1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ЕЕлена5 декабря 2023На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
- ТТатьяна2 декабря 2023В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
- ССветлана25 сентября 2023не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
- ААнастасия21 ноября 2021Добрый день. Каждый выходной проезжали мимо интересных мест и событий по Ярославскому шоссе на дачу и ни чего не знали
- ттатьяна16 октября 2021Экскурсией остались очень довольны. Дмитрий очень увлечён историей России и эта увлеченность передалась и нам. Мы узнали много интересных фактов
- ССветлана30 августа 2021Благодаря хорошему гиду, экскурсия прошла интересно, легко, непринуждённо. Вспомнили то, что забыли, узнали много нового, расширили свой кругозор. Маршрут прекрасный,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Свято-Троицкая Сергиева Лавра»
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