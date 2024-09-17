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Фотоэкскурсия на Патриарших прудах

Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Совместим приятное, полезное и интересное? Для этого приглашаю вас погулять по Патриаршим прудам и запечатлеть их атмосферу на теплых снимках.

Петляя по переулкам, вы откроете историю московского модерна, услышите о судьбах выдающихся людей и полюбуетесь стильными кафе.

Такая прогулка-беседа позволит вам расслабиться перед камерой: фото будем делать везде, где захотите!
5
1 отзыв
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах

Описание фото-прогулки

Эстетика Патриарших сквозь века

В этих московских кварталах селились миллионеры из купцов, затем советская элита, а сейчас Патрики стали одним из самых пафосных мест Москвы. Здесь нашим фоном для рассказов и фотографий станут здания-дворцы, сам пруд и кафе на Малой Бронной, витрины которых украшены сезонным декором. На Ермолаевском переулке поговорим о зарождении и приметах архитектурного стиля модерн. На Большом Патриаршем вы найдете имитацию дикого камня и раскроете, сколько за неё заплатили владельцы дома. А на Спиридоньевском рассмотрим дом, построенный для советского Министерства финансов.

Легкий и дружеский фото-променад

Это не экскурсия-лекция, а прогулка-беседа: мы обсуждаем историю и архитектуру, делимся наблюдениями и впечатлениями. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Вы будете собой, а я найду лучшие ракурсы, чтобы отразить ваши эмоции и атмосферу Патриарших.

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
  • В течение недели после прогулки вы получите от 30 фотографий в моей авторской обработке
  • Я могу помочь вам с подбором образа для нашей фотопрогулки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 74 туристов
Я просто обожаю Москву! За годы работы гидом показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет,
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и на наших прогулках будет много истории из достоверных источников. Я также люблю архитектуру и научу тебя понимать ее. Я не люблю занудные долгие рассказы, так что у нас будут только сочные интересные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
Мы в восторге от фотоэкскурсии!
Олеся рассказала показала нам столько неочевидных локаций! Мы узнали историю Патриарших прудов, отлично погуляли по району. Также она помогала нам с позированием для фото, все прошло легко и непринужденно. Время пролетело незаметно, теперь хочется посетить и другие её маршруты. Обязательно обратимся снова, когда будем в городе. Рекомендую всем!
Мы в восторге от фотоэкскурсии!
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