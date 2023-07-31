ФотоЭкскурсия по ВДНХ

Фотопрогулка на ВДНХ: советские архитектурные шедевры и красивые фонтаны

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Главная арка ВДНХ павильон РСФСР фонтан "Дружба народов "фонтан"Каменный цветок" павильон Казахстан
  • Павильон Армения павильон Космос
  • Павильон Белорусь центральная аллея ВДНХ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по Вднх с фотографом

Мы пройдемся по удивительной аллее, сфотографируемся с самыми красивыми фонтанами России — Дружба народов и Каменный цветок. Увидим самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы», архитектурные шедевры советской эпохи! Вас ждут павильоны республик, инженерные чудеса и любопытные факты о выставке! Сочетание красивой природы и грандиозных сооружений создают прекрасную атмосферу на кадрах, а фотограф-гид подскажет лучшие ракурсы для вашего комфорта!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2
Завершение: Павильон Космос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Летние
На выходные
Фотопрогулки
ВДНХ
Популярные места

Похожие туры из Москвы

Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Входной билет
30 минут
10 отзывов
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
в Музее космонавтики на ВДНХ
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
350 за билет
По ВДНХ с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
В тренде
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
у арки Главного входа
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
5 000 за всё до 6 чел.
По ВДНХ на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
По ВДНХ на электросамокате
Вы, попутный ветер, 540 гектаров парка и час непрерывных историй о нём
у арки главного входа ВДНХ
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
3 900 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