Поймать звёзды на Никольской, прокатиться на карусели и попозировать на фоне Кремля
«Красная» значит «красивая», и это действительно так.
Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.
Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и на ярмарку, прокатимся на карусели и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров. Вам не нужно уметь позировать — наш фотограф сам подберёт лучшие ракурсы. А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки.
Организационные детали
- В течение нескольких дней после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
- Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Возможно увеличение количества участников прогулки c доплатой 600 руб. /чел.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в ГУМ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
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