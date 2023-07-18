Узнать тайны павильонов и фонтанов, а заодно получить профессиональные фото
Эта прогулка — не просто фотосессия, а увлекательная экскурсия по одной из самых ярких локаций Москвы.
Вы погрузитесь в историю ВДНХ, узнаете секреты величественных павильонов и грандиозных фонтанов и получите атмосферные фотографии на память. А мы поможем подобрать удачные позы и найдём лучшие ракурсы.
Вы погрузитесь в историю ВДНХ, узнаете секреты величественных павильонов и грандиозных фонтанов и получите атмосферные фотографии на память. А мы поможем подобрать удачные позы и найдём лучшие ракурсы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём от главной арки ВДНХ. В нашем маршруте — Дом дружбы народов, фонтан «Дружба народов», недавно отреставрированный павильон «Казахстан» и фонтан «Каменный цветок». Прогулка пройдёт под приятную музыку прошлых лет, шум воды и наши рассказы о локациях.
В каждой точке маршрута гид-фотограф сделает эффектные снимки и расскажет любопытные истории. Например, как поднимались многотонные скульптуры и на какие ухищрения шли советские инженеры, чтобы сдать работу в срок. Почему в фонтане «Дружба народов» 16 скульптур, олицетворяющих республики, в то время как самих республик было 15. И какими сказками вдохновлялись создатели фонтана «Каменный цветок».
А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве;)
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
- Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки, а также исходники по желанию.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата составит 1000 руб/чел.
- В случае непогоды мы предложим вам прогуляться по павильонам и сделать кадры в интерьерах
- Вы можете взять на фотопрогулку домашнего питомца. Но если животное крупное, павильон «Казахстан» мы рассмотрим только снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- центральный вход ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 810 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы, а также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, ее архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаем приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инесса
18 июля 2023
Экскурсия была интересная, фото замечательные.
Ю
Юлия
1 июля 2023
Была на фотоэкскурсии по ВДНХ с семьей, это было классно!
Приятная прогулка с рассказами о павильонах, и тут же фотографии сделанные на проф. камеру!
Фотографии получились живые, яркие, летние. Все очень понравилось, будем рекомендовать! Спасибо большое ❤️🔥
Приятная прогулка с рассказами о павильонах, и тут же фотографии сделанные на проф. камеру!
Фотографии получились живые, яркие, летние. Все очень понравилось, будем рекомендовать! Спасибо большое ❤️🔥
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