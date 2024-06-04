Зоопарки и питомники Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Зоопарк» в Москве, цены от 1 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
«Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк»
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Пресня: что скрывается за зоопарком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пресня: что скрывается за зоопарком
Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина
Начало: У метро Баррикадная
«Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
5 200 за всё до 5 чел.
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
«Маршрут начнется у входа в Московский зоопарк и завершится уже внутри, у павильона «Арахноландия»»
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890 за человека
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
«Московский зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных»
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за человека
Пешая прогулка по сказочной Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«Мы вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
  • И
    Ирина
    8 сентября 2023
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Екатерина, от всего 5 "Б" класса спасибо вам огромную за такую яркую и сочную экскурсию. Ничего лишнего, все интересно и
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    познавательно как для детей, так и для родителей) и в конце викторина с вопросами по экскурсии для закрепления материала. С нетерпением будем ждать встречи с вами на новой экскурсии по Замоскворечью)

  • М
    Мила
    28 августа 2023
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Чудесная Екатерина провела нас тайными тропами Москвы, поведала множество историй, а в конце ещё и памятный сувенир вручила ребенку. Нашей семье очень понравилось. От души рекомендуем💕
  • И
    Ирина
    29 июня 2022
    Пресня: что скрывается за зоопарком
    Ольга провела прекрасную и очень познавательную экскурсию. Прогулка доставила много удовольствия, в том числе гастрономического) Мы увидели такие места Москвы,
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    куда самостоятельно точно бы не дошли, а если б и дошли, то могли бы запросто пройти мимо. Мне кажется, что когда после экскурсии ты обсуждаешь увиденное, а потом делишься теми фактами и интересными деталями, которые узнал во время экскурсии-это самая главная заслуга экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зоопарк»

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  1. Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
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  3. Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
  4. ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
  5. Пешая прогулка по сказочной Москве
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Зоопарк" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 890 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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