Прогуляться по самому модному району Москвы и сделать фотографии на память и для ленты
Шик большого города, модные витрины и фото как с обложки — приглашаем вас на прогулку по Кузнецкому мосту за лучшими кадрами! Будем восхищаться старинной архитектурой и современными бутиками, подмечать детали и, конечно, делать для вас профессиональные фотографии на фоне этой красоты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Cтильные фото в сердце большого города. Сверкающие витрины, исторические вывески и двери, фасады и вензеля, мощёные европейские улочки — поверьте, у нас получатся по-настоящему антуражные снимки! Сделаем для вас кадры как с обложки, при этом фотопрогулка будет дружеской и лёгкой: фотограф поможет расслабиться перед камерой и найдёт ваши лучшие ракурсы.
Все дело — в деталях! Каждый дом на Кузнецком мосту несёт свою яркую историю — чтобы считать её, приготовьтесь смотреть «вверх» и разглядывать детали, которые не замечали раньше. Мы полюбуемся самым красивым банком Москвы, отыщем шикарную старинную вывеску, знаменитый «Дом моделей» и место, где торговали лучшими мехами. А заодно соберём целую коллецию архитектурных стилей.
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
- Вы получите около 40 обработанных фото в течение недели после прогулки
- Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата составит 1000 руб. /чел.
- На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко! Питомцам мы тоже рады:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Кузнецкий мост»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 558 туристов
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.
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