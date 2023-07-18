Эта прогулка — не просто фотосессия, а увлекательная экскурсия по одной из самых ярких локаций Москвы. Вы погрузитесь в историю ВДНХ, узнаете секреты величественных павильонов и грандиозных фонтанов и получите атмосферные фотографии на память. А мы поможем подобрать удачные позы и найдём лучшие ракурсы.

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Описание

Что вас ожидает

Начнём от главной арки ВДНХ. В нашем маршруте — Дом дружбы народов, фонтан «Дружба народов», недавно отреставрированный павильон «Казахстан» и фонтан «Каменный цветок». Прогулка пройдёт под приятную музыку прошлых лет, шум воды и наши рассказы о локациях.

В каждой точке маршрута гид-фотограф сделает эффектные снимки и расскажет любопытные истории. Например, как поднимались многотонные скульптуры и на какие ухищрения шли советские инженеры, чтобы сдать работу в срок. Почему в фонтане «Дружба народов» 16 скульптур, олицетворяющих республики, в то время как самих республик было 15. И какими сказками вдохновлялись создатели фонтана «Каменный цветок».

А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве;)

Организационные детали