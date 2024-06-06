1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Посмотрим, как выглядел быт москвича на рубеже 19-20 веков
Начало: Около станции метро «Кузнецкий Мост»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты
Начало: У станции метро Кузнецкий Мост
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
Прогуляться в «зазеркалье» старой Москвы на берегах исчезнувшей реки
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке
Начало: Театральная площадь
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Французы, мода и роскошь Кузнецкого Моста
Прочувствовать атмосферу шикарных столичных кварталов в прошлом и настоящем
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
20 июня в 12:00
21 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шухов - это не только башня
Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Начало: на Красной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 590₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ВВладимир2 июня 2024Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
- ННаталья31 мая 2024Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
- ЮЮлия25 мая 2024Экскурсия необычна по содержанию, Виктория рассказывает интересно, у нее есть свое видение истории брендов, которое структурировано и понятно. Детям 14 лет было интересно.
- ААнна24 мая 2024Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ССергей16 мая 2024Остались в крайне положительном впечатлении от экскурсии! Захватывающе интересно, живое общение, готовность и желание поделиться своей эрудированностью, ответить на дополнительные вопросы. Грамотно выстроенный маршрут. Обязательно повторно воспользуемся услугами данного экскурсовода на других маршрутах.
- ААлександра11 мая 2024Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кузнецкий Мост»
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