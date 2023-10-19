Шик большого города, модные витрины и фото как с обложки — приглашаем вас на прогулку по Кузнецкому мосту за лучшими кадрами! Будем восхищаться старинной архитектурой и современными бутиками, подмечать детали и, конечно, делать для вас профессиональные фотографии на фоне этой красоты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Cтильные фото в сердце большого города. Сверкающие витрины, исторические вывески и двери, фасады и вензеля, мощёные европейские улочки — поверьте, у нас получатся по-настоящему антуражные снимки! Сделаем для вас кадры как с обложки, при этом фотопрогулка будет дружеской и лёгкой: фотограф поможет расслабиться перед камерой и найдёт ваши лучшие ракурсы.

Все дело — в деталях! Каждый дом на Кузнецком мосту несёт свою яркую историю — чтобы считать её, приготовьтесь смотреть «вверх» и разглядывать детали, которые не замечали раньше. Мы полюбуемся самым красивым банком Москвы, отыщем шикарную старинную вывеску, знаменитый «Дом моделей» и место, где торговали лучшими мехами. А заодно соберём целую коллецию архитектурных стилей.

Организационные детали