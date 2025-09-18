Крутицкое подворье — одно из немногих мест столицы, сохранившихся в почти первозданном виде. Оно хранит память о допетровской Руси и связи Московского княжества с Золотой Ордой. Дошедшие до нас изразцы и характерные архитектурные детали сохраняют дух старинного духовного центра. На прогулке я помогу вам мысленно представить ту старую Москву и лучше понять её историю.

Новоспасский монастырь

Я расскажу, как монастырь связан с династией Романовых, чем был знаменит в разные эпохи и какие святыни хранятся в его стенах. После экскурсии вы сможете посетить монастырь самостоятельно.

Деревянная застройка 19 века

У нас будет редкая возможность представить, как выглядела Москва до 1960–1970-х годов.

Комплекс Крутицкого подворья составляют Успенский собор, Крутицкий теремок, храм Воскресения Словущего и соединяющие их переходы 17 века.

Вы узнаете, по чьей инициативе создавался комплекс

Исследуете архитектурные особенности эпохи и рассмотрите уникальные изразцы

Выясните, как благодаря реставраторам ансамбль сохранился почти в первозданном виде

Увидите иконы Успенского собора (если он будет открыт и при желании группы)

Проследите всю историю подворья и его превращения на протяжении веков

Митрополичьи и набережные палаты, Крутицкие казармы 17–18 вв

Я расскажу о судьбе подворья, которое было передано военному ведомству, а затем прошло через сложный путь реставрации. При хорошей погоде поднимемся на холм, чтобы полюбоваться панорамой Москвы-реки. Отсюда можно разглядеть даже колокольню Ивана Великого!

Вы узнаете:

Как и когда было основано Крутицкое подворье, почему оно так называется

Почему именно здесь разместилась резиденция Сарайских и Подонских епископов

Что из себя представляло государство Золотая Орда

Какие отношения его связывали с Московским княжеством

Насколько велика была роль Сарайских владык в истории Руси

Когда и почему кафедра была перенесена в Москву, на Крутицы

Чем примечательны постройки 17 века и какие из них можно увидеть сегодня

И многое другое!

