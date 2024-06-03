читать дальше мне были даны практические советы, которые очень помогают. Экскурсия прошла непринуждённо, историческую информацию получила достаточно. Очень вежливый и терпеливый экскурсовод, душевно попили чайку на природе, сфотографировались. На следующий год только с вашей компанией и с подругой. Спасибо вам огромное за вашу работу

На экскурсию в Сергиев Посад с психологом ездила летом, а также на Гремячий Ключ, я никогда не посещала подобные источники,