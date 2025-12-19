Экскурсия в особняк Коншиной на Пречистенке — аристократическую резиденцию с сохранившимися интерьерами эпохи модерн. Посещение парадных залов, Зимнего сада и прогулка по исторической улице.
Описание экскурсии
Особняк Коншиной на Пречистенке
Экскурсия в аристократический особняк на Пречистенке, принадлежавший семье текстильного магната Коншиных. Дворец сохранил подлинные интерьеры конца XIX — начала XX века и сегодня является частью Центрального Дома ученых.
История особняка и его владельцы
Знакомство с историей усадьбы, которая принадлежала военному губернатору Ивану Архарову, семье Нарышкиных, а затем — текстильному промышленнику Ивану Коншину. Вдовой Коншиной особняк был перестроен архитектором Гунстом с привлечением европейских материалов и технологий.
Интерьеры и архитектурные особенности
Осмотр парадных залов особняка: анфилады гостиных с мраморными каминами, изразцовыми печами и лепниной. Посещение Зимнего сада со стеклянной стеной — крупнейшим в Европе цельностеклянным элементом того времени. Знакомство с системой уникальных технических устройств начала XX века.
Прогулка по Пречистенке
Пешеходная экскурсия по одной из старейших улиц Москвы с осмотром исторических особняков и доходных домов. Знакомство с историей застройки Пречистенки и ее известными жителями. Важная информация: Время сбора и отправления может быть разное.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Коншиной
- Зимний сад
- Улица Пречистенка
- Исторические особняки
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Радиогид с наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: Дворцовый особняк Александры Коншиной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Время сбора и отправления может быть разное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Погрузитесь в атмосферу московского модерна, исследуя уникальный особняк Рябушинского. Узнайте о тайнах его интерьеров и исторических событиях
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 10:00
27 дек в 16:00
2299 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотой век Пречистенки
Увидеть шедевры ампира и модерна и вспомнить сюжеты из классики
Начало: Возле метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пречистенка, Остоженка и переулки
Прогуляйтесь по историческим улицам Москвы, где каждый дом расскажет свою историю. Узнайте, кто жил на Пречистенке и Остоженке, и почему эти места так знамениты
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
21 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.