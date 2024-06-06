1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
46504 418₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях
Начало: у станции метро «Чистые Пруды»
9 июня в 20:00
11 июня в 20:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 18:00
667₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
Завтра в 14:00
9 июня в 17:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500₽ за человека
скидка
15%
Квест
2 часа
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны московских масонов
Побывать в масонских местах столицы и проникнуться идеями ложи
Начало: У памятника Жукову на Красной площади
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 499₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Начало: у метро «Сретенский бульвар»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ННаталья4 июня 2024Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо
- ЮЮлия3 июня 2024Ольга много знает, интересно рассказывает! Маршрут замечательный, рекомендую!
- ММаргарита3 июня 2024Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые
- ГГалочкин3 июня 2024Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
- ННаталья1 июня 2024Спасибо за такую насыщенную экскурсионную программу! Всем очень понравилось! Интересная подача материала, много необычных фактов и запоминающихся деталей. Теперь будем
- ВВикторина31 мая 2024Ольга просто молодец! Обожаю ее экскурсии! Содержательно, интересно, с хорошим юмором. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена29 мая 2024Елена, спасибо Вам огромное за организацию для нашй большой группы экскурсии. Программа составлена была под возраст школьников и еще был добавлен квест для детей. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендуем!!!
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Чистые пруды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Чистые пруды" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 500 до 20 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Чистые пруды», 1137 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август