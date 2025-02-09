Приглашаем на экскурсию по постоянной экспозиции Новой Третьяковки, посвящённой искусству 20 века. Вы раскроете, как Малевич разработал концепцию супрематизма, отвергая реализм. Каким образом Ларионов и Гончарова исследовали примитивизм и работали с цветами. Как Попков в «Семье Болотовых» показал семейные ценности в условиях войны. И многое-многое другое.
Описание экскурсии
Вы увидите шедевры Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Татлина и других известных мастеров. А также узнаете:
- Как и почему в русском искусстве возникали новые стили
- Почему картины Шагала и Малевича стали символами своего времени
- Какое влияние оказал на русское искусство Кончаловский
- Как война отразилась в работах Пименова и Яблонской
- Каково значение картины «Опять двойка» Решетникова в контексте советской культуры
И другие интересные факты.
Организационные детали
- Билеты в музей не включены в стоимость, купить их нужно заранее для себя и гида. Стоимость — 600 ₽ за человека
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽
- Ограничение по возрасту — 12+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия проводится без наушников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
9 фев 2025
От всей души благодарим за организацию нашей экскурсии!
Всё гости пребывают под большим впечатлением от рассказа Юлии - высокоэрудированного экскурсовода, мастера слова и человека больших искусствоведческих знаний!
Обязательно придем еще!
А
Альфия
13 янв 2025
Изначально заказывала экскурсию для сына 15-ти лет. Поданный материал, к сожалению, не был логически выстроен и не структурирован. Тема «Искусство XX века» совсем не была не раскрыта - не стало
Тася
Ответ организатора:
Уважаемая Альфия,
Благодарим за ваш отзыв, но, к сожалению, он вызывает искреннее недоумение. Наша команда ежедневно проводит десятки экскурсий, и 98%
