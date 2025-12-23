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Марина Хочу поблагодарить Катерину за организацию нашей волшебной фотосессии!!!



Анетта настоящий профессионал своего дела!!!

Для меня это не просто фотографии, это сказочные моменты наших новогодних каникул в Москве.

Фотосессия- просто восторг!!!!

Спасибо тысячу раз!!! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Брали фотосессию на Красной площади. Нас немного подвела погода 2 марта- было пасмурно и шёл мокрый снег, но фотографии от этого не пострадали и получились отличные. Фотограф- девушка (Anetta) исходники прислала через день, обработанные фотографии через неделю. Мне понравилось. Хочется попасть в Москву летом или ранней осенью, теперь знаю куда обращусь снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

елена прекрасная экскурсия, множество замечательных фото! Просили больше портретных, все исполнено на 100%! Огромная благодарность! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Фотосессию проводила очень приятная девушка Анетта. Бомбические фото получили на следующий день, спасибо. Если хотите память о красивых местах столицы, обращайтесь к Анетте. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Отличный фотограф Ирина, все мои пожелания были учтены, фотографии получились замечательные. Мне очень понравилось. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет