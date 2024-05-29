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1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Начало: Станция метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 11)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера29 мая 2024Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
- ННаталья6 мая 2024Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмокОчень интересная, подробная экскурсия. Автор Наталья рассказывается ярко и эмоционально, с картинками 😊 Конечно, желательно видеть (или хотя бы знать)
- ППавел22 апреля 2024Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмокПрекрасная экскурсия по знакомым улицам, оказывается, не такие они и знакомые. Интересно, что по фильмам можно проследить не только архитектурные стили, но и как менялась Москва. Наталья, спасибо за интересный рассказ!
- ААнна8 апреля 2024Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмокЧудесным весенним днем под теплый ветерок и игривое, обманчивое солнце апреля мы совершили с Натальей замечательную прогулку . Легко и весело, познавательно. В адекватном темпе перемещения, с вниманием к вопросам слушателей. Благодарим за информацию и настроение!
- ШШильникова2 апреля 2023Интерактивное путешествие «Айда в кино!»Впечатления от программы невероятные! Наталья профи, и артистична, и эрудированна, и системна. 3 часа на одном дыхании. Наталья проводила программу в
- ММаксим5 марта 2023В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2Очень доволен экскурсией. Информация была полезной а прогулка приятной.
- РРуслан23 августа 2022КиноМоскваСпасибо Кристине! Прекрасный гид!
- ССтанислав13 августа 2022Интерактивное путешествие «Айда в кино!»Очень интересная и неординарная экскурсия. Единственное, что не понятно из описания, лучше собираться компанией минимум из 4 человек, чтобы можно было достойно провести все съёмки:)
- ННаталья10 июля 2022КиноМоскваОчень хотела посетить место съемки Закрытая школа и моя мечта сбылась. Спасибо Кристине, рассказала много интересного про сериал, про актеров, показала главные локации.
- ИИгорь10 июня 2022«Стоп, снято!» или Москва и кинематографСпасибо нашему гиду Наталье! Рассказ был интересный, живой. Увлеклись и дети и взрослые! Захотелось сразу пересмотреть старый кинематограф. Рекомендую эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кино»
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