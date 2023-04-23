Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Я профессиональный фотограф, влюблённый в город и людей. Выпустила свой гид по местам для фотосессий в Москве. Из 8 лет съёмочного опыта 2 года занималась экспресс-фотосессиями.
Умею быстро располагать к себе участников и снимаю разноплановую историю буквально за несколько минут. В одной из лучших локаций столицы я сделаю снимки, на которых вы себе понравитесь. А от самого процесса у вас останутся прекрасные воспоминания.
Умею быстро располагать к себе участников и снимаю разноплановую историю буквально за несколько минут. В одной из лучших локаций столицы я сделаю снимки, на которых вы себе понравитесь. А от самого процесса у вас останутся прекрасные воспоминания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
После подтверждения встречи мы выберем локацию, обсудим детали, одежду, стилистику и т. д. Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать. Через неделю вы получите ~50 фотографий в цветокоррекции, 5 в детальной ретуши и, по желанию, все исходники.
Локации на выбор
- Биржевая площадь, парк Зарядье
- Китай-город, ул. Солянка, ул. Забелина, Хохловка
- Москва-Сити
- Патриаршие пруды
- Парк Коломенское
- Набережная и БЦ Аквамарин
- Район Золотая миля
- Сталинская высотка + филиал Франции в Москве — кафе «Мишель»
- ВДНХ. Павильоны, аллеи, пруды и цветочный лабиринт
- Музеон
- и множество других мест, которые я подберу по вашему желанию
Организационные детали
- Я предложу на выбор несколько вариантов маршрутов для фотосъёмки или проведу фотосессию там, где предложите вы. После чего пришлю точную информацию о месте встречи.
- Если же вас больше 4 человек или вы хотите посетить несколько мест, вам нужен более спокойный темп съёмки, необходимо снять видео и т. д., по договорённости мы можем увеличить время фотосессии за дополнительную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет и цвет в кадре — это всё моя забота. От вас требуется только подходящая одежда и хорошее настроение:-) Знаю самые интересные, красивые, атмосферные места столицы, сделаю качественные фотографии, сниму для вас короткие видео и т. д. Смотрите примеры, все фотографии сделаны мной лично.
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