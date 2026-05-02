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как иначе совсем было бы без вариантов.



Заявленная экскурсия «Скорее на Мосфильм» предполагает также проход на сам Мосфильм, не только хождения вокруг да около, но цена, конечно, больше чем в два раза (970 р стоит билет на официальном сайте, 2400 р стоит эта экскурсия). Но чем оправдана высокая цена - заявлено, что вам до самого Мосфильма гид расскажет много всего интересного, пешая прогулка, аллея звезд и тд. Только потом сам Мосфильм.



Что по факту - встречаетесь на Киевской, никаких опознавательных знаков, если вы не нашлись или опоздали - ждать и искать вас никто не будет. Никаких микрофонов тоже - экскурсовод будет пытаться что-то говорить, но слышно никак. Нам сказали, что микрофонов нет из-за дождя, мол, техника будет плохо работать. Во всех городах и весях России и мира микрофоны работают и в зной, и в стужу - а у них нет)) (проверено лично - путешествуем по всему миру и по всей стране). Дальше едете на обычном автобусе рейсовом городском общественном - у данной фирмы нет своего автобуса)) В окошко посмотрите и хватит с вас. А 2400 р за экскурсию заплатите будьте любезны.



Дальше на Мосфильме вас ждет час с лишним фактов о Мосфильме из какого-нибудь канала домохозяйки на Яндекс дзен, никакой структуры повествования в помине нет, просто что знала гид Юлия, что вспомнила, то и рассказала. Ничего еще и не слышно, но может быть и к лучшему. Были вопросы а-ля интерактив, но ситуацию спасало мало. Но дело вкуса, конечно.



И только потом спустя 1,5 - 2 часа после дороги и не очень организованной встречи на Киевской вас передадут настоящему экскурсоводу с Мосфильма. Вот тут все супер, 10 из 10, все показали, рассказали, провели, все структурировано, с микрофоном (!), четко и гибко. Какие-то павильоны могут быть заняты съемками, не переживайте, настоящий экскурсовод с Мосфильма гибко переправит в другой павильон, знания невероятные у них!!



Поэтому к самому Мосфильму вопросов нет. Напомню, что билет у них на сайте стоит 970 рублей на июль 2026. Надеюсь, что Мосфильм примет меры и запретит деятельность подобных перекупов.

Тайминг кстати указан был не верно, пока собрались на Киевской, пока доехали, пока слушали набор фактов, пересчитывались миллион раз, все очень неорганизованно до самого прохода на Мосфильм, мы из-за этого чуть на Сапсан не опоздали, все 4 часа экскурсия заняла в итоге.



Поэтому если есть возможность- покупайте билеты на самом сайте Мосфильма. Если такой возможности нет - берите эту экскурсию, главное дотяните до прохода на сам Мосфильм, там уже будет супер.