Совместим приятное, полезное и интересное? Для этого приглашаю вас погулять по Патриаршим прудам и запечатлеть их атмосферу на теплых снимках. Петляя по переулкам, вы откроете историю московского модерна, услышите о судьбах выдающихся людей и полюбуетесь стильными кафе. Такая прогулка-беседа позволит вам расслабиться перед камерой: фото будем делать везде, где захотите!

Описание фото-прогулки

Эстетика Патриарших сквозь века

В этих московских кварталах селились миллионеры из купцов, затем советская элита, а сейчас Патрики стали одним из самых пафосных мест Москвы. Здесь нашим фоном для рассказов и фотографий станут здания-дворцы, сам пруд и кафе на Малой Бронной, витрины которых украшены сезонным декором. На Ермолаевском переулке поговорим о зарождении и приметах архитектурного стиля модерн. На Большом Патриаршем вы найдете имитацию дикого камня и раскроете, сколько за неё заплатили владельцы дома. А на Спиридоньевском рассмотрим дом, построенный для советского Министерства финансов.

Легкий и дружеский фото-променад

Это не экскурсия-лекция, а прогулка-беседа: мы обсуждаем историю и архитектуру, делимся наблюдениями и впечатлениями. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Вы будете собой, а я найду лучшие ракурсы, чтобы отразить ваши эмоции и атмосферу Патриарших.

Организационные детали