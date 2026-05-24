Тишина, изразцы и атмосфера древней Москвы — здесь совсем не похоже на центр города. Это место хочется рассматривать и проживать. Мы не будем читать лекцию, а исследуем Крутицкое подворье за 30 минут с камерой и живым словом.
Описание фото-прогулки
Всего за 30 минут вы:
- сделаете кадры, которые не отличить от съёмок в сказочном тереме — с кружевными колоннами и Крутицким переходом.
- услышите от гида историю этого места.
Организационные детали
- Снимаем на профессиональный фотоаппарат Nikon Zf или Nikon Z5.
- В течение 2 дней я отправлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 10–15 обработанных фото. Доступ к диску открыт в течение 1 месяца.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Крутицкого подворья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
хорошая экспресс - экскурсия в сопровождении фотографа. Пунктуально, содержательно, учитывались все пожелания. Нам с сыном (9 лет) понравилось. Рекомендуем
Константин
Ответ организатора:
Благодарю за проявленный интерес к нашему проекту и такие приятные слова в наш адрес.
До встречи на наших фотоэкскурсиях и фотопрогулках.
