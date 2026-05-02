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Скорее на «Мосфильм»! (12+)

Пройти по Аллее звёзд и найти Петербург в Москве
Мы посетим одну из передовых киностудий не только России, но и Европы, чтобы раскрыть секреты производства.

Вы пройдёте по территории легендарного «Мосфильма», познакомитесь с его прошлым и воочию увидите настоящее.

А ещё услышите истории советского и российского кинематографа, рассмотрите актёрский реквизит и знакомые раритеты.
3.8
7 отзывов
Скорее на «Мосфильм»! (12+)
Скорее на «Мосфильм»! (12+)
Скорее на «Мосфильм»! (12+)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Аллея звёзд и павильоны на Мосфильмовской улице, архитектура и памятники киностудии.
  • Музей киноконцерна «Мосфильм» (коллекция ретроавтомобилей, карет и костюмов, макеты декораций и т. д.).
  • Кинопавильон.
  • Натурная площадка с декорациями Санкт-Петербурга и старой Москвы — увидим декорации к кинофильму «Хитровка».
  • Стенды операторской техники, эскизы и костюмы Главного корпуса (из фильма «Анна Каренина»).
  • Подвижная экспозиция по фильму «Вий» А. Птушко.

Организационные детали

Остаток стоимости экскурсии необходимо перевести гиду не позднее чем за сутки до её начала на карту Сбербанка или ВТБ по номеру телефона гида, который вы получите после внесения предоплаты на Tripster.

После оплаты отправьте чек в Whats

App или SMS с указанием: от кого, куда, когда и на сколько человек. В ответ гид подтвердит получение оплаты
  • Материал рассчитан на путешественников 12+
  • Продолжительность экскурсии — 2,5 ч. Время в пути и сбор группы не учитываются
  • Начинаем вовремя. Если задерживаетесь, предупредите гида до начала экскурсии. После начала программы он не сможет отвечать на звонки
  • Около часа мы проведём на улице, одевайтесь по погоде
  • Включено в стоимость: входные билеты на «Мосфильм», посещение натурных площадок «Старая Москва» и «Старый Петербург», посещение одного из съёмочных павильонов, осмотр музейной экспозиции «Мосфильма» (программа и маршрут могут изменяться из-за проведения съёмок или подготовки к ним)
  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить кафе на территории киноконцерна

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик
    🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
    Её забронировали уже 38 раз на ближайшие дни
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    Стоимость экскурсии

    ТарифСтоимость
    Участник2400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Ул. Мосфильмовская, 8
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Юлия
    Юлия — ваш гид в Москве
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2022 года
    Провела экскурсии для 846 туристов
    Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!

    Отзывы и рейтинг

    3.8
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    3
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    2
    3
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    1
    Мария
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты и костюмы из разных картин, и подробнее познакомиться с биографией известных режиссёров, и посмотреть
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    на раритетные автомобили. А ещё в рамках экскурсии показывают съёмочные площадки "Старая Москва" и "Старый Петербург" (нам повезло, они были открыты, т. к. съёмки в тот момент не велись). Что не понравилось: неприятное впечатление произвела "Аллея звёзд", расположенная в сквере напротив Мосфильма - она находится в таком плачевном состоянии, что лучше бы её, наверное, вообще не показывать… Прям обидно, что вот так вот всё. И ещё очень долго продержали на улице (а денек был холодный!) с рассказом о том, что можно было бы поведать и в каком-нибудь закрытом павильоне. Плюс не понравилась довольно навязчивая реклама турагентства, которую мы тоже слушали, стоя на холоде. Но в целом экскурсией осталась довольна

    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Экскурсия интересная и насыщенная: много информации об истории Мосфильма, прекрасный музей, где можно и увидеть атрибуты
    Юлия
    Юлия
    Ответ организатора:
    Спасибо за обратную связь. Экскурсия по Мосфильму включает как уличную, так и интерьерную части маршрута. В первой части действительно предусмотрен
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    обзор территории киностудии, включая Аллею звёзд и уличные объекты, связанные с кинематографом. Это позволяет гостям познакомиться с масштабом и атмосферой студии, поэтому часть программы проходит на открытом воздухе.

