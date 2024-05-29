В Вера Экскурсия на киностудию «Мосфильм» Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!

Н Наталья Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок читать дальше известные советско-российские фильмы, но, возможно, будет интересно в любом случае, потому что Наталья все подробно рассказывает. Попутно вы сможете узнать о старой Москве и знаменитостях, проживающих в домах съемок. Спасибо большое за экскурсию! Очень интересная, подробная экскурсия. Автор Наталья рассказывается ярко и эмоционально, с картинками 😊 Конечно, желательно видеть (или хотя бы знать)

П Павел Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок Прекрасная экскурсия по знакомым улицам, оказывается, не такие они и знакомые. Интересно, что по фильмам можно проследить не только архитектурные стили, но и как менялась Москва. Наталья, спасибо за интересный рассказ!

А Анна Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок Чудесным весенним днем под теплый ветерок и игривое, обманчивое солнце апреля мы совершили с Натальей замечательную прогулку . Легко и весело, познавательно. В адекватном темпе перемещения, с вниманием к вопросам слушателей. Благодарим за информацию и настроение!

Ш Шильникова Интерактивное путешествие «Айда в кино!» читать дальше мой др, я и все мои гости с удовольствием погрузились в процесс, было весело, познавательно и динамично) большая благодарность, обязательно приду на другие экскурсии гида и буду рекомендовать) успехов и процветания Впечатления от программы невероятные! Наталья профи, и артистична, и эрудированна, и системна. 3 часа на одном дыхании. Наталья проводила программу в

М Максим В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2 Очень доволен экскурсией. Информация была полезной а прогулка приятной.

Р Руслан КиноМосква Спасибо Кристине! Прекрасный гид!

С Станислав Интерактивное путешествие «Айда в кино!» Очень интересная и неординарная экскурсия. Единственное, что не понятно из описания, лучше собираться компанией минимум из 4 человек, чтобы можно было достойно провести все съёмки:)

Н Наталья КиноМосква Очень хотела посетить место съемки Закрытая школа и моя мечта сбылась. Спасибо Кристине, рассказала много интересного про сериал, про актеров, показала главные локации.