Москва — столица не только страны, но и ресторанов, баров, кофеен и пекарен. Гастрономическая сцена здесь меняется стремительно: вы увидите, как идеи превращаются в проекты мирового уровня и трансформируют всю российскую индустрию. Мы исследуем гастрономическую Москву — через вкус, стиль подачи, атмосферу и смысл, вложенный в каждое заведение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–2 человек или 3600 ₽ за человека, если вас больше

от 7200 ₽ за 1–2 человек или 3600 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Это пешая прогулка с дегустациями. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, отобранных мной: без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то, по которому заведение узнают. Поговорим об идее, составе и позиции в меню. Будут и сэндвичи, и закуски, и авторские подачи, и немного ресторанного андеграунда.

Вы научитесь «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разберётесь, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код.

Вы узнаете:

как устроен гастрономический бизнес изнутри

кто такие рестораторы новой волны

в чём разница между форматами заведений

где едят москвичи каждый день

почему одни проекты взлетают, а другие закрываются

кто определяет гастрономическую моду

на что обратить внимание гастротуристу

Для чего идти на гастропрогулку:

вы сэкономите деньги — не экспериментируя вслепую, а пробуя лучшее

вы сэкономите время — маршрут уже проработан логистически и тематически

вы погрузитесь в гастрономическую Москву с проводником, который в ней живёт, работает и разбирается

Кому подойдёт экскурсия

Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому

Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места

Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса

Тем, кто родился в России, но хочет глубже понять гастрономическую идентичность

Тем, кто не из России — и хочет познакомиться с ней через еду

Организационные детали