На эту экскурсию я приглашаю вас и как гид, и как человек, увлеченный историей моды и стилем. Пойдем гулять по Кузнецкому мосту — «святилищу роскоши и моды» с 18 века. Вы перенесетесь во времена, когда здесь массово открывались французские лавки, и представите себя аристократами. Рассмотрите нарядные здания, услышите сюжеты об известных людях и пополните список вкусных мест.

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Описание

Что вас ожидает

Кузнецкий мост — главный модник с 18 века

Больше двух столетий назад этот московский район стал центром моды и шика. Здесь открывались магазины, лавки, ателье — по большей части французские. Здесь были сосредоточены московские банки, гостиницы, рестораны, книжные, фотоателье и пассажи. Сегодня Кузнецкий мост и окрестности также неразрывно связаны с этой темой. Модной истории мы уделим особое внимание и поговорим об известных модницах прошлого: о балерине Майи Плисецкой, императрице Екатерине Великой, предпринимательнице Вере Фирсановой.

Имена, дома и развлечения Кузнецкого

Как этот район менялся с годами, какие еще личности его прославили, какая прекрасная архитектура прошлых столетий здесь сохранилась — всё это темы нашей прогулки. Исследуя Кузнецкий мост и соседние улочки, вы увидите, где снимали фильм «Служебный роман», где в Москве гуляли и встречались именитые аристократы, какую кухню они предпочитали и где покупали вино. Куда ходил стричься Чехов, где были напечатаны первые главы «Тихого Дона», а также где жил московский бытописатель Владимир Гиляровский, дома у которого собирались все известные люди его времени.

Я с радостью посоветую вам, куда еще сходить на Кузнецком мосту, чтобы лучше ощутить его дух: какие театры посетить, где выпить кофе с видом и вкусно поесть.

Кому подойдет экскурсия

Любителям моды, изысканной архитектуры и необычных деталей из жизни городов!