Легендарный «Яръ» был открыт в 1826 году и вскоре стал культовым местом богемы. Вы узнаете о писателях и художниках, которые так любили посещать заведение. Оцените развлечения купцов-миллионеров, ошеломлявшие Европу, и погрузитесь в атмосферу старомосковского шика. А также рассмотрите интерьеры фешенебельного отеля, пристроенного к ресторану в середине 20 века.

Вы познакомитесь с историей ресторана, ставшего визитной карточкой дореволюционной Москвы

Узнаете удивительные подробности из жизни заведения

Откроете шокирующие нюансы развлечений самых состоятельных посетителей — богатейших людей России

Услышите о знаменитых личностях, посещавших «Яръ»

Также вы осмотрите интерьеры отеля, бережно сохранившего настоящие сокровища в аутентичных помещениях конца 19 и середины 20 веков. И даже увидите яйцо Фаберже

А коли же не будет занят знаменитый исторический номер, вам представится редчайшая возможность посетить апартаменты, в которых целый год жил и принимал гостей Сталин. Вспомним некоторые из его экстравагантных выходок.

О Петровском путевом дворце, расположенном неподалёку

Какая станция московского метрополитена по праву считается самой «ядерной»

Как обстояли дела со спортивными площадками в молодом советском государстве

Откуда взялись грандиозные московские пробки во второй половине 19 века

Что за «Чёрный лебедь» водится в этих местах

И что представляет из себя старейшая развлекательная диковинка страны — первый в мире рысистый ипподром

Дополнительные расходы: экскурсионный сбор отеля — 500 ₽ с человека; любимый десерт Пушина с авторским чаем — 450 ₽.