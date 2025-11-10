О Москве с юмором Стендап-экскурсия — новое слово в познавательном туризме. Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. На ваш выбор предлагается три знаковые локации Москвы на выбор:• Китай-город. Вы увидите памятник Кириллу и Мефодию, прогуляетесь по уютному парку «Горка» и Морозовскому саду.

Чистые пруды. Посетим Мясницкую улицу и ее окрестности. Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18-го века, остановимся у самого старого чайного магазина города, полюбуемся видами самого некрасивого здания столицы!

• Патриаршие. Мы увидим особняк Шехтеля в стиле «русский модерн» и встретим девушек в стиле «русский Дубай». Познакомимся с самой романтичной парой на районе, узнаем, каким блогером был бы Маяковский и стопудово попадём в объектив какого-нибудь уличного фотографа. Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз, который обязательно вас порадует! Важная информация: