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Гремячий ключ и святыни Сергия Радонежского - из Москвы

Побывать в Радонеже, Троице-Сергиевой лавре и у знаменитого святого источника
Приглашаем пройти по местам, связанным с Сергием Радонежским.

За один день вы посетите Радонеж, Троице-Сергиеву лавру и Гремячий ключ, услышите предания о святых источниках, сможете набрать воды, окунуться в купели и прикоснуться к главным святыням этих мест.
Гремячий ключ и святыни Сергия Радонежского - из Москвы
Гремячий ключ и святыни Сергия Радонежского - из Москвы
Гремячий ключ и святыни Сергия Радонежского - из Москвы

Описание экскурсии

8:15 — сбор группы. 8:30 — выезд из Москвы. По дороге вас ждёт путевая экскурсия

Радонеж. По преданию, здесь прошло детство Сергия Радонежского. Увидим Преображенскую церковь, памятник святому и святой источник, где можно набрать воды или окунуться в купель.

Троице-Сергиева лавра. Побываем у знаменитых монастырских источников Пятницкого, Саввы Сторожевского и Успенского. Поговорим о жизни Сергия Радонежского, истории лавры и связанных с ней преданиях.

Cвободное время. Можно посетить храмы, поклониться святыням или пообедать в монастырской трапезной.

Гремячий ключ. Отправимся к самому известному святому источнику Подмосковья. Согласно преданию, он возник по молитве Сергия Радонежского. Осмотрим деревянный комплекс, напоминающий сказочный терем, увидим каскады родников, сможем набрать святой воды, умыться или окунуться в оборудованных купелях.

~18:30 — возвращение в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед в трапезной Троице-Сергиевой лавры — 750 ₽ (при покупке тура)
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • C вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 6 до 16 лет3420 ₽
Взрослый3470 ₽
Пенсионеры3420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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