Экскурсии по местам из кино в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кино» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
339 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Начало: Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
    Очень интересная, подробная экскурсия. Автор Наталья рассказывается ярко и эмоционально, с картинками 😊 Конечно, желательно видеть (или хотя бы знать)
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    известные советско-российские фильмы, но, возможно, будет интересно в любом случае, потому что Наталья все подробно рассказывает. Попутно вы сможете узнать о старой Москве и знаменитостях, проживающих в домах съемок. Спасибо большое за экскурсию!

  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
    Прекрасная экскурсия по знакомым улицам, оказывается, не такие они и знакомые. Интересно, что по фильмам можно проследить не только архитектурные стили, но и как менялась Москва. Наталья, спасибо за интересный рассказ!
  • А
    Анна
    8 апреля 2024
    Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
    Чудесным весенним днем под теплый ветерок и игривое, обманчивое солнце апреля мы совершили с Натальей замечательную прогулку . Легко и весело, познавательно. В адекватном темпе перемещения, с вниманием к вопросам слушателей. Благодарим за информацию и настроение!
  • Ш
    Шильникова
    2 апреля 2023
    Интерактивное путешествие «Айда в кино!»
    Впечатления от программы невероятные! Наталья профи, и артистична, и эрудированна, и системна. 3 часа на одном дыхании. Наталья проводила программу в
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    мой др, я и все мои гости с удовольствием погрузились в процесс, было весело, познавательно и динамично) большая благодарность, обязательно приду на другие экскурсии гида и буду рекомендовать) успехов и процветания

  • М
    Максим
    5 марта 2023
    В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2
    Очень доволен экскурсией. Информация была полезной а прогулка приятной.
  • Р
    Руслан
    23 августа 2022
    КиноМосква
    Спасибо Кристине! Прекрасный гид!
  • С
    Станислав
    13 августа 2022
    Интерактивное путешествие «Айда в кино!»
    Очень интересная и неординарная экскурсия. Единственное, что не понятно из описания, лучше собираться компанией минимум из 4 человек, чтобы можно было достойно провести все съёмки:)
  • Н
    Наталья
    10 июля 2022
    КиноМосква
    Очень хотела посетить место съемки Закрытая школа и моя мечта сбылась. Спасибо Кристине, рассказала много интересного про сериал, про актеров, показала главные локации.
  • И
    Игорь
    10 июня 2022
    «Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
    Спасибо нашему гиду Наталье! Рассказ был интересный, живой. Увлеклись и дети и взрослые! Захотелось сразу пересмотреть старый кинематограф. Рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кино»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
  2. «Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
  3. Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Кино" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 341 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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