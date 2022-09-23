Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста

Прочувствовать атмосферу шикарных столичных кварталов в прошлом и настоящем

На эту экскурсию я приглашаю вас и как гид, и как человек, увлеченный историей моды и стилем. Пойдем гулять по Кузнецкому мосту — «святилищу роскоши и моды» с 18 века.

Вы перенесетесь во времена, когда здесь массово открывались французские лавки, и представите себя аристократами. Рассмотрите нарядные здания, услышите сюжеты об известных людях и пополните список вкусных мест.
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
Французы, мода и роскошь Кузнецкого моста
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Описание

Что вас ожидает

Кузнецкий мост — главный модник с 18 века

Больше двух столетий назад этот московский район стал центром моды и шика. Здесь открывались магазины, лавки, ателье — по большей части французские. Здесь были сосредоточены московские банки, гостиницы, рестораны, книжные, фотоателье и пассажи. Сегодня Кузнецкий мост и окрестности также неразрывно связаны с этой темой. Модной истории мы уделим особое внимание и поговорим об известных модницах прошлого: о балерине Майи Плисецкой, императрице Екатерине Великой, предпринимательнице Вере Фирсановой.

Имена, дома и развлечения Кузнецкого

Как этот район менялся с годами, какие еще личности его прославили, какая прекрасная архитектура прошлых столетий здесь сохранилась — всё это темы нашей прогулки. Исследуя Кузнецкий мост и соседние улочки, вы увидите, где снимали фильм «Служебный роман», где в Москве гуляли и встречались именитые аристократы, какую кухню они предпочитали и где покупали вино. Куда ходил стричься Чехов, где были напечатаны первые главы «Тихого Дона», а также где жил московский бытописатель Владимир Гиляровский, дома у которого собирались все известные люди его времени.

Я с радостью посоветую вам, куда еще сходить на Кузнецком мосту, чтобы лучше ощутить его дух: какие театры посетить, где выпить кофе с видом и вкусно поесть.

Кому подойдет экскурсия

Любителям моды, изысканной архитектуры и необычных деталей из жизни городов!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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