Китайгородская стена – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Китайгородская стена» в Москве, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Пешая
90 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Сказки старого Зарядья
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Сказки старого Зарядья
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию, метро Китай-город
Завтра в 22:00
21 сен в 22:00
550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentina
    18 июня 2024
    Москва: исторический центр за пару часов
    Очень интересная экскурсия. Всем советую. Гид Алла Очень хороший и профессиональный гид.
  • В
    Василиса
    20 мая 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Москва: исторический центр за пару часов
    Мы под впечатлением, два часа пролетели за 15 минут) Отличный гид и очень приятная девушка))
  • М
    Мария
    21 сентября 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Экскурсия прошла очень информативно и интересно, во-первых так получилось что я была одна(хотя экскурсия групповая и главное что Сергей ее не отменил). Во-вторых экскурсия проходит с фотосессией и на память остаются великолепные фотографии-отличного качества.
  • Л
    Лариса
    28 августа 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    В Москве довелось познакомиться с суперклассным фотографом, приятням человеком и опытным гидом Сергеем! Легкий и приятный в общении человек, провел
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    нас по знаковым местам Москвы, во время прогулки делал много фотографий. Фотографии очень высокого качества, получили их вечером того же дня. Всё быстр и чётко. Огромное спасибо, Сергей! Это великолепная память о поездке!

  • Ж
    Жанна
    15 июня 2023
    Фотоэкскурсия по центру Москвы
    Большое спасибо Сергею за экскурсию и фотографии. Экскурсия началась вовремя, была увлекательной и информативной. Сергей - хороший рассказчик, фотопрогулка-экскурсия проходила
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    в дружеской атмосфере. Мне понравились интересные истории, связанные с достопримечательностями центра Москвы, много нового узнала. На память остались качественные фотографии, которые были готовы в этот же день! Очень приятно!

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2022
    Экскурсия вдоль Китайгородской стены
    Экскурсия очень понравилась! На обзорных экскурсиях Китайгородской стене уделяется мало внимания, поэтому рассказ от Сергея мне был очень интересен. Он
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    непринуждённо и увлекательно рассказывал о событиях, фактах и сооружения, которые встречались по маршруту экскурсии. Очень здорово, что помимо информации Сергей фотографирует на фоне объектов, о которых рассказывает. Фотографии получились замечательные, качественные. Поэтому, если вы едите в путешествие один, то фотоэкскурсия от Сергея - это палочка выручалочка! Сделайте себе памятный подарок - закажите фотоэкскурсию!:)

  • А
    Андрей
    3 мая 2022
    В поисках Китайгородской Стены
    Потрясающая экскурсия! Лера бесподобна! Столько всего интересного!
  • S
    Sputnik
    15 марта 2022
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
    тык тык тык
  • М
    Мария
    5 апреля 2021
    Экскурсия вдоль Китайгородской стены
    Экскурсия очень понравилась! Сергей очень интересно, в непринуждённой форме преподносит информацию. Я не раз бывала в центре Москвы, но, как
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    выяснилось, не много о нем знала. Безусловно, такая экскурсия - отличная возможность приятно и с пользой провести время. Ну и "вишенка на торте" - красивые фотографии, за которые ещё раз благодарю Сергея.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Китайгородская стена»

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  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Китайгородская стена" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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