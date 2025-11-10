Стендап-экскурсия — необычный формат, который сделает ваше знакомство с Москвой увлекательным и непринужденным. В компании гида-комика вы сможете посетить районы Китай-город, Патриаршие или Чистые пруды на выбор.
Искрометные шутки подарят вам хорошее настроение, а подготовленный сюрприз станет приятным завершением программы.
Описание экскурсии
О Москве с юмором Стендап-экскурсия — новое слово в познавательном туризме. Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. На ваш выбор предлагается три знаковые локации Москвы на выбор:• Китай-город. Вы увидите памятник Кириллу и Мефодию, прогуляетесь по уютному парку «Горка» и Морозовскому саду.
Чистые пруды. Посетим Мясницкую улицу и ее окрестности. Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, остановимся у самого старого чайного магазина города, полюбуемся видами самого некрасивого здания столицы!
Патриаршие. Мы увидим особняк Шехтеля в стиле «русский модерн» и встретим девушек в стиле «русский Дубай». Познакомимся с самой романтичной парой на районе, узнаем, каким блогером был бы Маяковский и стопудово попадём в объектив какого-нибудь уличного фотографа. Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз, который обязательно вас порадует! Важная информация:.
• Патриаршие. Мы увидим особняк Шехтеля в стиле «русский модерн» и встретим девушек в стиле «русский Дубай». Познакомимся с самой романтичной парой на районе, узнаем, каким блогером был бы Маяковский и стопудово попадём в объектив какого-нибудь уличного фотографа. Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз, который обязательно вас порадует! Важная информация:
- Оплатить остаток суммы за билет можно переводом на месте.
- В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде — зонт.
- В зимний период обязательно одевайтесь теплее. При температуре ниже -12 градусов сеанс экскурсии отменяется!
- Информация об отмене приходит за час до мероприятия на почту, смс или звонком. Вы можете перенести билеты на другой удобный для вас день или получить возврат.
- Может присутствовать мат. Это всего 3 слова за экскурсию, но они важны.
- Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Китай-город: Памятник Кириллу и Мефодию, Парк «Горка», Сквер Мандельштама, Улица Забелина, Хохловский переулок, Морозовский сад
- Чистые пруды: Памятник А.С. Грибоедову, Вестибюль станции метро "Чистые пруды", Меншикова Башня, Чайный дом, Дом Юшкова, Театр "Et cetera", Дом страхового общества Россия, Памятник В.Г. Шухову
- Патриаршие: Памятник Маяковскому, Сад Аквариум, Булгаковский дом, Особняк Шехтеля, Патриаршие пруды, Памятник Крылову, Дом Патриарх, Малая Бронная, Сквер Булгакова
Что включено
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
- Сюрприз в конце экскурсии
Место начала и завершения?
Москва, СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 362 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
10 ноя 2025
Отличная легкая экскурсия. Самое то, чтобы погулять и полюбоваться Москвой в выходной день.
V
Valeriya
6 ноя 2025
Маршрут любопытный, скорее для местных, нежели для туристов, или для тех, кто все уже видел. Юмором можно назвать это с натяжкой, но по содержательной части, если отбросить кринж, интересно и познавательно
М
Марина
6 ноя 2025
Исторической информации о Москве и Китай-городе крайне мало, шутки плоские.
Н
Наталья
4 ноя 2025
Замечательная интересная и остроумная экскурсия. Гид хорошо знает историю в мельчайших деталях и доносит до слушателя в интересной форме. Просит задавать вопросы и даёт за это жетоны. По окончанию экскурсии выиграли главный приз- бесплатный билет на стендап шоу. Спасибо нам очень понравилось. Паше респект!
А
Алина
3 ноя 2025
Экскурсия потрясающая! Гид-просто восторг!! Очень интересно рассказывает и смешно шутит. Паша-one love🫰🏼
О
Ольга
2 ноя 2025
Отлично провели время! Немного истории со стебом, иронией и необычными фактами. Еще и приятный сюрприз в конце экскурсии! Спасибо Автандилу за юмор на протяжении 1.5 часов- зарядил позитивом на весь вечер.
Н
Наиля
31 окт 2025
Отличная экскурсия, немного душная😅 ребята знают свое дело
Т
Татьяна
30 окт 2025
Формат экскурсии отличный!
Получили много эмоций и новые знания о нашем любимом городе - Москва!!!
Почувствовали себя настощими героями - провести полтора часа под дождём)))
Экскурсовод Андрей - великолепен!!!
Е
Елена
29 окт 2025
С
Стефания
27 окт 2025
Н
Наталья
26 окт 2025
Ю
Юлия
26 окт 2025
Экскурсия понравилась, все было интересно, смешно и познавательно. Прошло на одном дыхании. Дима - лучший экскурсовод-юморист. В конце экскурсии ждал сюрприз.
Д
Дарья
26 окт 2025
Замечательная экскурсия! Весёлая, с интересным и профессиональным экскурсоводом Павлом! Необычный формат, советуем попробовать!
А
Александр
25 окт 2025
Ю
Юля
25 окт 2025
