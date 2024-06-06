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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Москва Гиляровского Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора Начало: В районе метро Сухаревская 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов История моды на улицах Москвы Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой Начало: В районе метро Охотный ряд 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями Начало: Возле станции метро «Тургеневская» Расписание: в субботу в 18:00 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты Начало: У станции метро Кузнецкий Мост 4 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Mosca italiana в пределах Бульварного кольца Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов История брендов в Москве: от Apple до Starbucks Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру Начало: У метро Тверская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства Начало: в районе станции метро 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки» Прогуляться в «зазеркалье» старой Москвы на берегах исчезнувшей реки Начало: В районе метро Театральная 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут? Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями Начало: В районе метро Театральная 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 8 отзывов Иммерсивная экскурсия с Часовщиком Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником Начало: В районе метро Кузнецкий Мост Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов «Островок Парижа» в Москве и окрестности Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке Начало: Театральная площадь 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Французы, мода и роскошь Кузнецкого Моста Прочувствовать атмосферу шикарных столичных кварталов в прошлом и настоящем Начало: В районе метро Кузнецкий Мост 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 1.5 часа Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы» Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий Начало: У станции метро «Кузнецкий мост» 10000 8 500 ₽ за всё до 10 чел.