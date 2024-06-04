1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
«Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк»
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пресня: что скрывается за зоопарком
Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина
Начало: У метро Баррикадная
«Как раньше назывался Московский зоопарк и в каком произведении Лев Толстой упоминал Пресненские пруды»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
«Маршрут начнется у входа в Московский зоопарк и завершится уже внутри, у павильона «Арахноландия»»
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
«Московский зоопарк с экскурсией и мастер классом по содержанию больших и маленьких животных»
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«Мы вспомним русских богатырей и полководцев, увидим терем с садом, дом-яйцо, тайный зоопарк и фантастических зверей»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
- ИИрина8 сентября 2023Екатерина, от всего 5 "Б" класса спасибо вам огромную за такую яркую и сочную экскурсию. Ничего лишнего, все интересно и
- ММила28 августа 2023Чудесная Екатерина провела нас тайными тропами Москвы, поведала множество историй, а в конце ещё и памятный сувенир вручила ребенку. Нашей семье очень понравилось. От души рекомендуем💕
- ИИрина29 июня 2022Ольга провела прекрасную и очень познавательную экскурсию. Прогулка доставила много удовольствия, в том числе гастрономического) Мы увидели такие места Москвы,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зоопарк»
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