    Во второй части экскурсии основное внимание уделяется павильонам и интерьерным экспонатам, где подробно рассматриваются декорации и их связь с известными фильмами. Формат экскурсии заранее описан и предполагает сочетание уличной и павильонной частей маршрута. Благодарим за ваш отзыв.

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    Екатерина
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы могли посетить киноконцерн только в один конкретный день, поэтому пришлось взять эту экскурсию, так
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    как иначе совсем было бы без вариантов.

    Заявленная экскурсия «Скорее на Мосфильм» предполагает также проход на сам Мосфильм, не только хождения вокруг да около, но цена, конечно, больше чем в два раза (970 р стоит билет на официальном сайте, 2400 р стоит эта экскурсия). Но чем оправдана высокая цена - заявлено, что вам до самого Мосфильма гид расскажет много всего интересного, пешая прогулка, аллея звезд и тд. Только потом сам Мосфильм.

    Что по факту - встречаетесь на Киевской, никаких опознавательных знаков, если вы не нашлись или опоздали - ждать и искать вас никто не будет. Никаких микрофонов тоже - экскурсовод будет пытаться что-то говорить, но слышно никак. Нам сказали, что микрофонов нет из-за дождя, мол, техника будет плохо работать. Во всех городах и весях России и мира микрофоны работают и в зной, и в стужу - а у них нет)) (проверено лично - путешествуем по всему миру и по всей стране). Дальше едете на обычном автобусе рейсовом городском общественном - у данной фирмы нет своего автобуса)) В окошко посмотрите и хватит с вас. А 2400 р за экскурсию заплатите будьте любезны.

    Дальше на Мосфильме вас ждет час с лишним фактов о Мосфильме из какого-нибудь канала домохозяйки на Яндекс дзен, никакой структуры повествования в помине нет, просто что знала гид Юлия, что вспомнила, то и рассказала. Ничего еще и не слышно, но может быть и к лучшему. Были вопросы а-ля интерактив, но ситуацию спасало мало. Но дело вкуса, конечно.

    И только потом спустя 1,5 - 2 часа после дороги и не очень организованной встречи на Киевской вас передадут настоящему экскурсоводу с Мосфильма. Вот тут все супер, 10 из 10, все показали, рассказали, провели, все структурировано, с микрофоном (!), четко и гибко. Какие-то павильоны могут быть заняты съемками, не переживайте, настоящий экскурсовод с Мосфильма гибко переправит в другой павильон, знания невероятные у них!!

    Поэтому к самому Мосфильму вопросов нет. Напомню, что билет у них на сайте стоит 970 рублей на июль 2026. Надеюсь, что Мосфильм примет меры и запретит деятельность подобных перекупов.
    Тайминг кстати указан был не верно, пока собрались на Киевской, пока доехали, пока слушали набор фактов, пересчитывались миллион раз, все очень неорганизованно до самого прохода на Мосфильм, мы из-за этого чуть на Сапсан не опоздали, все 4 часа экскурсия заняла в итоге.

    Поэтому если есть возможность- покупайте билеты на самом сайте Мосфильма. Если такой возможности нет - берите эту экскурсию, главное дотяните до прохода на сам Мосфильм, там уже будет супер.

    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы+8
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Мы не успели купить билеты на официальном сайте Мосфильма - их разобрали супер быстро, а мы
    Вам был полезен этот отзыв?
    Н
    Очень интересная экскурсия, полностью погружает в мир кинематографа. Отдельное спасибо Юлии за организацию нашей экскурсии. Юлия, перед посещением Мосфильма, рассказала об алее Звёзд, освежила наши знания о режиссёрах и актёрах Мосфильма. Рассказывает живо, интересно.
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    Е
    Все прошло хорошо. Было интересно и увлекательно.
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    М
    первая часть экскурсии - очень не хватало микрофона:((на мой взгляд первая часть несколько затянута была (1,5 часа)
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    Б
    Спасибо
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