Экспресс-фотосессия на Красной площади

Индивидуальная фото-прогулка в Москве

Поймать звёзды на Никольской, прокатиться на карусели и попозировать на фоне Кремля

«Красная» значит «красивая», и это действительно так.

Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Экспресс-фотосессия на Красной площади
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и на ярмарку, прокатимся на карусели и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров. Вам не нужно уметь позировать — наш фотограф сам подберёт лучшие ракурсы. А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки.

Организационные детали

  • В течение нескольких дней после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
  • Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Возможно увеличение количества участников прогулки c доплатой 600 руб. /чел.
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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