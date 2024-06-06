Кузнецкий Мост – экскурсии в Москве

Найдено 22 экскурсии в категории «Кузнецкий Мост» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва с французским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500 за всё до 20 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Шопинг и досуг в дореволюционной Москве
Посмотрим, как выглядел быт москвича на рубеже 19-20 веков
Начало: Около станции метро «Кузнецкий Мост»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
История моды на улицах Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500 за человека
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты
Начало: У станции метро Кузнецкий Мост
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
4 800 за всё до 3 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
Прогуляться в «зазеркалье» старой Москвы на берегах исчезнувшей реки
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Кузнецкий мост - кузница счастливых людей, или Богатые тоже плачут?
Совершить променад по улице-аристократке и познакомиться с её незаурядными историями
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке
Начало: Театральная площадь
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000 за всё до 15 чел.
Французы, мода и роскошь Кузнецкого Моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Французы, мода и роскошь Кузнецкого Моста
Прочувствовать атмосферу шикарных столичных кварталов в прошлом и настоящем
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
20 июня в 12:00
21 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500 за всё до 10 чел.
Шухов - это не только башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Шухов - это не только башня
Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Начало: на Красной площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 590 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Москва с французским акцентом
    Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
    Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
  • В
    Владимир
    2 июня 2024
    Петровка - душа Москвы
    Очень хорошо прогулялись по Театральной площади и Петровке. Узнали много нового о Москве, ее жителях и архитектуре.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Женские истории Москвы
    Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
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    совершенно другими глазами, привычные места открываются с новой стороны. Видно, как Вы любите свою работу и с какой радостью делитесь своими знаниями с окружающими! Мы в восторге!

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
    Экскурсия необычна по содержанию, Виктория рассказывает интересно, у нее есть свое видение истории брендов, которое структурировано и понятно. Детям 14 лет было интересно.
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Петровка - душа Москвы
    Незабываемая прогулка! Столько нового и интересного узнала! Большое спасибо Ирине! Просто вау!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Москва с французским акцентом
    Остались в крайне положительном впечатлении от экскурсии! Захватывающе интересно, живое общение, готовность и желание поделиться своей эрудированностью, ответить на дополнительные вопросы. Грамотно выстроенный маршрут. Обязательно повторно воспользуемся услугами данного экскурсовода на других маршрутах.
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кузнецкий Мост»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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