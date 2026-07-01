Приглашаем пройти по местам, связанным с Сергием Радонежским. За один день вы посетите Радонеж, Троице-Сергиеву лавру и Гремячий ключ, услышите предания о святых источниках, сможете набрать воды, окунуться в купели и прикоснуться к главным святыням этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:15 — сбор группы. 8:30 — выезд из Москвы. По дороге вас ждёт путевая экскурсия

Радонеж. По преданию, здесь прошло детство Сергия Радонежского. Увидим Преображенскую церковь, памятник святому и святой источник, где можно набрать воды или окунуться в купель.

Троице-Сергиева лавра. Побываем у знаменитых монастырских источников Пятницкого, Саввы Сторожевского и Успенского. Поговорим о жизни Сергия Радонежского, истории лавры и связанных с ней преданиях.

Cвободное время. Можно посетить храмы, поклониться святыням или пообедать в монастырской трапезной.

Гремячий ключ. Отправимся к самому известному святому источнику Подмосковья. Согласно преданию, он возник по молитве Сергия Радонежского. Осмотрим деревянный комплекс, напоминающий сказочный терем, увидим каскады родников, сможем набрать святой воды, умыться или окунуться в оборудованных купелях.

~18:30 — возвращение в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали