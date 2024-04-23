Символично, что именно на Тверской ещё до революции возникли самые первые кинотеатры и киностудии. Здесь же селились кинозвёзды и снимали многие известные фильмы. Отправляемся изучать историю кинематографа! Погуляем по прилегающим улицам и переулкам, рассмотрим старую и новую застройку. А потом найдём все эти места в кадрах любимого кино!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы увидим места, которых больше нет в Москве, но они сохранились в любимых кинолентах. Поговорим про передвижку домов и советскую пропаганду. Обсудим повороты судьбы советских кинозвёзд. Будем заходить во дворы и потаённые переулки.

А кино будем смотреть на планшете прямо у тех зданий, где снимались знаменитые картины. В программе экскурсии — «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Подкидыш», «Брат-2», «Я шагаю по Москве», «12 стульев», «Покровские ворота», «Стиляги» и многие другие!

Вы узнаете:

Ради какого фильма погасили звёзды Кремля

В какой элитный дом Рязанов поселил Самохвалова

Кто стал советской Марлен Дитрих

Как снимали «Я шагаю по Москве» в переполненном ГУМе, а стрельбу «Брат-2» — в переполненной полицией Москве

Почему кинотеатры, только появившись в Москве, скоро стали закрываться

На какой крыше Новосельцев утешал Калугину

Организационные детали

С компаниями больше 4 человек мы гуляем, используя радиогиды (чтобы всем было хорошо слышно).