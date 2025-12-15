Представляем вашему вниманию эксклюзивную фотопрогулку по ВДНХ, сочетающую в себе искусство фотографии и очарование истории.
Ваш персональный гид-фотограф проведет вас через самые живописные уголки ВДНХ, раскрывая тайны советской архитектуры и даря
Ваш персональный гид-фотограф проведет вас через самые живописные уголки ВДНХ, раскрывая тайны советской архитектуры и даря
Описание фото-прогулки
Начнём от главной арки ВДНХ. В нашем маршруте — Дом дружбы народов, фонтан «Дружба народов», недавно отреставрированный павильон «Казахстан» и фонтан «Каменный цветок». Прогулка пройдёт под приятную музыку прошлых лет, шум воды и наши рассказы о локациях.
В каждой точке маршрута гид-фотограф сделает эффектные снимки и расскажет любопытные истории. Например, как поднимались многотонные скульптуры и на какие ухищрения шли советские инженеры, чтобы сдать работу в срок. Почему в фонтане «Дружба народов» 16 скульптур, олицетворяющих республики, в то время как самих республик было 15. И какими сказками вдохновлялись создатели фонтана «Каменный цветок».
А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве;)
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
- Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки, а также исходники по желанию
- В зависимости от фотографа съёмка пройдёт на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II или Canon EOS 6D Mark II
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Доплата составит 1000 ₽ за чел.
- В случае непогоды мы предложим вам прогуляться по павильонам и сделать кадры в интерьерах
- Вы можете взять на фотопрогулку домашнего питомца. Но если животное крупное, павильон «Казахстан» мы рассмотрим только снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
центральный вход ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 3347 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прогулялись по ВДНХ и получили интересную историческую экскурсию и фотографии
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Ю
Большое спасибо нашему экскурсоводу-фотографу Александру за прекрасно проведённое время! Он очень интересно рассказал нам про историю создания выставки, легко и непринуждённо, по ходу движения, ненавязчиво фотографировал нас. Спустя несколько дней, мы получили замечательные фотографии! Такие живые, настоящие, отличного качества!
С удовольствием будем рекомендовать друзьям! Благодарим!
С удовольствием будем рекомендовать друзьям! Благодарим!
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И
Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь! Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять
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Здравствуйте. 07.07.2025 побывали на замечательной экскурсии по ВДНХ с Александром. Очень обаятельный и вместе с этим начитанный и образованный молодой человек. Знания его просто безграничны! Второй раз уже пробуем формат
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Фотосессия с экскурсией прошла просто отлично! Огромная благодарность фотографу Александру Филину за подачу материала и, конечно же, за прекрасные фото на память о прогулке. Кстати, фотографии получила уже на следующий день, что было крайне неожиданно и очень приятно. Всем рекомендую!!!
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Осталось приятное впечатление от прогулки.
Фотографом были выбраны лучшие ракурсы и рассказаны интереснейшие истории,которые помогли сориентироваться по местности)
С вами наш вечер стал ярче)
Спасибо!
Фотографом были выбраны лучшие ракурсы и рассказаны интереснейшие истории,которые помогли сориентироваться по местности)
С вами наш вечер стал ярче)
Спасибо!
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