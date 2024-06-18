2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию, метро Китай-город
Завтра в 22:00
21 сен в 22:00
550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VValentina18 июня 2024Очень интересная экскурсия. Всем советую. Гид Алла Очень хороший и профессиональный гид.
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
- ККсения26 апреля 2024Мы под впечатлением, два часа пролетели за 15 минут) Отличный гид и очень приятная девушка))
- ММария21 сентября 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыЭкскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
- ЛЛариса28 августа 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыВ Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
- ЖЖанна15 июня 2023Фотоэкскурсия по центру МосквыБольшое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
- ЮЮлия27 июля 2022Экскурсия вдоль Китайгородской стеныЭкскурсия очень понравилась! На обзорных экскурсиях Китайгородской стене уделяется мало внимания, поэтому рассказ от Сергея мне был очень интересен. Он
- ААндрей3 мая 2022В поисках Китайгородской СтеныПотрясающая экскурсия! Лера бесподобна! Столько всего интересного!
- SSputnik15 марта 2022Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москветык тык тык
- ММария5 апреля 2021Экскурсия вдоль Китайгородской стеныЭкскурсия очень понравилась! Сергей очень интересно, в непринуждённой форме преподносит информацию. Я не раз бывала в центре Москвы, но, как
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Китайгородская стена»
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