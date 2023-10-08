Профессиональный фотограф с многолетним опытом предлагает уникальную фотосессию в Москве. Вас ждут тщательно подобранные локации, такие как парк Зарядье, Москва-Сити и Патриаршие пруды. Фотосессия проводится на современную камеру, что гарантирует высокое качество снимков. Через неделю вы получите около 50 фотографий в цветокоррекции и 5 в детальной ретуши. Это отличная возможность запечатлеть себя в одном из самых красивых городов мира
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональный фотограф
- 🏙️ Уникальные локации Москвы
- 🎨 Высокое качество снимков
- 📅 Быстрая обработка фотографий
- 👗 Помощь в выборе одежды
Что можно увидеть
- Биржевая площадь
- Парк Зарядье
- Китай-город
- Москва-Сити
- Патриаршие пруды
- Парк Коломенское
- ВДНХ
- Музеон
Описание фото-прогулки
После подтверждения встречи мы выберем локацию, обсудим детали, одежду, стилистику и т. д. Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать. Через неделю вы получите ~50 фотографий в цветокоррекции, 5 в детальной ретуши и, по желанию, все исходники.
Локации на выбор
- Биржевая площадь, парк Зарядье
- Китай-город, ул. Солянка, ул. Забелина, Хохловка
- Москва-Сити
- Патриаршие пруды
- Парк Коломенское
- Набережная и БЦ Аквамарин
- Район Золотая миля
- Сталинская высотка + филиал Франции в Москве — кафе «Мишель»
- ВДНХ. Павильоны, аллеи, пруды и цветочный лабиринт
- Музеон
- и множество других мест, которые я подберу по вашему желанию
Организационные детали
- Фотосессия проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 II с объективами 50mm 1.2S и 24-70mm 2.8S
- Готовые кадры вы получите через 7 дней: 40 фотографий в цветокоррекции, 5 в лёгкой ретуши и по желанию все исходники со съёмки
- Я предложу на выбор несколько вариантов маршрутов для фотосъёмки или проведу фотосессию там, где предложите вы. После чего пришлю точную информацию о месте встречи
- Если же вас больше 4 человек или вы хотите посетить несколько мест, вам нужен более спокойный темп съёмки, необходимо снять видео и т. д., по договорённости мы можем увеличить время фотосессии за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 104 туристов
Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олечка, от всей души благодарим за чудесную фотопрогулку, которая останется с нами в пямятных ярких эмоциональных кадрах.
Даже осенняя погода была с нами заодно!
Потрясающие кадры! Каждое фото - супер!
Я категорично не
Даже осенняя погода была с нами заодно!
Потрясающие кадры! Каждое фото - супер!
Я категорично не
+2
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Это была прекрасная фотопрогулка! 🌸
Мне сложно раскрыться перед незнакомым человеком, поэтому перед экскурсией переживала — не знала, что надеть и как себя вести. Как оказалось, зря!
За пару дней до фотосессии
Мне сложно раскрыться перед незнакомым человеком, поэтому перед экскурсией переживала — не знала, что надеть и как себя вести. Как оказалось, зря!
За пару дней до фотосессии
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Ольга не только несомненный профессионал своего дела, но и очень приятный в общении человек! В работе прислушивается к любым пожеланиям, ненавязчиво и легко советует, что и в какой момент нужно
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Ольга профессионально подходит к делу. Это касается не только съёмки. Помогла выбрать локацию, для этого заранее просмотрела их сама. Помогала и подсказывала как лучше позировать и даже уговорила на съёмку моего мужа и сына. Фотографии получились живыми и естественными. К обработке снимков вообще нет претензий. Быстро и красиво. Спасибо огромное ❤️
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Олечка, спасибо Вам огромное за прекрасную организацию, советы и, конечно, за такие живые и яркие фото! Доверившись мастеру, результат превзошёл все ожидания! Всем рекомендую!
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И
Бывают встречи с друзьями, которые хочется надолго сохранить в памяти… Особенно, если дружбе более 40 лет, встречи редкие, дети и внуки взрослые.
Суббота – выходной, подруги в сборе. Для меня успех
Суббота – выходной, подруги в сборе. Для меня успех
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Входит в следующие категории Москвы
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