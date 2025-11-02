Погуляем по центру Москвы, рассматривая памятники всех эпох и стилей. Вы увидите дом, где родился Боткин, и сад, где гулял Пушкин, сталинский ампир и древние палаты.
Я пофотографирую вас на смартфон и расскажу, где будет интересно погулять и что ещё посмотреть в городе.
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- дом, где родился врач Сергей Боткин.
- панораму Садового кольца с красивыми сталинскими домами.
- Лялину площадь и «Булошную».
- советскую школу за домами 18 века.
- дом-яйцо и дом на ножках.
- палаты допетровских времён.
- садик, где гулял маленький Пушкин.
Я сделаю фото — вас и Москвы — и расскажу:
- какие выставки в городе стоит посетить.
- как измерить Москву шагами и глазами — и где интереснее гулять.
- в какие кафе по пути можно заглянуть.
Организационные детали
- Снимаю на Huawei nova Y61.
- Вы получите 15–20 снимков в день встречи.
- Гуляем 1,5–3 ч.
- По желанию зайдём в «Булошную» — чай, кофе и сладости по желанию.
ежедневно в 12:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Я родилась, живу и работаю в Москве. Люблю этот город, знаю, где погулять, и вам покажу с удовольствием! Вы увидите столицу такой, какой не видели раньше, даже если живёте в Москве.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natali
2 ноя 2025
Шикарная прогулка,Москва-красавица,Ольга столько мест показала-рассказала,сам точно не узнаешь,маршрут-район-погода-Ольга-все прекрасно! Спасибо за шикарный выходной!!!! А иногда было ощущение,что ты не в Москве 👍,фото было выбрать очень сложно🤩
