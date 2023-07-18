Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ

Узнать тайны павильонов и фонтанов, а заодно получить профессиональные фото

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Эта прогулка — не просто фотосессия, а увлекательная экскурсия по одной из самых ярких локаций Москвы.

Вы погрузитесь в историю ВДНХ, узнаете секреты величественных павильонов и грандиозных фонтанов и получите атмосферные фотографии на память. А мы поможем подобрать удачные позы и найдём лучшие ракурсы.
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Фотопрогулка с экскурсией по ВДНХ
Ближайшие даты:
31
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём от главной арки ВДНХ. В нашем маршруте — Дом дружбы народов, фонтан «Дружба народов», недавно отреставрированный павильон «Казахстан» и фонтан «Каменный цветок». Прогулка пройдёт под приятную музыку прошлых лет, шум воды и наши рассказы о локациях.

В каждой точке маршрута гид-фотограф сделает эффектные снимки и расскажет любопытные истории. Например, как поднимались многотонные скульптуры и на какие ухищрения шли советские инженеры, чтобы сдать работу в срок. Почему в фонтане «Дружба народов» 16 скульптур, олицетворяющих республики, в то время как самих республик было 15. И какими сказками вдохновлялись создатели фонтана «Каменный цветок».

А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве;)

Организационные детали

  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки, а также исходники по желанию.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата составит 1000 руб/чел.
  • В случае непогоды мы предложим вам прогуляться по павильонам и сделать кадры в интерьерах
  • Вы можете взять на фотопрогулку домашнего питомца. Но если животное крупное, павильон «Казахстан» мы рассмотрим только снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
центральный вход ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
18 июля 2023
Экскурсия была интересная, фото замечательные.
Ю
1 июля 2023
Была на фотоэкскурсии по ВДНХ с семьей, это было классно!
Приятная прогулка с рассказами о павильонах, и тут же фотографии сделанные на проф. камеру!
Фотографии получились живые, яркие, летние. Все очень понравилось, будем рекомендовать! Спасибо большое ❤️‍🔥

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