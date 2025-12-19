Мои заказы

Особняк Коншиной - дворец текстильного короля на Пречистенке

Экскурсия в особняк Коншиной на Пречистенке — аристократическую резиденцию с сохранившимися интерьерами эпохи модерн. Посещение парадных залов, Зимнего сада и прогулка по исторической улице.
Описание экскурсии

Особняк Коншиной на Пречистенке

Экскурсия в аристократический особняк на Пречистенке, принадлежавший семье текстильного магната Коншиных. Дворец сохранил подлинные интерьеры конца XIX — начала XX века и сегодня является частью Центрального Дома ученых.

История особняка и его владельцы

Знакомство с историей усадьбы, которая принадлежала военному губернатору Ивану Архарову, семье Нарышкиных, а затем — текстильному промышленнику Ивану Коншину. Вдовой Коншиной особняк был перестроен архитектором Гунстом с привлечением европейских материалов и технологий.

Интерьеры и архитектурные особенности

Осмотр парадных залов особняка: анфилады гостиных с мраморными каминами, изразцовыми печами и лепниной. Посещение Зимнего сада со стеклянной стеной — крупнейшим в Европе цельностеклянным элементом того времени. Знакомство с системой уникальных технических устройств начала XX века.

Прогулка по Пречистенке

Пешеходная экскурсия по одной из старейших улиц Москвы с осмотром исторических особняков и доходных домов. Знакомство с историей застройки Пречистенки и ее известными жителями. Важная информация: Время сбора и отправления может быть разное.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк Коншиной
  • Зимний сад
  • Улица Пречистенка
  • Исторические особняки
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Радиогид с наушниками
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: Дворцовый особняк Александры Коншиной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Время сбора и отправления может быть разное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

