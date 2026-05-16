Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»

Экскурсия по старейшему ресторану Москвы и роскошным помещениям гостиницы «Советская»
Легендарный «Яръ» был открыт в 1826 году и вскоре стал культовым местом богемы. Вы узнаете о писателях и художниках, которые так любили посещать заведение.

Оцените развлечения купцов-миллионеров, ошеломлявшие Европу, и погрузитесь в атмосферу старомосковского шика. А также рассмотрите интерьеры фешенебельного отеля, пристроенного к ресторану в середине 20 века.
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с историей ресторана, ставшего визитной карточкой дореволюционной Москвы
  • Узнаете удивительные подробности из жизни заведения
  • Откроете шокирующие нюансы развлечений самых состоятельных посетителей — богатейших людей России
  • Услышите о знаменитых личностях, посещавших «Яръ»
  • Также вы осмотрите интерьеры отеля, бережно сохранившего настоящие сокровища в аутентичных помещениях конца 19 и середины 20 веков. И даже увидите яйцо Фаберже

А коли же не будет занят знаменитый исторический номер, вам представится редчайшая возможность посетить апартаменты, в которых целый год жил и принимал гостей Сталин. Вспомним некоторые из его экстравагантных выходок.

Кроме того, я расскажу:

  • О Петровском путевом дворце, расположенном неподалёку
  • Какая станция московского метрополитена по праву считается самой «ядерной»
  • Как обстояли дела со спортивными площадками в молодом советском государстве
  • Откуда взялись грандиозные московские пробки во второй половине 19 века
  • Что за «Чёрный лебедь» водится в этих местах
  • И что представляет из себя старейшая развлекательная диковинка страны — первый в мире рысистый ипподром

Организационные детали

Дополнительные расходы: экскурсионный сбор отеля — 500 ₽ с человека; любимый десерт Пушина с авторским чаем — 450 ₽.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

