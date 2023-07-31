Фотопрогулка на ВДНХ: советские архитектурные шедевры и красивые фонтаны
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Что вас ожидает:
- Главная арка ВДНХ павильон РСФСР фонтан "Дружба народов "фонтан"Каменный цветок" павильон Казахстан
- Павильон Армения павильон Космос
- Павильон Белорусь центральная аллея ВДНХ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по Вднх с фотографомМы пройдемся по удивительной аллее, сфотографируемся с самыми красивыми фонтанами России — Дружба народов и Каменный цветок. Увидим самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы», архитектурные шедевры советской эпохи! Вас ждут павильоны республик, инженерные чудеса и любопытные факты о выставке! Сочетание красивой природы и грандиозных сооружений создают прекрасную атмосферу на кадрах, а фотограф-гид подскажет лучшие ракурсы для вашего комфорта!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Фотосессия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2Завершение: Павильон Космос
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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