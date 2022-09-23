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Описание
Что вас ожидает
Кузнецкий мост — главный модник с 18 века
Больше двух столетий назад этот московский район стал центром моды и шика. Здесь открывались магазины, лавки, ателье — по большей части французские. Здесь были сосредоточены московские банки, гостиницы, рестораны, книжные, фотоателье и пассажи. Сегодня Кузнецкий мост и окрестности также неразрывно связаны с этой темой. Модной истории мы уделим особое внимание и поговорим об известных модницах прошлого: о балерине Майи Плисецкой, императрице Екатерине Великой, предпринимательнице Вере Фирсановой.
Имена, дома и развлечения Кузнецкого
Как этот район менялся с годами, какие еще личности его прославили, какая прекрасная архитектура прошлых столетий здесь сохранилась — всё это темы нашей прогулки. Исследуя Кузнецкий мост и соседние улочки, вы увидите, где снимали фильм «Служебный роман», где в Москве гуляли и встречались именитые аристократы, какую кухню они предпочитали и где покупали вино. Куда ходил стричься Чехов, где были напечатаны первые главы «Тихого Дона», а также где жил московский бытописатель Владимир Гиляровский, дома у которого собирались все известные люди его времени.
Я с радостью посоветую вам, куда еще сходить на Кузнецком мосту, чтобы лучше ощутить его дух: какие театры посетить, где выпить кофе с видом и вкусно поесть.
Кому подойдет экскурсия
Любителям моды, изысканной архитектуры и необычных деталей из жизни городов!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела 88 экскурсий для 191 туриста
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость на моей экскурсии смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.