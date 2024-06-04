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куда самостоятельно точно бы не дошли, а если б и дошли, то могли бы запросто пройти мимо. Мне кажется, что когда после экскурсии ты обсуждаешь увиденное, а потом делишься теми фактами и интересными деталями, которые узнал во время экскурсии-это самая главная заслуга экскурсовода!