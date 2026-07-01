Гремячий ключ и святыни Сергия Радонежского - из Москвы
Побывать в Радонеже, Троице-Сергиевой лавре и у знаменитого святого источника
Приглашаем пройти по местам, связанным с Сергием Радонежским.
За один день вы посетите Радонеж, Троице-Сергиеву лавру и Гремячий ключ, услышите предания о святых источниках, сможете набрать воды, окунуться в купели и прикоснуться к главным святыням этих мест.
Описание экскурсии
8:15 — сбор группы. 8:30 — выезд из Москвы. По дороге вас ждёт путевая экскурсия
Радонеж. По преданию, здесь прошло детство Сергия Радонежского. Увидим Преображенскую церковь, памятник святому и святой источник, где можно набрать воды или окунуться в купель.
Троице-Сергиева лавра. Побываем у знаменитых монастырских источников Пятницкого, Саввы Сторожевского и Успенского. Поговорим о жизни Сергия Радонежского, истории лавры и связанных с ней преданиях.
Cвободное время. Можно посетить храмы, поклониться святыням или пообедать в монастырской трапезной.
Гремячий ключ. Отправимся к самому известному святому источнику Подмосковья. Согласно преданию, он возник по молитве Сергия Радонежского. Осмотрим деревянный комплекс, напоминающий сказочный терем, увидим каскады родников, сможем набрать святой воды, умыться или окунуться в оборудованных купелях.
~18:30 — возвращение в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед в трапезной Троице-Сергиевой лавры — 750 ₽ (при покупке тура)
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети от 6 до 16 лет
3420 ₽
Взрослый
3470 ₽
Пенсионеры
3420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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