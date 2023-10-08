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Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы

Погрузитесь в атмосферу Москвы через объектив профессионального фотографа. Вдохновляющие локации и незабываемые кадры гарантированы
Профессиональный фотограф с многолетним опытом предлагает уникальную фотосессию в Москве. Вас ждут тщательно подобранные локации, такие как парк Зарядье, Москва-Сити и Патриаршие пруды. Фотосессия проводится на современную камеру, что гарантирует высокое качество снимков. Через неделю вы получите около 50 фотографий в цветокоррекции и 5 в детальной ретуши. Это отличная возможность запечатлеть себя в одном из самых красивых городов мира
5
14 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Профессиональный фотограф
  • 🏙️ Уникальные локации Москвы
  • 🎨 Высокое качество снимков
  • 📅 Быстрая обработка фотографий
  • 👗 Помощь в выборе одежды
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы

Что можно увидеть

  • Биржевая площадь
  • Парк Зарядье
  • Китай-город
  • Москва-Сити
  • Патриаршие пруды
  • Парк Коломенское
  • ВДНХ
  • Музеон

Описание фото-прогулки

После подтверждения встречи мы выберем локацию, обсудим детали, одежду, стилистику и т. д. Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать. Через неделю вы получите ~50 фотографий в цветокоррекции, 5 в детальной ретуши и, по желанию, все исходники.

Локации на выбор

  • Биржевая площадь, парк Зарядье
  • Китай-город, ул. Солянка, ул. Забелина, Хохловка
  • Москва-Сити
  • Патриаршие пруды
  • Парк Коломенское
  • Набережная и БЦ Аквамарин
  • Район Золотая миля
  • Сталинская высотка + филиал Франции в Москве — кафе «Мишель»
  • ВДНХ. Павильоны, аллеи, пруды и цветочный лабиринт
  • Музеон
  • и множество других мест, которые я подберу по вашему желанию

Организационные детали

  • Фотосессия проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 II с объективами 50mm 1.2S и 24-70mm 2.8S
  • Готовые кадры вы получите через 7 дней: 40 фотографий в цветокоррекции, 5 в лёгкой ретуши и по желанию все исходники со съёмки
  • Я предложу на выбор несколько вариантов маршрутов для фотосъёмки или проведу фотосессию там, где предложите вы. После чего пришлю точную информацию о месте встречи
  • Если же вас больше 4 человек или вы хотите посетить несколько мест, вам нужен более спокойный темп съёмки, необходимо снять видео и т. д., по договорённости мы можем увеличить время фотосессии за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 104 туристов
Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет
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и цвет в кадре — это всё моя забота. От вас требуется только подходящая одежда и хорошее настроение:) Знаю самые интересные, красивые, атмосферные места столицы, сделаю качественные фотографии, сниму для вас короткие видео и не только.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Елена
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Даже осенняя погода была с нами заодно!
Потрясающие кадры! Каждое фото - супер!
Я категорично не
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умею фотографироваться. У меня из жизненной фотопрактики уже сложился такой девиз: хочешь испортить фото, позови Лену с собой сфоткаться…

Так вот, Ольге удалось сломать этот стереотип. Она так легко предлагала различные варианты - как и где лучше встать, что интересное сделать, куда лучше взглянуть, чтобы получилась хорошая картинка.

Локации - подобраны по нашим пожеланиям.

Что лично для меня было очень важным при выборе фотоэкскурсии:
1. Профессиональный фотограф и проф. техникой;
2. Классное портфолио работ мастера;
3. Все исходники передаются заказчику, причем все в цветокоррекции, а часть фото с проф. ретушью;

Для меня все эти пункты среди множества экскурсоводов сайта смогла закрыть только Ольга.
Довольны экскурсией на все 100% и с уверенностью хотим рекомендовать этого специалиста всем желающим запечатлеть счастливые мгновения жизни.

