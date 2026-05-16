Легендарный «Яръ» был открыт в 1826 году и вскоре стал культовым местом богемы. Вы узнаете о писателях и художниках, которые так любили посещать заведение.
Оцените развлечения купцов-миллионеров, ошеломлявшие Европу, и погрузитесь в атмосферу старомосковского шика. А также рассмотрите интерьеры фешенебельного отеля, пристроенного к ресторану в середине 20 века.
Оцените развлечения купцов-миллионеров, ошеломлявшие Европу, и погрузитесь в атмосферу старомосковского шика. А также рассмотрите интерьеры фешенебельного отеля, пристроенного к ресторану в середине 20 века.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с историей ресторана, ставшего визитной карточкой дореволюционной Москвы
- Узнаете удивительные подробности из жизни заведения
- Откроете шокирующие нюансы развлечений самых состоятельных посетителей — богатейших людей России
- Услышите о знаменитых личностях, посещавших «Яръ»
- Также вы осмотрите интерьеры отеля, бережно сохранившего настоящие сокровища в аутентичных помещениях конца 19 и середины 20 веков. И даже увидите яйцо Фаберже
А коли же не будет занят знаменитый исторический номер, вам представится редчайшая возможность посетить апартаменты, в которых целый год жил и принимал гостей Сталин. Вспомним некоторые из его экстравагантных выходок.
Кроме того, я расскажу:
- О Петровском путевом дворце, расположенном неподалёку
- Какая станция московского метрополитена по праву считается самой «ядерной»
- Как обстояли дела со спортивными площадками в молодом советском государстве
- Откуда взялись грандиозные московские пробки во второй половине 19 века
- Что за «Чёрный лебедь» водится в этих местах
- И что представляет из себя старейшая развлекательная диковинка страны — первый в мире рысистый ипподром
Организационные детали
Дополнительные расходы: экскурсионный сбор отеля — 500 ₽ с человека; любимый десерт Пушина с авторским чаем — 450 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»»
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
20 мая в 13:00
22 мая в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Погулять по древнейшему району города и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 18:00, в субботу в 14:00
22 мая в 18:00
23 мая в 14:00
1334 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
24 мая в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ивановская горка - настоящая симфония историй и легенд старой Москвы
Начало: Станция метро «Китай город» выход 12
6900 ₽ за всё до 5 чел.
от 16 000 ₽ за экскурсию