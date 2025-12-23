«Красная» значит «красивая», и это действительно так.
Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.
Экспресс-фотосессия с нашим фотографом — это отличная возможность сохранить свои эмоции от посещения центра столицы на профессиональных кадрах. Наше преимущество — скорость и качество. За 30 минут мы отснимем вас в лучших локациях и в максимально короткие сроки пришлём готовые кадры.
Описание фото-прогулки
Возможно, мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров. Вам не нужно уметь позировать — наш фотограф сам подберёт лучшие ракурсы. А благодаря экспресс-формату фотосессия не покажется вам затянутой, и вы получите профессиональные снимки в максимально короткие сроки.
Организационные детали
- В течение нескольких дней после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
- Фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Canon EOS 5D или Sony Alpha A7 M3
- Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. Возможно увеличение количества участников прогулки c доплатой 600 руб. /чел.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2106 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Катерину за организацию нашей волшебной фотосессии!!!
Анетта настоящий профессионал своего дела!!!
Для меня это не просто фотографии, это сказочные моменты наших новогодних каникул в Москве.
Фотосессия- просто восторг!!!!
Спасибо тысячу раз!!!
Анетта настоящий профессионал своего дела!!!
Для меня это не просто фотографии, это сказочные моменты наших новогодних каникул в Москве.
Фотосессия- просто восторг!!!!
Спасибо тысячу раз!!!
+2
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Н
Брали фотосессию на Красной площади. Нас немного подвела погода 2 марта- было пасмурно и шёл мокрый снег, но фотографии от этого не пострадали и получились отличные. Фотограф- девушка (Anetta) исходники прислала через день, обработанные фотографии через неделю. Мне понравилось. Хочется попасть в Москву летом или ранней осенью, теперь знаю куда обращусь снова.
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прекрасная экскурсия, множество замечательных фото! Просили больше портретных, все исполнено на 100%! Огромная благодарность!
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И
Фотосессию проводила очень приятная девушка Анетта. Бомбические фото получили на следующий день, спасибо. Если хотите память о красивых местах столицы, обращайтесь к Анетте.
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Отличный фотограф Ирина, все мои пожелания были учтены, фотографии получились замечательные. Мне очень понравилось. Спасибо
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Это было круто! Очень приятная девушка фотограф по имени Ксения, сделали много фотографий, результат красивые яркие фото
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