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Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

4.2
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы узнаете, как снимается российское кино 🎥.

Вы увидите гримерки, костюмы и декорации из любимых фильмов.

Профессиональный экскурсовод проведет вас по уникальному парку техники с раритетными машинами и исторической военной техникой.

Вы прогуляетесь 👣 по декорациям старой Москвы и Петербурга, где наверняка увидите знакомые здания.
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  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 800 ₽ за человека

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Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Что вы увидите

  • автопарк киностудии
  • гримерки, костюмы и декорации из любимых фильмов
  • декорации старой Москвы и Петербурга
На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа.

Экскурсия начнётся с автопарка киностудии. Здесь можно увидеть:

  • автомобиль Штирлица;
  • знаменитый Фердинад, на котором выезжала на место преступления группа Жеглова;
  • открытый кабриолет марки «Роллс-Ройс», фаэтон «Пежо», «Руссо-Балт»;
  • велосипед Ленина, «Бьюик-Эйт» 1941 года выпуска, «Паккард» 1937 года выпуска, на котором разъезжала номенклатура советских времен;
  • военную технику, транспортные средства Первой и Второй мировых войн;
  • старинные кареты.
  • Покажут вам и святое святых киностудии — съемочные площадки, гримерные и костюмерные.
После такой экскурсии трудно поверить в реальность мира, находящегося вокруг, — настолько натуральным кажется все, что находится на «Мосфильме». Именно поэтому такую экскурсию ⛳ нельзя пропустить!
Здесь разрешено фотографирование, так что вы сможете поделиться оригинальными фотографиями со своими друзьями в социальных сетях.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Проход на территорию «Мосфильма»
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Москва, ступеньки «Мосфильма» возле пешеходного перехода
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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