Особняк Коншиной – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Коншиной» в Москве, цены от 2160 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Начало: У выхода из метро «Кропоткинская»
Расписание: См. расписание
20 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В сердце аристократической Москвы: Волхонка, Пречистенка и Остоженка
Начало: Москва
Завтра в 12:00
7 ноя в 15:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.
Особняк Коншиной - дворец текстильного короля на Пречистенке
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Особняк Коншиной - дворец текстильного короля на Пречистенке
Начало: Метро Кропоткинская
22 ноя в 13:15
20 дек в 14:15
2160 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    2 октября 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Великолепная прогулка! Огромный кладезь энциклопедических знаний об архитектуре,стилях,истории,фамилиях,судьбах великих людей России. Наш гид сегодня,Лариса Рубеновна,остановила нашу жизнь и наши проблемы
    читать дальше

    и на 4 часа погрузила нас в жизненные уклады и традиции жителей Москвы от времен Алексея Михайловича до семьи меценатов Морозовых,великолепных особняков Кекушева и современной элиты. Спасибо большое! Советуем современным интеллектуальным людям.

  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Спасибо Ларисе за такой интересный, познавательный и насыщенный деталями тур. Рассказала, показала и провела по таким невероятным местам! Даже знакомые локации открылись с новой стороны
  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Очень понравилась прогулка по Пречистенке и Остоженке в компании замечательного гида Ларисы! Отличное знание материала, увлеченность процессом, грамотная речь, приятный голос! Рекомендую!
  • А
    Антон
    8 сентября 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Лариса прекрасно подготовлена, рассказывала настолько увлекательно, что информация воспринималась легко и быстро. Особенно понравилось, что с экскурсоводом
    читать дальше

    было очень комфортно взаимодействовать: она развернуто отвечала на все вопросы, старалась дать максимум полезной информации. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Смело рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    6 сентября 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    замечательная экскурсия, Лариса - очень эмпиричный и горящий своим делом экскурсовод, отличное впечатление!
  • К
    Карина
    27 августа 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Для нас с сестрой экскурсия была очень интересной. Теперь проходя мимо зданий, совершенно иначе на них смотришь, зная историю постройки,
    читать дальше

    какие люди там жили, кто из писателей в них захаживал в гости 😅
    Огромная благодарность Ларисе, было ощущение, что вышли пройтись с подругой, настолько легко все было рассказано.

  • П
    Пётр
    22 августа 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Познакомились с Пречистенкой и Остоженкой с абсолютно новых сторон. Очень понравилось. Рекомендую 100%.

    Лариса замечательный экскурсовод, видно, что человек очень увлечен
    читать дальше

    своей работой и это круто!

    Из того, что можно улучшить - чуть более динамично, меньше остановок, чтоб длительность была чуть меньше двух часов.

  • Л
    Лилия
    10 июня 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Очень, очень понравилась экскурсия. Наш экскурсовод, Лариса, замечально изложила исторические факты. Обязательно придем еще 😊
  • Л
    Людмила
    8 июня 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Увлекательная экскурсия, очень приятный интересный рассказ Ларисы! Очень рекомендую, узнали много нового, увидели, то на, что не обращали внимания. Спасибо!
  • А
    Анна
    19 мая 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Великолепный экскурсовод, прекрасно знающий историю и свое дело! Спасибо
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    С первых же секунд Лариса расположила к себе и дальше наша трехчасовая прогулка прошла, как с давним другом. Сама экскурсия насыщенная, интересная и познрвательная. Рекомендую. Спасибо
  • О
    Ольга
    3 марта 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Все очень понравилось, 2.5 часа пролетели незаметно, Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Очень понравилось, как Лариса построила экскурсию, демонстрация фотографий объектов в разные годы, речь, ориентированность на гостя, сама очень приятная девушка. Обязательно пойду с ней на ещё какую- нибудь экскурсию.
  • Я
    Яна
    26 февраля 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Очень увлекательная экскурсия несмотря на холодный вечер. Лариса очень живой экскурсовод - рассказывала интересно и увлекательно:) 2,5 часа прошли незаметно
  • Ф
    Фëдор
    1 февраля 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Спасибо Ларисе за прекрасно проведённую познавательную экскурсию. Браво!!! Мы прогулялись по Пречистенке и Остоженке от зданий старых аристократов к зданиям новых аристократов. Материал действительно интересный. Без комментариев мы бы на многие детали просто бы не обратили внимания.
  • Н
    Наталья
    19 января 2025
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Хотели бы выразить благодарность нашему гиду Ларисе за чудесную экскурсию по улицам Пречистенке и Остоженке! Это действительно две из самых
    читать дальше

    красивых и интересных улиц Москвы!
    Прогулка по ним - как путешествие в другие эпохи. А благодаря профессионализму и очарованию Ларисы это путешествие получилось невероятно увлекательным, приятным и комфортным. Несмотря на холодную и дождливую погоду прогулка прошла на одном дыхании. Еще раз большое спасибо нашему гиду! 🌷💕☀️

