Экскурсии по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Троицкая Сергиева Лавра» в Москве, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
14 июня в 08:40
21 июня в 08:40
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Е
    Елена
    5 декабря 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,
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    мне были даны практические советы, которые очень помогают. Экскурсия прошла непринуждённо, историческую информацию получила достаточно. Очень вежливый и терпеливый экскурсовод, душевно попили чайку на природе, сфотографировались. На следующий год только с вашей компанией и с подругой. Спасибо вам огромное за вашу работу

  • Т
    Татьяна
    2 декабря 2023
    Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
    В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
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    дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.

  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. Ирина встретила нас на машине, по дороге рассказывала нам разные интересные истории из
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    жизни Сергия Радонежского. Посетили святой источник и Троицкую лавру. Окунулись немного в историю Руси. Все прошло непринужденно, день выдался теплый и солнечный. Сделали массу фото красивых, попили чай с пирожками в беседке на ручье. Спасибо огромное)

  • А
    Анастасия
    21 ноября 2021
    Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
    Добрый день. Каждый выходной проезжали мимо интересных мест и событий по Ярославскому шоссе на дачу и ни чего не знали
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    про них. Поэтому выбор пал на экскурсию Троицкий тракт. Экскурсовод Дмитрий много знает, интересно и понятно доводит информацию, подстраивается под интересы слушателей и погодные условия. Мы остались довольны, будет обращаться ещё.

  • т
    татьяна
    16 октября 2021
    Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
    Экскурсией остались очень довольны. Дмитрий очень увлечён историей России и эта увлеченность передалась и нам. Мы узнали много интересных фактов
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    из истории Троицкого тракта, за беседой дорога прошла незаметно. И конечно Троицкая - Сергиева Лавра поражает своей величавостью. Однозначно рекомендую экскурсию с Дмитрием!

  • С
    Светлана
    30 августа 2021
    Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
    Благодаря хорошему гиду, экскурсия прошла интересно, легко, непринуждённо. Вспомнили то, что забыли, узнали много нового, расширили свой кругозор. Маршрут прекрасный,
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    всё очень познавательно. «Вишенкой на торте» стала последняя остановка - Усадьба Салтыковых-Ягужинских. Большое спасибо Дмитрию за интересное повествование и содержательную беседу! Рекомендуем всем, кто хочет погрузиться в историю и провести время с пользой.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Свято-Троицкая Сергиева Лавра»

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