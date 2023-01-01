Экскурсия в старинное банковское хранилище

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Экскурсия в старинное банковское хранилище
Экскурсия в старинное банковское хранилище
Экскурсия в старинное банковское хранилище

Что вас ожидает 🤩

  • Мы увидим:
  • Единственный в своем роде двухэтажный (!) бронированный дореволюционный сейф-дом, который мог бы выдержать прямое попадание танкового снаряда
  • Инструменты воров прошлого века
  • Изощрения конструкторов сейфов, которые пытались не отстатать от воришек в технологиях
  • Уникальные дореволюционные сейфы размером с человеческий рост наполненные старинными деньгами
  • Подлинные облигации российской империи, введшие страну в чудовищный долг
  • Сейфовые шкатулки русской аристократии с секретиками — будем разгадывать эти секретики
  • «Сигнализации» дореволюционных сейфов в действии
  • «Масонский» зал банка
  • Помещения одного из самых могущественных банков российской империи, где воротились дела с деньгами, на которые можно было купить несколько губерний
  • Коллекцию подлинных металлических печатей русской аристократии
  • Деньги немецкой армии времен ВОВ и железные деньги узников ГУЛАГа
  • Дореволюционные точнейшие весы для взвешивания бриллиантов
  • Я могу перечислять бесконечно и все равно всего не перечислю☺ Пусть это пока останется секретом…
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

До революции здесь был один из самых могущественных банков Российской империи. После революции здесь сбывали ворованные драгоценности. А сейчас сюда пойдем мы, чтобы увидеть единственное сохранившееся двухэтажное сейфовое хранилище, самый большой дореволюционный сейф, сейфовые шкатулки русской аристократии, отмычки воришек прошлого века и подлинные облигации Российской империи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение закрытых залов банковского хранилища
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Большая Дмитровка 22 с. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Встречаемся по адресу Большая Дмитровка 22 с. 1 — красивое красное здание напротив Генеральной прокуратуры. Место сбора у арки здания с табличкой «Генеральная прокуратура бюро пропусков» — это примерно по центру строения

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