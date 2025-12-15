Представляем вашему вниманию эксклюзивную фотопрогулку по ВДНХ, сочетающую в себе искусство фотографии и очарование истории.Ваш персональный гид-фотограф проведет вас через самые живописные уголки ВДНХ, раскрывая тайны советской архитектуры и даря

вам незабываемые впечатления. От главной арки до фонтана «Каменный цветок», каждый кадр будет наполнен историей и красотой. Мы обеспечим комфортную атмосферу и подберем идеальные позы для фотографий, которые станут вашими яркими воспоминаниями. В течение недели после прогулки вы получите профессионально обработанные снимки, а также исходники по вашему желанию. Экскурсия адаптируется под любую погоду, предоставляя возможность съемки в интерьерах при непогоде. Ваше удовольствие и комфорт - наш приоритет, поэтому мы рады приветствовать на прогулке даже ваших домашних питомцев. Забронируйте свою незабываемую фотопрогулку на ВДНХ и погрузитесь в мир красоты и истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Начнём от главной арки ВДНХ. В нашем маршруте — Дом дружбы народов, фонтан «Дружба народов», недавно отреставрированный павильон «Казахстан» и фонтан «Каменный цветок». Прогулка пройдёт под приятную музыку прошлых лет, шум воды и наши рассказы о локациях.

В каждой точке маршрута гид-фотограф сделает эффектные снимки и расскажет любопытные истории. Например, как поднимались многотонные скульптуры и на какие ухищрения шли советские инженеры, чтобы сдать работу в срок. Почему в фонтане «Дружба народов» 16 скульптур, олицетворяющих республики, в то время как самих республик было 15. И какими сказками вдохновлялись создатели фонтана «Каменный цветок».

А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве;)

Организационные детали