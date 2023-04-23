Я профессиональный фотограф, влюблённый в город и людей. Выпустила свой гид по местам для фотосессий в Москве. Из 8 лет съёмочного опыта 2 года занималась экспресс-фотосессиями.



Умею быстро располагать к себе участников и снимаю разноплановую историю буквально за несколько минут. В одной из лучших локаций столицы я сделаю снимки, на которых вы себе понравитесь. А от самого процесса у вас останутся прекрасные воспоминания.