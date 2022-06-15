В шляпках и корсетах, в фасонах платьев и пальто — в моде отражаются исторические перипетии и архитектурные веяния. Моя экскурсия о том, как менялась русская мода сквозь эпохи, от Петра I до современности. На прогулке в окрестностях ЦУМа и ГУМа вы разберетесь, как Москва стала стильной столицей, сравните детали нарядных зданий с одеждой прошлого и просто насладитесь красотой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Персоналии

Поговорим о личностях Петра I, Екатерины Великой, Елизаветы Петровны, и о том как их решения изменили светские наряды и бытовую одежду. Узнаете о том как балерины и сам балет повлияли на моду и показали всему миру стиль а-ля рус. Вы услышите о выдающейся Надежде Петровне Ламановой и её деятельности в ателье на Петровке.

События

Я расскажу, когда началось развитие моды в России, о трёх стильных «срезах» 19 века, о влиянии двух мировых войн и революции на моду, о появлении первых модных домов.

Архитектура

Это основной мотив экскурсии: любуясь зданиями и рассматривая фото, вы обнаружите схожие элементы в зодчестве и нарядах прошлого. Я расскажу, как ампир, романтизм, модерн, эклектика и советская архитектура отзывались в моде своего времени. Много уникальных фотографий, профессиональных знаний и уникальных фактов — гарантирую.

Кому подойдёт экскурсия

Жителям и гостям Москвы, которые интересуются темой моды и стиля, а также любителям открывать города с необычной стороны. Экскурсия подходит и для первого знакомства с Москвой, так как проходит в самом центре, и я не обойду вниманием главные достопримечательности.