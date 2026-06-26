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Гастрономическая прогулка по Москве - от андеграунда до новой классики

Познать город через вкус - вместе с экспертом ресторанной индустрии
Москва — столица не только страны, но и ресторанов, баров, кофеен и пекарен.

Гастрономическая сцена здесь меняется стремительно: вы увидите, как идеи превращаются в проекты мирового уровня и трансформируют всю российскую индустрию.

Мы исследуем гастрономическую Москву — через вкус, стиль подачи, атмосферу и смысл, вложенный в каждое заведение.
Гастрономическая прогулка по Москве - от андеграунда до новой классики
Гастрономическая прогулка по Москве - от андеграунда до новой классики
Гастрономическая прогулка по Москве - от андеграунда до новой классики

Описание экскурсии

Это пешая прогулка с дегустациями. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, отобранных мной: без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то, по которому заведение узнают. Поговорим об идее, составе и позиции в меню. Будут и сэндвичи, и закуски, и авторские подачи, и немного ресторанного андеграунда.

Вы научитесь «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разберётесь, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код.

Вы узнаете:

  • как устроен гастрономический бизнес изнутри
  • кто такие рестораторы новой волны
  • в чём разница между форматами заведений
  • где едят москвичи каждый день
  • почему одни проекты взлетают, а другие закрываются
  • кто определяет гастрономическую моду
  • на что обратить внимание гастротуристу

Для чего идти на гастропрогулку:

  • вы сэкономите деньги — не экспериментируя вслепую, а пробуя лучшее
  • вы сэкономите время — маршрут уже проработан логистически и тематически
  • вы погрузитесь в гастрономическую Москву с проводником, который в ней живёт, работает и разбирается

Кому подойдёт экскурсия

  • Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому
  • Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места
  • Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса
  • Тем, кто родился в России, но хочет глубже понять гастрономическую идентичность
  • Тем, кто не из России — и хочет познакомиться с ней через еду

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком, будьте готовы гулять по городу 3,5 часа
  • Дополнительные расходы: еда в заведениях (средний чек в одном заведении с напитком — 1500-2000 руб. на чел.). Мы дегустируем от 4 блюд-бестселлеров. Счета в заведениях вы оплачиваете напрямую в кассу. Комиссию от заведений я не получаю
  • Могу организовать программу под ключ: например, по пиццериям, кофейням и т. д. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно провести на английском языке. Укажите это при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 297 туристов
В ресторанном бизнесе я с 2014 года, всегда любил еду и всё, что с ней связано. К 30 годам накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу делиться ими
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с людьми. Гастрономия для меня — и работа, и страсть, и дело жизни. Мои программы насыщены знаниями, полезным материалом и вкусной едой. Если вы хотите составить полную картину ресторанного мира Москвы или увидеть самые не попсовые места столицы — от пекарен новой волны до спикизи-баров — вам ко мне.

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