На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа.

Экскурсия начнётся с автопарка киностудии. Здесь можно увидеть:

автомобиль Штирлица;

знаменитый Фердинад, на котором выезжала на место преступления группа Жеглова;

открытый кабриолет марки «Роллс-Ройс», фаэтон «Пежо», «Руссо-Балт»;

велосипед Ленина, «Бьюик-Эйт» 1941 года выпуска, «Паккард» 1937 года выпуска, на котором разъезжала номенклатура советских времен;

военную технику, транспортные средства Первой и Второй мировых войн;

старинные кареты.

Покажут вам и святое святых киностудии — съемочные площадки, гримерные и костюмерные.

После такой экскурсии трудно поверить в реальность мира, находящегося вокруг, — настолько натуральным кажется все, что находится на «Мосфильме». Именно поэтому такую экскурсию ⛳ нельзя пропустить!

Здесь разрешено фотографирование, так что вы сможете поделиться оригинальными фотографиями со своими друзьями в социальных сетях.