Фотоэкскурсия на Патриарших прудах

Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле

Совместим приятное, полезное и интересное? Для этого приглашаю вас погулять по Патриаршим прудам и запечатлеть их атмосферу на теплых снимках.

Петляя по переулкам, вы откроете историю московского модерна, услышите о судьбах выдающихся людей и полюбуетесь стильными кафе.

Такая прогулка-беседа позволит вам расслабиться перед камерой: фото будем делать везде, где захотите!
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Ближайшие даты:
29
сен
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эстетика Патриарших сквозь века

В этих московских кварталах селились миллионеры из купцов, затем советская элита, а сейчас Патрики стали одним из самых пафосных мест Москвы. Здесь нашим фоном для рассказов и фотографий станут здания-дворцы, сам пруд и кафе на Малой Бронной, витрины которых украшены сезонным декором. На Ермолаевском переулке поговорим о зарождении и приметах архитектурного стиля модерн. На Большом Патриаршем вы найдете имитацию дикого камня и раскроете, сколько за неё заплатили владельцы дома. А на Спиридоньевском рассмотрим дом, построенный для советского Министерства финансов.

Легкий и дружеский фото-променад

Это не экскурсия-лекция, а прогулка-беседа: мы обсуждаем историю и архитектуру, делимся наблюдениями и впечатлениями. Так уходит напряжение, которое человек может чувствовать на фотосессии. Вы будете собой, а я найду лучшие ракурсы, чтобы отразить ваши эмоции и атмосферу Патриарших.

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональный фотоаппарат Fujifilm
  • В течение недели после прогулки вы получите от 30 фотографий в моей авторской обработке
  • Я могу помочь вам с подбором образа для нашей фотопрогулки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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