Оля, от души благодарим Вас за Ваш профессионализм и индивидуальный подход, чудесную прогулочную экскурсию, легкость и комфорт в общении, и конечно же, за счастливые памятные для нас кадры! 🥰😍

Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.+2
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
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Алина
Это была прекрасная фотопрогулка! 🌸

Мне сложно раскрыться перед незнакомым человеком, поэтому перед экскурсией переживала — не знала, что надеть и как себя вести. Как оказалось, зря!

За пару дней до фотосессии
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мы обсудили образ и локацию — Оля сама предложила помощь в подборе наряда и прислала подборку интересных образов для уличной сьемки. За всё время нашей прогулки у меня в голове ни разу не возникла мысль — куда встать или как смотреть — Оля показывала интересные ракурсы, постоянно подбадривала и мотивировала 💃🏻 Мне всё очень понравилось!

P.S. А ещё, оказывается, на эту фотосессию можно приходить со своими питомцами 🐩

Это была прекрасная фотопрогулка! 🌸
Это была прекрасная фотопрогулка! 🌸
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Наталья
Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям, ненавязчиво и легко советует, что и в какой момент нужно
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сделать. Я бы сказала, что она просто волшебница, которая умеет сотворить невероятно красивые кадры 😍 Оля, спасибо большое за Вашу работу! Очень хочется вернуться снова и попробовать что-нибудь ещё, в новом месте))

Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе
Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе
Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе
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Ольга
Ольга профессионально подходит к делу. Это касается не только съёмки. Помогла выбрать локацию, для этого заранее просмотрела их сама. Помогала и подсказывала как лучше позировать и даже уговорила на съёмку моего мужа и сына. Фотографии получились живыми и естественными. К обработке снимков вообще нет претензий. Быстро и красиво. Спасибо огромное ❤️
Ольга профессионально подходит к делу. Это касается не только съёмки. Помогла выбрать локацию, для этого заранее
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Анастасия
Олечка, спасибо Вам огромное за прекрасную организацию, советы и, конечно, за такие живые и яркие фото! Доверившись мастеру, результат превзошёл все ожидания! Всем рекомендую!
Олечка, спасибо Вам огромное за прекрасную организацию, советы и, конечно, за такие живые и яркие фото!
Олечка, спасибо Вам огромное за прекрасную организацию, советы и, конечно, за такие живые и яркие фото!
Олечка, спасибо Вам огромное за прекрасную организацию, советы и, конечно, за такие живые и яркие фото!
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И
Бывают встречи с друзьями, которые хочется надолго сохранить в памяти… Особенно, если дружбе более 40 лет, встречи редкие, дети и внуки взрослые.
Суббота – выходной, подруги в сборе. Для меня успех
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мероприятия – красивая фотосессия. Это то, что остается на память.
Но погода быстро вносит коррективы, и теперь вместо пейзажей и архитектурного колорита осеннего Китай-города надо что-то срочно придумать из-за дождя.
Ольга – наш замечательный фотограф - быстро нашла решение: и мы оказались в современной стильной студии на Третьяковке.
Ольга приехала туда заранее, все посмотрела, придумала для нас локации и постановочные фото. Как отразить через фото 40-летнюю дружбу девочек, каждая из которых со своим характером и мнением? У нас было четыре образа: деловые леди, хулиганки, барышни-крестьянки, подростки в пижамах. В ход шло всё – лестницы, кровать, ванная, свет, книги, кокошники. Смех разливался каждую секунду. Ведь главное – получить от фотосессии удовольствие.
Результат не заставил себя ждать. На фотографиях Ольги каждая из нас блистала, а вся наша дружная команда выглядела еще счастливее. Мы смешные и грустные, шаловливые и совсем серьезные… Ольга подсказывала, какой образ интересен, как разместиться каждой из нас на фото. Ольга сделала множество фото и выбрала самые интересные. С нашими снимками пришлось изрядно поработать, ведь мы не юные красавицы, но именно такими получились на работах Ольги. Приятно, когда совпадает энергетика, когда мастер понимает замысел и делится своими умениями. Мы рады, что встретились с Ольгой, и желаем ей творчества! Смело рекомендуем Ольгу как человека заинтересованного в результате, пунктуального и главное – мастера своего дела!

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