интересная, познавательная. Рассказ экскурсовода Татьяны был очень увлекательный и интересный. Огромное спасибо.
Т
Татьяна
1 сен 2025
Отличная экскурсия: прекрасная подача материала, глубокое знание истории Новодевичьего монастыря, его основателей и тех, кто его воссоздавал снова и снова. Татьяне искренняя благодарность за полный рассказ, все сложилось! Время пролетело незаметно и с пользой, захотелось освежить свои знания истории.
Караханова
Караханова
31 авг 2025
Спасибо большое, с Татьяной было очень интересно и комфортно. Все понравилось! Рекомендую
Спасибо большое, с Татьяной было очень интересно и комфортно. Все понравилось! Рекомендую
Р
Рива
23 авг 2025
Хочу порекомендовать светскую экскурсию в Новодевичий монастырь. Группа была небольшая. Все было хорошо слышно. Получали истиное удовольствие и от материала экскурсии и как его преподносила экскурсовод, и от неспешной прогулки
по монастырю. Отдельно хочу отметить отличную организацию экскурсии гидом Татьяной. Начиная с подробного сообщения на телефон как добраться до места сбора группы. Что с собой взять. Поэтому небыло никаких накладок в проведении экскурсии. Очень рекомендую обращаться именно к этому гиду. В свой следующий приезд планирую обязательно присоединиться к её экскурсиями. Так как у неё очень интересные темы экскурсий и Татьяна профессиональный, приятный и распологающий к себе человек. Большое Вам спасибо за отлично проведение время.

Марина
Марина
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Татьяне! Очень информативно, познавательно. Интересно подает исторические факты, остались только положительные эмоции!!! Рекомендую
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Татьяне! Очень информативно, познавательно. Интересно подает исторические факты, остались только положительные
Ирина
Ирина
3 июл 2025
Интересная экскурсия в компании изумительного экскурсовода Татьяны. Много новой информации, интересно. Прогнозировали дождик, Татьяна взяла плащ и зонтики,также взяла платки для входа на территорию монастыря. Хороший портфель экскуросовода, все структуировано и понятно.
Я
Яна
28 июн 2025
Все супер!
А
Алёна
14 июн 2025
Это была замечательная экскурсия!) несмотря на дождь и непогоду экскурсия состоялась и принесла много положительного. Экскурсовод Татьяна оказалась очень хорошим рассказчиком с большим запасом знаний. Прекрасное место с богатейшей историей. Татьяна провела нас по всему монастырю, заходили в храм и музей, были на службе. Рассказала про иконы и их историю. Я до сих пор под впечатлением. Спасибо, Татьяна! 💖
Это была замечательная экскурсия!) несмотря на дождь и непогоду экскурсия состоялась и принесла много положительного. Экскурсовод

