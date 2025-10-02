Индивидуальная
до 25 чел.
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Начало: У выхода из метро «Кропоткинская»
Расписание: См. расписание
20 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Завтра в 12:00
7 ноя в 15:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Особняк Коншиной - дворец текстильного короля на Пречистенке
Начало: Метро Кропоткинская
22 ноя в 13:15
20 дек в 14:15
2160 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия2 октября 2025Великолепная прогулка! Огромный кладезь энциклопедических знаний об архитектуре,стилях,истории,фамилиях,судьбах великих людей России. Наш гид сегодня,Лариса Рубеновна,остановила нашу жизнь и наши проблемы
- ААнна25 сентября 2025Спасибо Ларисе за такой интересный, познавательный и насыщенный деталями тур. Рассказала, показала и провела по таким невероятным местам! Даже знакомые локации открылись с новой стороны
- ТТатьяна17 сентября 2025Очень понравилась прогулка по Пречистенке и Остоженке в компании замечательного гида Ларисы! Отличное знание материала, увлеченность процессом, грамотная речь, приятный голос! Рекомендую!
- ААнтон8 сентября 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса прекрасно подготовлена, рассказывала настолько увлекательно, что информация воспринималась легко и быстро. Особенно понравилось, что с экскурсоводом
- ААнастасия6 сентября 2025замечательная экскурсия, Лариса - очень эмпиричный и горящий своим делом экскурсовод, отличное впечатление!
- ККарина27 августа 2025Для нас с сестрой экскурсия была очень интересной. Теперь проходя мимо зданий, совершенно иначе на них смотришь, зная историю постройки,
- ППётр22 августа 2025Познакомились с Пречистенкой и Остоженкой с абсолютно новых сторон. Очень понравилось. Рекомендую 100%.
Лариса замечательный экскурсовод, видно, что человек очень увлечен
- ЛЛилия10 июня 2025Очень, очень понравилась экскурсия. Наш экскурсовод, Лариса, замечально изложила исторические факты. Обязательно придем еще 😊
- ЛЛюдмила8 июня 2025Увлекательная экскурсия, очень приятный интересный рассказ Ларисы! Очень рекомендую, узнали много нового, увидели, то на, что не обращали внимания. Спасибо!
- ААнна19 мая 2025Великолепный экскурсовод, прекрасно знающий историю и свое дело! Спасибо
- ТТатьяна19 мая 2025С первых же секунд Лариса расположила к себе и дальше наша трехчасовая прогулка прошла, как с давним другом. Сама экскурсия насыщенная, интересная и познрвательная. Рекомендую. Спасибо
- ООльга3 марта 2025Все очень понравилось, 2.5 часа пролетели незаметно, Спасибо большое!
- ЕЕкатерина26 февраля 2025Очень понравилось, как Лариса построила экскурсию, демонстрация фотографий объектов в разные годы, речь, ориентированность на гостя, сама очень приятная девушка. Обязательно пойду с ней на ещё какую- нибудь экскурсию.
- ЯЯна26 февраля 2025Очень увлекательная экскурсия несмотря на холодный вечер. Лариса очень живой экскурсовод - рассказывала интересно и увлекательно:) 2,5 часа прошли незаметно
- ФФëдор1 февраля 2025Спасибо Ларисе за прекрасно проведённую познавательную экскурсию. Браво!!! Мы прогулялись по Пречистенке и Остоженке от зданий старых аристократов к зданиям новых аристократов. Материал действительно интересный. Без комментариев мы бы на многие детали просто бы не обратили внимания.
- ННаталья19 января 2025Хотели бы выразить благодарность нашему гиду Ларисе за чудесную экскурсию по улицам Пречистенке и Остоженке! Это действительно две из самых
