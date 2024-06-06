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названия переулков через призму истории. Столько интересного! 2 часа пролетели незаметно. Мне очень понравилось, что группа была небольшой и можно было общаться с Вами, задавая вопросы. Спасибо за обстоятельные рассказы, ответы на любые вопросы, комфортный темп и достаточный объем историй. Спасибо за вид на четыре века)), за открытия, за удивительную кофейню с сюрпризом. И за мои воспоминания о детстве тоже огромное спасибо!