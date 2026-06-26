Москва — столица не только страны, но и ресторанов, баров, кофеен и пекарен.
Гастрономическая сцена здесь меняется стремительно: вы увидите, как идеи превращаются в проекты мирового уровня и трансформируют всю российскую индустрию.
Мы исследуем гастрономическую Москву — через вкус, стиль подачи, атмосферу и смысл, вложенный в каждое заведение.
Гастрономическая сцена здесь меняется стремительно: вы увидите, как идеи превращаются в проекты мирового уровня и трансформируют всю российскую индустрию.
Мы исследуем гастрономическую Москву — через вкус, стиль подачи, атмосферу и смысл, вложенный в каждое заведение.
Описание экскурсии
Это пешая прогулка с дегустациями. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, отобранных мной: без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то, по которому заведение узнают. Поговорим об идее, составе и позиции в меню. Будут и сэндвичи, и закуски, и авторские подачи, и немного ресторанного андеграунда.
Вы научитесь «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разберётесь, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код.
Вы узнаете:
- как устроен гастрономический бизнес изнутри
- кто такие рестораторы новой волны
- в чём разница между форматами заведений
- где едят москвичи каждый день
- почему одни проекты взлетают, а другие закрываются
- кто определяет гастрономическую моду
- на что обратить внимание гастротуристу
Для чего идти на гастропрогулку:
- вы сэкономите деньги — не экспериментируя вслепую, а пробуя лучшее
- вы сэкономите время — маршрут уже проработан логистически и тематически
- вы погрузитесь в гастрономическую Москву с проводником, который в ней живёт, работает и разбирается
Кому подойдёт экскурсия
- Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому
- Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места
- Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса
- Тем, кто родился в России, но хочет глубже понять гастрономическую идентичность
- Тем, кто не из России — и хочет познакомиться с ней через еду
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком, будьте готовы гулять по городу 3,5 часа
- Дополнительные расходы: еда в заведениях (средний чек в одном заведении с напитком — 1500-2000 руб. на чел.). Мы дегустируем от 4 блюд-бестселлеров. Счета в заведениях вы оплачиваете напрямую в кассу. Комиссию от заведений я не получаю
- Могу организовать программу под ключ: например, по пиццериям, кофейням и т. д. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести на английском языке. Укажите это при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 297 туристов
В ресторанном бизнесе я с 2014 года, всегда любил еду и всё, что с ней связано. К 30 годам накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу делиться ими
Входит в следующие категории Москвы
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