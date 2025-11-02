Мои заказы

Фотопрогулка от Курской до Чистых прудов

По столице - с коренной москвичкой и её видением города
Погуляем по центру Москвы, рассматривая памятники всех эпох и стилей. Вы увидите дом, где родился Боткин, и сад, где гулял Пушкин, сталинский ампир и древние палаты.

Я пофотографирую вас на смартфон и расскажу, где будет интересно погулять и что ещё посмотреть в городе.
5
1 отзыв
Фотопрогулка от Курской до Чистых прудов© Ольга
Фотопрогулка от Курской до Чистых прудов© Ольга
Фотопрогулка от Курской до Чистых прудов© Ольга

Описание фото-прогулки

Вы увидите:

  • дом, где родился врач Сергей Боткин.
  • панораму Садового кольца с красивыми сталинскими домами.
  • Лялину площадь и «Булошную».
  • советскую школу за домами 18 века.
  • дом-яйцо и дом на ножках.
  • палаты допетровских времён.
  • садик, где гулял маленький Пушкин.

Я сделаю фото — вас и Москвы — и расскажу:

  • какие выставки в городе стоит посетить.
  • как измерить Москву шагами и глазами — и где интереснее гулять.
  • в какие кафе по пути можно заглянуть.

Организационные детали

  • Снимаю на Huawei nova Y61.
  • Вы получите 15–20 снимков в день встречи.
  • Гуляем 1,5–3 ч.
  • По желанию зайдём в «Булошную» — чай, кофе и сладости по желанию.

ежедневно в 12:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
Natali
2 ноя 2025
Шикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда было ощущение,что ты не в Москве 👍,фото было выбрать очень сложно🤩
Шикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда былоШикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда было

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы
Узнать тайны, которые хранят старинные московские дома, переулки и храмы
Начало: В районе метро «Красные Ворота»
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Пешая
1.5 часа
-
10%
371 отзыв
Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
1251 ₽1390 ₽ за человека
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
Откройте для себя колоритный квартал Москвы, где вас ждут мистические легенды, архитектурные шедевры и уникальные фотоснимки. Прогулка запомнится надолго
Начало: В районе метро Чистые пруды
Завтра в 10:30
10 дек в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве