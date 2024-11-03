Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом

Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Окунание в ледяные купели — старинный обряд духовного очищения и форма подвига в русской православной традиции. Как религиозный обычай оно воспринимается многими и сегодня. Однако физиологические и психологические эффекты делают
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его мощным инструментом терапии для каждого.

Как практический психолог и человек с большим опытом круглогодичного купания, я создам пространство доверия и безопасности.

А чтобы этот опыт не остался просто ярким воспоминанием и превратился в ресурс для улучшения жизни, помогу вам осознать и присвоить энергию полученного переживания.

4.79
14 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Кому подойдёт программа

Всем, кто хочет перезагрузиться, восстановить силы, напитаться энергией святого места и природы, побыть в контакте с самим собой.

Что происходит при окунании в источник

Сразу после омовения, независимо от температуры окружающей среды, вы ощущаете, как кожа начинает «гореть» и тело обволакивает кокон из внутреннего жара. Этот эффект может продолжаться до нескольких десятков минут после купания. Кожа будто очищается от невидимого слоя, тело приобретает легкость, а в некоторых его частях исчезает напряжённость. Вероятно, вскоре вы обратитесь к своим мыслям и заметите, что их словно кто-то «пригладил». Возможно, ощутите состояние, которое описывают словом «благодать». А кто-то через некоторое время получит простые ответы на важные вопросы.

  • Физиологическая польза
    — закаливание организма, тренировка терморегуляции
    — раскрытие капилляров, укрепление кровеносных сосудов
    — избавление от шлаков
    — улучшение кровообращения внутренних органов
    — улучшение работы эндокринной системы, омоложение организма
  • На уровне эмоционального состояния, погружаясь в ледяную воду, мы переживаем такую внутреннюю бурю, после которой грозовым тучам повседневной жизни сложнее нарушить наше спокойствие.
  • С точки зрения развития силы духа, совершая своего рода подвиг, вы расширите границы своих возможностей и станете увереннее в своих силах. Укрепляя и периодически повторяя оздоровительную практику, вы заметите, как повышается ваша энергия и улучшается качество жизни.

Почему стоит поехать на источник со мной

Несколько лет назад я защитила диплом в области практической психологии — в исследовании я рассматривала психокоррекционный и физиотерапевтический эффект от применения ледяного душа и практики окунания в святой источник. Кроме теоретической ценности, в компании человека с опытом круглогодичного купания на это действо проще решиться. Также я позабочусь о вашем комфорте, подскажу, где и как лучше совершать омовение. И конечно, присутствие проводника делает процесс более безопасным, в том числе, при возможном временном головокружении, изменении состояния сознания, эйфории.

Программа путешествия

Древний паломнический путь

В поездке из Москвы в Сергиев Посад вы откроете интересные факты о Ярославском шоссе, строительстве Ярославской железной дороги и знаменитых владельцах местных усадеб. Но в центре внимания будет духовное прошлое пути, по которому издревле ходили на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и могущественные цари, и обездоленные нищие. Я расскажу истории из жизни Сергия Радонежского и помогу лучше представить феномен паломничества как подвига, необходимого для получения прощения и благословения.

Благодать Святогорья

В сам монастырь мы заедем на обратном пути, а первым делом направимся к святому источнику. На правом берегу реки Вондиги на середине крутого склона из расщелин с силой бьет несколько ключей. Температура воды здесь круглый год +6 °C. Территория заботливо благоустроена, сооружена купель, храмы и часовни, по склонам установлены лестницы, есть раздевалки.

Вы услышите легенду о возникновении ключа, дарующего людям «исцеление и вразумение». А дальше, в зависимости от настроя и состояния здоровья, сможете выбрать разные формы взаимодействия с источником: окунание в купель, обливание, окропление водой. Можно просто умыться и попить целебной водички, набрать её с собой, насладиться природой и отдохнуть душой в этом благодатном месте.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Очистившись и напитавшись энергией святого источника, мы посетим Троице-Сергиеву лавру — крупнейший православный мужской монастырь России. Это место с многовековой историей, где покоятся мощи преподобного Сергия, а для иконостаса Троицкого собора Андрей Рублев написал свою знаменитую «Троицу».

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на моем автомобиле Hyundai IX35 от метро ВДНХ и обратно, а также перекус на источнике — чай, пироги
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату, заехав на обратном пути в Радонеж, Хотьково, где жили родители преподобного Сергия, или в одну из усадеб — Абрамцево или Мураново
  • С собой возьмите бутылки, чтобы набрать воды из источника. Если планируете окунаться — купальник/плавки, тапочки, полотенце, а также шапку и теплые вещи, чтобы надеть после окунания.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
О
3 ноя 2024
Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
Светлана
8 сен 2024
Великолепная экскурсия! Места наполненные духовной силой с прекрасными видами. Мама и я отдохнули душой и телом. Но всё это было бы менее прекрасным если бы мы поехали одни. Ирина сопровождала
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нас на протяжении всего пути и объясняла значение и историю всех мест которые мы посетили. Благодаря этому весь наш путь наполнился смыслом и некоторые вещи открылись для нас с новой стороны.

Спасибо Вам большое💐

Великолепная экскурсия! Места наполненные духовной силой с прекрасными видами. Мама и я отдохнули душой и телом.
Г
2 сен 2024
В период с 27.08.24 по 30.08.24 посетили г. Москву. Заранее организовали экскурсии. Нашим экскурсоводом на этот период стала Ирина. У нас с ней было три дня, три поездки - в
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Сергиев Посад, парк Патриот, музей-заповедник Бородинское поле. Приносим Ирине свою благодарность за организованные поездки и экскурсии. Комфортный автомобиль, отправления в назначенное время, интересные факты и рассказы об исторических событиях и местах в которые отправились. Всегда рядом, подскажет куда и когда идти. По нашей просьбе всегда подвезет в дополнительные памятные или просто интересные места. Спасибо Ирине за наш организованный отдых. Приятно вспомнить эти три дня.

Э
28 авг 2024
Очень скучно и не интересно, гид провела экскурсию очень скучно, не заинтересовала ни историей ни фактами, в основном молча ехали в авто или информация неинтересная
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Эльвира, мне очень жаль что экскурсия не соответствовала вашим ожиданиям. Постараюсь сделать ее более интересной для путешественников с различными интересами.
О
4 июл 2024
Спасибо большое Ирине) аккуратное вождение, компания)
Н
20 июн 2024
Выражаю искренею благодарность экскурсоводу психологу Ирине за интересную и содержательную экскурсию. Во первых добирались на её машине,это очень удобно комфортно и интересно,так как по дороге Ирина подробно знакомит с Москвой
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и областью. Затем услышалимного интересной информации о Сергиевом Посаде,о Троице Сергиевой Лавре и Герсиманском скиту. Ирина увлеченный рассказчик,знающий ответы на все наши вопросы. Экскурсия была очень познавательна,мы получили много положительных эмоций. Кроме этого Ирина замечательный человек, добрый, тактичный, внимательный и очень чуткий. С ней легко и интересно. Время прошло быстро и незаметно, на одном дыхании. Огромное спасибо! Очень рекомендую поездку с Ириной, не пожалеете, а будете вспоминать с
восторгом.

В
3 июн 2024
2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.
2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
Е
5 дек 2023
На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники, мне были даны практические советы, которые очень помогают. Экскурсия прошла
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непринуждённо, историческую информацию получила достаточно. Очень вежливый и терпеливый экскурсовод, душевно попили чайку на природе, сфотографировались. На следующий год только с вашей компанией и с подругой. Спасибо вам огромное за вашу работу

С
25 сен 2023
не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из жизни Сергия Радонежского. Посетили святой источник и Троицкую лавру. Окунулись немного в историю Руси. Все прошло непринужденно, день выдался теплый и солнечный. Сделали массу фото красивых, попили чай с пирожками в беседке на ручье. Спасибо огромное)
А
25 сен 2023
Отличный гид с чистой хорошей машиной. Знает город, исторические места, всё доступно объясняет. По дороге ведёт повествование о предмете экскурсии и местах по пути. Гидом организован чай с пирогами. Всё понравилось, буду рекомендовать как самого гида Ирину, так и экскурсию.
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О
19 сен 2023
Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.
Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.Экскурсия мне понравилась. Отличный гид, хорошая машина, интересный маршрут. Спасибо. Рекомендую.
Г
15 сен 2023
Большое спасибо за экскурсию!
А
3 сен 2023
Замечательная экскурсия. Все продумано, интересный рассказ, маршрут, остановки и даже перекус Ирина организовала. Было очень познавательно и интересно. Все понравилось. С удовольствием поеду еще раз.
Е
28 авг 2023
Очень понравился формат экскурсии, то что была и историческая часть и возможность искупаться в источнике, получилось разнообразно и динамично. Огромный плюс - формат малой группы, это очень комфортно, можно поехать только своей компанией. Ирина подробно рассказала про историю места, его ценность, легенда и исторические факты. Однозначно советую👍

Входит в следующие категории Москвы

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