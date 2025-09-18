Крутицкое подворье — одно из немногих мест столицы, сохранившихся в почти первозданном виде. Оно хранит память о допетровской Руси и связи Московского княжества с Золотой Ордой.
Дошедшие до нас изразцы и характерные архитектурные детали сохраняют дух старинного духовного центра. На прогулке я помогу вам мысленно представить ту старую Москву и лучше понять её историю.
Описание экскурсии
Новоспасский монастырь
Я расскажу, как монастырь связан с династией Романовых, чем был знаменит в разные эпохи и какие святыни хранятся в его стенах. После экскурсии вы сможете посетить монастырь самостоятельно.
Деревянная застройка 19 века
У нас будет редкая возможность представить, как выглядела Москва до 1960–1970-х годов.
Комплекс Крутицкого подворья составляют Успенский собор, Крутицкий теремок, храм Воскресения Словущего и соединяющие их переходы 17 века.
- Вы узнаете, по чьей инициативе создавался комплекс
- Исследуете архитектурные особенности эпохи и рассмотрите уникальные изразцы
- Выясните, как благодаря реставраторам ансамбль сохранился почти в первозданном виде
- Увидите иконы Успенского собора (если он будет открыт и при желании группы)
- Проследите всю историю подворья и его превращения на протяжении веков
Митрополичьи и набережные палаты, Крутицкие казармы 17–18 вв
Я расскажу о судьбе подворья, которое было передано военному ведомству, а затем прошло через сложный путь реставрации. При хорошей погоде поднимемся на холм, чтобы полюбоваться панорамой Москвы-реки. Отсюда можно разглядеть даже колокольню Ивана Великого!
Вы узнаете:
- Как и когда было основано Крутицкое подворье, почему оно так называется
- Почему именно здесь разместилась резиденция Сарайских и Подонских епископов
- Что из себя представляло государство Золотая Орда
- Какие отношения его связывали с Московским княжеством
- Насколько велика была роль Сарайских владык в истории Руси
- Когда и почему кафедра была перенесена в Москву, на Крутицы
- Чем примечательны постройки 17 века и какие из них можно увидеть сегодня
- И многое другое!
Организационные детали
- Материал экскурсии рассчитан путешественников старше 14 лет
- Все объекты мы осмотрим с улицы. Если Успенский собор будет открыт, вы самостоятельно сможете осмотреть его внутри
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Оксана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1033 туристов
Меня зовут Оксана. Родилась и выросла в Москве. По высшему образованию — юрист по защите авторских прав. Но увлечение историей и любовь к родному городу вскоре определила выбор иной профессии, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
18 сен 2025
Оксана - приятный, эрудированный, отлично знающий историю и не только этого места экскурсовод, с удовольствием и подробно отвечающая на все наши вопросы. Рекомендуем.
О
Ольга
23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Как-то так получилось, что именно этот кусочек старой Москвы я совсем не знала. А это знаковое место. Оксана рассказывала о нем с увлечением, время пролетело незаметно. спасибо.
людмила
26 июл 2025
Спасибо большое! Очень познавательно. Давно хотела посетить Крутицкое подворье но была реставрация.
Печально, что все так долго делается.
Радует, что у людей есть интерес к истории, людей достаточно много.
Спасибо за экскурсию.
Алексей
14 апр 2025
На Трипстере один экскурсовод лучше другого. Вот Оксана - просто умница: грамотная, интересная рассказчица, очень много дополнительной важной информации, которой не было в анонсе. В историческом материале - как рыба в воде, даже по другим темам. Не хотели отпускать
