Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве

Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве
Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Парк Зарядье
  • Большой театр
  • Малый театр
  • ЦУМ
  • Кузнецкий мост
  • Спасская башня
  • Покровский Собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Москва завораживает своей многовековой историей.

Во время нашей пешеходной экскурсии вы увидите самые известные достопримечательности, узнаете множество фактов и легенд, городских выдумок и анекдотов. Близкое знакомство оживит многие события, а рассказы о роли личности в истории вдохновят вас на реализацию собственной мечты!

Так как показать все самое важное в Москве за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

На Красном маршруте мы увидим знаменитую Театральную площадь, узнаем тайны Великого посада Китай-Города, через Воскресенские ворота и нулевой километр посетим старинную Никольскую улицу, а потом войдём в ГУМ, где у вас будет возможность попробовать самое вкусное мороженое и узнать невероятные, но правдивые истории главного московского пассажа. Пройдем по галерее ГУМа и выйдем через деловую Ильинку прямо на Красную площадь к Покровскому собору и Спасской башне Московского Кремля. Закончим нашу экскурсию на заповедной Варварке парка Зарядье, где нашли своё место и старинные боярские палаты, и храмы, и аттракционы 21 века, и знаменитый Парящий мост.

На Синем маршруте поговорим о звездах Большого и Малого театров, через узкие переулки выйдем на самую французскую улицу - Кузнецкий мост, до наших дней сохранившую шарм модных магазинов и кафе, полюбуемся фасадами доходных домов конца XIX века, а в неприметных арках найдем скрытые от глаз обычных прохожих старинные усадьбы. Узнаем захватывающие подробности жизни великих актёров, писателей, поэтов и музыкантов, которые жили здесь в прошлом. Зайдём в гости к московским художникам, и закончим экскурсию на Пушкинской площади, именно здесь находится истинное сердце Москвы.

Наши маршруты построены таким образом, что вы сможете познакомиться с историей города, начиная с XII века. Столица России интересна своей многослойной историей, приметы которой есть на каждой улице. Мы покажем вам Москву глазами ее основателей, расскажем, как развивался город, укреплялся крепостными стенами и перестраивался после пожаров, какие районы облюбовала московская аристократия, а какие – торговые люди. Покажем и современный город – места встреч бизнес-элиты, популярные кафе, рестораны, магазины, сувенирные лавочки и многое другое.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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