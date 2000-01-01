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Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены

Сергей З.
Сергей З. – Гид из Москвы
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены

Что вы увидите

  • Новая площадь
  • Старая площадь
  • Китайгородский проезд
  • парк Зарядье
  • Красная площадь
  • собор Василия Блаженного
  • Китай городская стена
Я проведу Вас вдоль одной из самых главных достопримечательностей 🏛️ центра Москвы — Китайгородской стены. До наших дней сохранилось только малая часть этой стены.
От Лубянки до Новой площади
Мы пройдем от станции метро 🚇 Лубянка по Новой площади, мимо памятника Героям Плевны и по Китайгородскому проезду выйдем к парку Зарядье. От него через Красную площадь и Воскресенские ворота мы подойдем к станции метро Театральная.
Экскурсия займет около 1, 5 часов. За время прогулки я сделаю Вам 40 профессиональных фотографий.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • 40 профессиональных фотографий.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Никольская ул. дом 12
Место завершения
🏁 Театральная площадь 5/1
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей З.
Сергей З.
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Сергей З. проводит ещё 1 экскурсию

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