Павильон Армения – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Павильон Армения» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Возрожденная ВДНХ
Пешая
45 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
19 сен в 12:00
22 сен в 09:30
1 200 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Пешая
6 отзывов
5 часов
Билеты
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
19 сен в 12:00
26 сен в 12:00
2 300 за билет
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Пешая
2 отзыва
1 час
Билеты
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Павильон Армения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Возрожденная ВДНХ
  2. Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
  3. Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Павильон Армения" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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