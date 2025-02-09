Мои заказы

Экспозиция «Искусство XX века» в Новой Третьяковке

Расшифровать русское искусство от авангарда до социалистического реализма
Приглашаем на экскурсию по постоянной экспозиции Новой Третьяковки, посвящённой искусству 20 века. Вы раскроете, как Малевич разработал концепцию супрематизма, отвергая реализм. Каким образом Ларионов и Гончарова исследовали примитивизм и работали с цветами. Как Попков в «Семье Болотовых» показал семейные ценности в условиях войны. И многое-многое другое.
3.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите шедевры Дейнеки, Петрова-Водкина, Шагала, Татлина и других известных мастеров. А также узнаете:

  • Как и почему в русском искусстве возникали новые стили
  • Почему картины Шагала и Малевича стали символами своего времени
  • Какое влияние оказал на русское искусство Кончаловский
  • Как война отразилась в работах Пименова и Яблонской
  • Каково значение картины «Опять двойка» Решетникова в контексте советской культуры

И другие интересные факты.

Организационные детали

  • Билеты в музей не включены в стоимость, купить их нужно заранее для себя и гида. Стоимость — 600 ₽ за человека
  • Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1500 ₽
  • Ограничение по возрасту — 12+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проводится без наушников

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
Иван
9 фев 2025
От всей души благодарим за организацию нашей экскурсии!
Всё гости пребывают под большим впечатлением от рассказа Юлии - высокоэрудированного экскурсовода, мастера слова и человека больших искусствоведческих знаний!
Обязательно придем еще!
А
Альфия
13 янв 2025
Изначально заказывала экскурсию для сына 15-ти лет. Поданный материал, к сожалению, не был логически выстроен и не структурирован. Тема «Искусство XX века» совсем не была не раскрыта - не стало
понятно, из чего вытекала новая эпоха, в чем ее величие, нерв и новизна, из каких течений и направлений она состоит. Справедливости ради отмечу, что об отдельных художниках мы частичную информацию проучили.

Осталось ощущение легкой обманутости, так как вместо указанного на сайте гида был предоставлен другой экскурсовод, отзывы и оценки которого мы не могли заранее прочитать.

К Третьяковке претензий нет. Экспозиция прекрасна и мы обязательно вернёмся.

Тася
Тася
Ответ организатора:
Уважаемая Альфия,
Благодарим за ваш отзыв, но, к сожалению, он вызывает искреннее недоумение. Наша команда ежедневно проводит десятки экскурсий, и 98%
гостей оценивают их на «отлично», отмечая глубокие знания гидов и насыщенность программы.

Все экскурсоводы проходят строгий отбор и регулярное обучение, а маршруты детально согласованы с описанием — мы дорожим репутацией.

Возможно, в день вашего визита возникли внешние обстоятельства, о которых нам важно было бы узнать подробнее.

Мы всегда готовы обсудить ситуацию лично и компенсировать неудобства, если они были вызваны нашей ошибкой.

Уверены, что будущие гости, ознакомившись с сотнями восторженных отзывов и профессиональными рекомендациями, сделают правильный выбор.

Приглашаем всех на экскурсии — убедитесь сами, почему нас рекомендуют друзьям и возвращаются снова!

С уважением, Тася;)

