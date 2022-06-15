Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
В шляпках и корсетах, в фасонах платьев и пальто — в моде отражаются исторические перипетии и архитектурные веяния. Моя экскурсия о том, как менялась русская мода сквозь эпохи, от Петра I до современности.
На прогулке в окрестностях ЦУМа и ГУМа вы разберетесь, как Москва стала стильной столицей, сравните детали нарядных зданий с одеждой прошлого и просто насладитесь красотой.
Поговорим о личностях Петра I, Екатерины Великой, Елизаветы Петровны, и о том как их решения изменили светские наряды и бытовую одежду. Узнаете о том как балерины и сам балет повлияли на моду и показали всему миру стиль а-ля рус. Вы услышите о выдающейся Надежде Петровне Ламановой и её деятельности в ателье на Петровке.
События
Я расскажу, когда началось развитие моды в России, о трёх стильных «срезах» 19 века, о влиянии двух мировых войн и революции на моду, о появлении первых модных домов.
Архитектура
Это основной мотив экскурсии: любуясь зданиями и рассматривая фото, вы обнаружите схожие элементы в зодчестве и нарядах прошлого. Я расскажу, как ампир, романтизм, модерн, эклектика и советская архитектура отзывались в моде своего времени. Много уникальных фотографий, профессиональных знаний и уникальных фактов — гарантирую.
Кому подойдёт экскурсия
Жителям и гостям Москвы, которые интересуются темой моды и стиля, а также любителям открывать города с необычной стороны. Экскурсия подходит и для первого знакомства с Москвой, так как проходит в самом центре, и я не обойду вниманием главные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы.
Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только.
Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме.
Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Мне очень понравилась экскурсия! Я совершенно не модная девчонка, но тема очень откликнулась. Экскурсовод большая молодец. Очень приятно слушать и смотреть на Ольгу. Здорово попасть на экскурсию к человеку по читать дальшеуменьшить
которому видишь, что тема ей самой очень близка. Что это не заученный текст, а человек искал всю информацию потому что сам увлекается. Оля очень интересно рассказывает. Для тех, кто еще сомневается идти или не идти. Идите точно! Не пожалеете, я очень много хожу по экскурсиям в Москве и мне хочется отметить эту тему тем что вы будете идти по известным абсолютно открыточным местам города, но они откроются вам совершенно, с другой стороны. Наполнятся темой моды и красоты. Оля, Успехов Вам!
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Татьяна
Спасибо за прекрасную экскурсию! С нами была экскурсовод Ольга. Мода - ее специализация. Ольга очень увлечена этой темой и много интересного нам рассказала. У нее на планшете подборка иллюстраций - читать дальшеуменьшить
исторических картин, фотографий, которые она нам показывала на протяжении всей экскурсии. Поскольку с нашей стороны было пожелание провести экскурсию на машине, Ольга гибко адаптировала маршрут и свой рассказ. Таким образом, нам удалось больше увидеть и узнать. Рекомендуем экскурсию по истории русской моды и ее автора - чудесную Ольгу. Большое спасибо)
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Арзу
У Ольги очень грамотная речь и поставленный голос! Нелегко в век кнопочного мышления удерживать внимание слушателей, но от рассказа Ольги невозможно было оторваться. Что еще я очень люблю — так читать дальшеуменьшить
это, когда речь эмоционально наполнена! Боялась эффекта лекции с ровным безэмоциональным голосом (ведь к таким экскурсиям мы привыкли с самого детства), но от этой экскурсии остались ощущения, как после очень интересного документального фильма о моде!
Еще Ольга прекрасно выглядит! Именно так, как должен выглядеть человек, который говорит о моде!
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия! Ольга прекрасно владеет темой, интересно рассказывает. Разбивает стереотип о скуке на экскурсиях! Ведет экскурсию живо, активно, умеет держать внимание слушателей. Нет желания залезть в тел без повода)) Маршрут продуман очень удобно и заканчивается красиво. Я уходила с чувством прекрасного и полным удовлетворением. Сама Ольга очень красивая девушка со звонким приятным голосом! Буду рекомендовать экскурсию друзьям.
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Ю
Юлия
Хочу поблагодарить Ольгу за столь интересную экскурсию! Это просто кладезь знаний. Какая подача материала! Было приятно слушать. Видно что экскурсовод очень глубоко владеет материалом. Даже на все дополнительные вопросы были получены развёрнутые ответы. Теперь знаю кого рекомендовать друзьям!!! Ещё раз спасибо!!!
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Елена
Я в восторге! Мне очень понравилось. Я обожаю такие истории, места в которых бываю очень часто, но никогда не рассматривала их в контексте моды. Я прям очень довольна всем ходом экскурсии. И сама экскурсовод выглядела опрятно, очень приятно смотреть и слушать таких людей.
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