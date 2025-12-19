Особняк Коншиной на Пречистенке

Экскурсия в аристократический особняк на Пречистенке, принадлежавший семье текстильного магната Коншиных. Дворец сохранил подлинные интерьеры конца XIX — начала XX века и сегодня является частью Центрального Дома ученых.

История особняка и его владельцы

Знакомство с историей усадьбы, которая принадлежала военному губернатору Ивану Архарову, семье Нарышкиных, а затем — текстильному промышленнику Ивану Коншину. Вдовой Коншиной особняк был перестроен архитектором Гунстом с привлечением европейских материалов и технологий.

Интерьеры и архитектурные особенности

Осмотр парадных залов особняка: анфилады гостиных с мраморными каминами, изразцовыми печами и лепниной. Посещение Зимнего сада со стеклянной стеной — крупнейшим в Европе цельностеклянным элементом того времени. Знакомство с системой уникальных технических устройств начала XX века.

Прогулка по Пречистенке

Пешеходная экскурсия по одной из старейших улиц Москвы с осмотром исторических особняков и доходных домов. Знакомство с историей застройки Пречистенки и ее известными жителями. Важная информация: Время сбора и отправления может быть разное.