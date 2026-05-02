Мы посетим одну из передовых киностудий не только России, но и Европы, чтобы раскрыть секреты производства.
Вы пройдёте по территории легендарного «Мосфильма», познакомитесь с его прошлым и воочию увидите настоящее.
А ещё услышите истории советского и российского кинематографа, рассмотрите актёрский реквизит и знакомые раритеты.
Вы пройдёте по территории легендарного «Мосфильма», познакомитесь с его прошлым и воочию увидите настоящее.
А ещё услышите истории советского и российского кинематографа, рассмотрите актёрский реквизит и знакомые раритеты.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Аллея звёзд и павильоны на Мосфильмовской улице, архитектура и памятники киностудии.
- Музей киноконцерна «Мосфильм» (коллекция ретроавтомобилей, карет и костюмов, макеты декораций и т. д.).
- Кинопавильон.
- Натурная площадка с декорациями Санкт-Петербурга и старой Москвы — увидим декорации к кинофильму «Хитровка».
- Стенды операторской техники, эскизы и костюмы Главного корпуса (из фильма «Анна Каренина»).
- Подвижная экспозиция по фильму «Вий» А. Птушко.
Организационные детали
Остаток стоимости экскурсии необходимо перевести гиду не позднее чем за сутки до её начала на карту Сбербанка или ВТБ по номеру телефона гида, который вы получите после внесения предоплаты на Tripster.
После оплаты отправьте чек в Whats
App или SMS с указанием: от кого, куда, когда и на сколько человек. В ответ гид подтвердит получение оплаты
Материал рассчитан на путешественников 12+ Продолжительность экскурсии — 2,5 ч. Время в пути и сбор группы не учитываются Начинаем вовремя. Если задерживаетесь, предупредите гида до начала экскурсии. После начала программы он не сможет отвечать на звонки Около часа мы проведём на улице, одевайтесь по погоде Включено в стоимость: входные билеты на «Мосфильм», посещение натурных площадок «Старая Москва» и «Старый Петербург», посещение одного из съёмочных павильонов, осмотр музейной экспозиции «Мосфильма» (программа и маршрут могут изменяться из-за проведения съёмок или подготовки к ним) После экскурсии вы можете самостоятельно посетить кафе на территории киноконцерна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 38 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Мосфильмовская, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 846 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты и костюмы из разных картин, и подробнее познакомиться с биографией известных режиссёров, и посмотреть
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь. Экскурсия по Мосфильму включает как уличную, так и интерьерную части маршрута. В первой части действительно предусмотрен
Вам был полезен этот отзыв?
Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы могли посетить киноконцерн только в один конкретный день, поэтому пришлось взять эту экскурсию, так
+8
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная экскурсия, полностью погружает в мир кинематографа. Отдельное спасибо Юлии за организацию нашей экскурсии. Юлия, перед посещением Мосфильма, рассказала об алее Звёзд, освежила наши знания о режиссёрах и актёрах Мосфильма. Рассказывает живо, интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все прошло хорошо. Было интересно и увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
М
первая часть экскурсии - очень не хватало микрофона:((на мой взгляд первая часть несколько затянута была (1,5 часа)
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Скорее на «Мосфильм»! (12+)»
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
20 июл в 10:30
1700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Троекуровское кладбище в Москве: аллея звёзд
Заглянуть за кулисы славы - туда, где заканчиваются аплодисменты
Начало: На Рябиновой улице
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
21 июл в 12:00
25 июл в 12:00
2300 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПо Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
22 июл в 11:00
1469 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
2400 ₽ за человека