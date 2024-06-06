Экскурсии на Чистые пруды

Найдено 19 экскурсий в категории «Чистые пруды» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300 за человека
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Огородная Слобода и Чистые пруды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913 за всё до 6 чел.
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
Семь чудесных домов Чистопрудного
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000 за человека
В лабиринте Чистопрудных переулков
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
46504 418 за всё до 10 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях
Начало: у станции метро «Чистые Пруды»
9 июня в 20:00
11 июня в 20:00
700 за человека
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 18:00
667 за человека
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500 за всё до 3 чел.
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
Завтра в 14:00
9 июня в 17:00
8 000 за всё до 10 чел.
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500 за человека
Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
16 отзывов
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950 за всё до 10 чел.
Тайны московских масонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны московских масонов
Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Начало: У памятника Жукову на Красной площади
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 499 за всё до 10 чел.
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Начало: у метро «Сретенский бульвар»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
    Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
    Ольга много знает, интересно рассказывает! Маршрут замечательный, рекомендую!
  • М
    Маргарита
    3 июня 2024
    Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
    Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые
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    названия переулков через призму истории. Столько интересного! 2 часа пролетели незаметно. Мне очень понравилось, что группа была небольшой и можно было общаться с Вами, задавая вопросы. Спасибо за обстоятельные рассказы, ответы на любые вопросы, комфортный темп и достаточный объем историй. Спасибо за вид на четыре века)), за открытия, за удивительную кофейню с сюрпризом. И за мои воспоминания о детстве тоже огромное спасибо!

    Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на
  • Г
    Галочкин
    3 июня 2024
    Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
    Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Архитектурная Москва
    Спасибо за такую насыщенную экскурсионную программу! Всем очень понравилось! Интересная подача материала, много необычных фактов и запоминающихся деталей. Теперь будем
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    гулять по Москве, и искать на исторических домах элементы разных архитектурных стилей, с которыми нас познакомил Никита. Время пролетело незаметно: Никита не просто прекрасно владеет информацией, а ещё очень увлекательно ее преподносит! Будем обращаться снова)

  • В
    Викторина
    31 мая 2024
    Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
    Ольга просто молодец! Обожаю ее экскурсии! Содержательно, интересно, с хорошим юмором. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
    Елена, спасибо Вам огромное за организацию для нашй большой группы экскурсии. Программа составлена была под возраст школьников и еще был добавлен квест для детей. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендуем!!!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Чистые пруды»

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