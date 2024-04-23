Символично, что именно на Тверской ещё до революции возникли самые первые кинотеатры и киностудии. Здесь же селились кинозвёзды и снимали многие известные фильмы.
Отправляемся изучать историю кинематографа! Погуляем по прилегающим улицам и переулкам, рассмотрим старую и новую застройку. А потом найдём все эти места в кадрах любимого кино!
Отправляемся изучать историю кинематографа! Погуляем по прилегающим улицам и переулкам, рассмотрим старую и новую застройку. А потом найдём все эти места в кадрах любимого кино!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы увидим места, которых больше нет в Москве, но они сохранились в любимых кинолентах. Поговорим про передвижку домов и советскую пропаганду. Обсудим повороты судьбы советских кинозвёзд. Будем заходить во дворы и потаённые переулки.
А кино будем смотреть на планшете прямо у тех зданий, где снимались знаменитые картины. В программе экскурсии — «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Подкидыш», «Брат-2», «Я шагаю по Москве», «12 стульев», «Покровские ворота», «Стиляги» и многие другие!
Вы узнаете:
- Ради какого фильма погасили звёзды Кремля
- В какой элитный дом Рязанов поселил Самохвалова
- Кто стал советской Марлен Дитрих
- Как снимали «Я шагаю по Москве» в переполненном ГУМе, а стрельбу «Брат-2» — в переполненной полицией Москве
- Почему кинотеатры, только появившись в Москве, скоро стали закрываться
- На какой крыше Новосельцев утешал Калугину
Организационные детали
С компаниями больше 4 человек мы гуляем, используя радиогиды (чтобы всем было хорошо слышно).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 92 туристов
Привет! Меня зовут Анна, я аккредитованный гид в Москве. Мне интересны истории людей: как москвичи жили в разное время, как веселились, любили, где гуляли и почему в итоге Москва стала такой, какой её знаем мы. Об этом я и рассказываю на моих экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
23 апр 2024
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Рекомендуем всем!!!
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