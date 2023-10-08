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мероприятия – красивая фотосессия. Это то, что остается на память.

Но погода быстро вносит коррективы, и теперь вместо пейзажей и архитектурного колорита осеннего Китай-города надо что-то срочно придумать из-за дождя.

Ольга – наш замечательный фотограф - быстро нашла решение: и мы оказались в современной стильной студии на Третьяковке.

Ольга приехала туда заранее, все посмотрела, придумала для нас локации и постановочные фото. Как отразить через фото 40-летнюю дружбу девочек, каждая из которых со своим характером и мнением? У нас было четыре образа: деловые леди, хулиганки, барышни-крестьянки, подростки в пижамах. В ход шло всё – лестницы, кровать, ванная, свет, книги, кокошники. Смех разливался каждую секунду. Ведь главное – получить от фотосессии удовольствие.

Результат не заставил себя ждать. На фотографиях Ольги каждая из нас блистала, а вся наша дружная команда выглядела еще счастливее. Мы смешные и грустные, шаловливые и совсем серьезные… Ольга подсказывала, какой образ интересен, как разместиться каждой из нас на фото. Ольга сделала множество фото и выбрала самые интересные. С нашими снимками пришлось изрядно поработать, ведь мы не юные красавицы, но именно такими получились на работах Ольги. Приятно, когда совпадает энергетика, когда мастер понимает замысел и делится своими умениями. Мы рады, что встретились с Ольгой, и желаем ей творчества! Смело рекомендуем Ольгу как человека заинтересованного в результате, пунктуального и главное – мастера своего дела!