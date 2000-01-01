Я проведу Вас вдоль одной из самых главных достопримечательностей 🏛️ центра Москвы — Китайгородской стены. До наших дней сохранилось только малая часть этой стены.
От Лубянки до Новой площади
Мы пройдем от станции метро 🚇 Лубянка по Новой площади, мимо памятника Героям Плевны и по Китайгородскому проезду выйдем к парку Зарядье. От него через Красную площадь и Воскресенские ворота мы подойдем к станции метро Театральная.
Экскурсия займет около 1, 5 часов. За время прогулки я сделаю Вам 40 профессиональных фотографий.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
40 профессиональных фотографий.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Никольская ул. дом 12
Место завершения
🏁 Театральная площадь 5/1
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.