«Красная» значит «красивая», и это действительно так. Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.

Описание

Что вас ожидает

Мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и на ярмарку, прокатимся на карусели и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров. Вам не нужно уметь позировать — наш фотограф сам подберёт лучшие ракурсы. А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки.

Организационные детали